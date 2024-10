Was passiert beim Piercing? Gesundheitsberater klärt über die Risiken von Körperschmuck auf (Videos)

Teile die Wahrheit!

Ob an Gesicht, Bauchnabel, Brust – Piercings sind vermutlich so alt wie die Menschheit, allerdings nicht ganz ungefährlich. An bestimmten Punkten des Körpers können sie laut Traditioneller Chinesischen Medizin die Energieflussbahnen des Körpers unterbrechen und zu Störungen führen. Jo Conrad von Bewusst TV unterhält sich über dieses Thema mit Lebens- und Gesundheitsberater Norbert Heuser. Von Frank Schwede

Piercen ist eine uralte Tradition, vermutlich so alt wie die Menschheit, und wird seit Jahrtausenden von zahlreichen Kulturen auf der ganze Welt praktiziert.

Piercings als Modeschmuck sind dagegen eine Neuerscheinung der späten 1990er Jahre und sind vor allem vom weiblichen Geschlecht beliebt. Laut Schätzung tragen rund dreißig Prozent der Bevölkerung ein Piercing.

Allerdings gilt es darauf zu achten, wo man sich das Piercing setzen lässt. Laut Traditioneller Chinesischen Medizin (TCM) können Piercings die Energieflussbahnen, sogenannte Meridiane, des Körpers unterbrechen und zu Störungen und Erkrankungen wie Migräne, Allergien, Schmerzen, unter Umständen sogar zu Unfruchtbarkeit führen.

Lebens- und Gesundheitsberater Norbert Heuser erklärt in einem Gespräch mit Jo Conrad von Bewusst TV welche Bedeutung die Energieflussbahnen für unsere Gesundheit haben und was passiert, wenn sie blockiert oder sogar unterbrochen werden:

„Wir haben einen natürlichen elektromagnetischen Fluss im Körper, ohne den wir nicht leben könnten. Herz und Gehirn basieren auf elektromagnetische Ströme, die in Mikrowatt pro Quadratmeter gemessen werden, so wie wir die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs in Stundenkilometern messen, und die sollte nicht mehr als die Kennzahl 80 haben.

Mehr als 100 ist bedenklich, mehr als 120 ist schädlich, 1000 sogar katastrophal. Ein Elektroauto hat rund 6000 bis 10.000, ein Mobiltelefon rund 3000. Wenn wir elektromagnetische Strahlung ins uns haben, dann fließen durch die Hautschichten feinste elektrische Ströme.

Durch Piercings werden diese elektrischen Ströme unterbrochen. Ebenso durch Wunden oder Narben. Auch die unterbrechen den Fluss des natürlichen Stromverlaufs in den Hautschichten.“

Jede Blockade und Unterbrechung des Stromflusses kann gesundheitliche Störungen zur Folge haben. Da beim Piercen ein Loch in die Haut gebohrt wird, durch das der Ring oder ein anderes Schmuckstück geführt wird, kann das im ungünstigsten Fall zu einer Blockade des Energieflusses führen.

Oft werden nur die Symptome behandelt

Oft ist das selbst Ärzten nicht bewusst, wenn Patienten mit unklaren Beschwerden zu ihnen in die Praxis kommen und sie sehen, dass der Patient ein Piercing trägt, sagt Norbert Heuser.

Deshalb werden oft über einen langen Zeitraum nur die Symptome einer möglichen Erkrankung behandelt, während die Ursache weiter unentdeckt bleibt. Es ist wichtig zu verstehen, dass jeder Erkrankung oder Beschwerde eine Ursache zugrunde liegt, die nur dann erfolgreich behandelt werden kann, wenn sie erkannt wird.

Leider ist das in der modernen Medizin nur selten der Fall, weil die Schulmedizin nicht auf die Lehre der ganzheitlichen Medizin beruht, welche die Natur und den kranken Menschen in umfassenden Zusammenhängen betrachtet und behandelt.

In der Traditionellen Chinesischen Medizin spielt der Energiefluss durch die Meridiane eine sehr wichtige Rolle. Sie sind eine Art Stromkabel unseres Körpers, oder wie Norbert Heuser es formuliert, Energieautobahnen. Heuser erklärt:

„Es gibt zwölf Hauptmeridiane und acht Nebenmeridiane, die in einer endlosen Schlange miteinander laufen. Entlang dieser Meridianpunkte haben wir ungefähr vierhundert Akkupunkturpunkte.

In der chinesischen Medizin heißt es, wenn der Fluss der Energie reduziert oder geblockt wird, hat das Krankheit zur Folge. Wenn bei einer Akkupunkturbehandlung der Energiefluss wieder freigesetzt wird, ist die Folge Gesundung oder Selbstheilung.“

Wenn der Energiefluss gestört oder unterbrochen ist, kann das zu einer Vielzahl von Beschwerden führen, oft sogar zu einem Energiestau, der sich durch Muskelhartspann, Migräne, hohen Blutdruck, Herzrasen oder Unterbauchschmerzen, äußern kann.