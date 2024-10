Michael Jackson: Die Wahrheit über seinen Tod

Sieben Jahre nach dem Tod des King of Pop… Michael Jackson starb an einer Überdosis Propofol und erlitt dadurch einen Herzinfarkt. Er war gerade 50 geworden, doch kurz vor seinem Tod sagte er: „Sie wollen mich umbringen!“

Seine Familie erklärte, dass es sicher kein Unfall gewesen sei. Seine Schwester schrie vor laufender Kamera: „Er wurde getötet! Es war eine Verschwörung!“

Die Autopsie seiner Leiche ergab, dass er an einer Überdosis Propofol gestorben war. Dabei handelt es sich um ein Narkosemittel, das auch bei Operationen eingesetzt wird, um Patienten zu betäuben.

Offenbar hatte Michael Jackson zu viel davon erhalten. Sein Leibarzt, Dr. Conrad Murray , erklärte gegenüber der Presse, Michael habe „Propofol“ eingenommen, weil er aufgrund übermäßigen Medikamentenkonsums an chronischer Schlaflosigkeit leide.

Der Schlafexperte Dr. Nader Kamangar sagte jedoch, dass normalerweise kein Arzt dieses Medikament verschreiben würde, wenn jemand an Schlaflosigkeit leide, und dass die Anwendung eines Narkosemittels zu Hause sehr ungewöhnlich sei. Es wäre viel zu gefährlich. Michael Jacksons Hausarzt Dr. Murray wurde für schuldig befunden.

Der Richter verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung zu vier Jahren Haft. Doch das Mysterium um Michael Jacksons Tod ist damit nicht beendet, denn dieser Arzt wurde von Michaels Unterhaltungsagentur „AEG Live“ angeheuert – einem der größten Musikindustrie-Mogule unserer Zeit.

Nun glauben manche Leute, dass Michaels berühmtes Lied „ They don’t Care About Us “ eine Beleidigung der Industrie, der Banken und der Musikindustrie war. (FBI: Diddy droht die Todesstrafe für den Mord an Michael Jackson durch die Musikindustrie (Video))

Michael Jacksons Song „Invincible“

Michael Jackson hatte mit diesem Song im Jahr 2009 unter dem Titel „Invincible“ ein Comeback geplant. Er erklärte vor laufender Kamera, dass die Musikgesellschaft, die ihn bis dahin vertreten hatte, von einem fiesen, teuflischen Rassisten geleitet würde und versuchen würde, sein neues Album zu diskreditieren. Von diesem Moment an schien seine Krankheit auf mysteriöse Weise zuzunehmen.

Erst im Jahr 2013 engagierte Michaels Familie einen Anwalt, der gegen „AEG Live“ vorgehen sollte. Sie gehen davon aus, dass Dr. Murray sich eigens dafür eingesetzt hatte, Michael Jackson mit dem Beruhigungsmittel zu vergiften.

AEG Live erwiderte jedoch, dass Michael immer die volle Kontrolle über seine Drogen gehabt habe und dies für seinen eigenen Tod verantwortlich sei. Um die ganze Angelegenheit analytisch zu untersuchen, fanden sie heraus, dass die Menge, die in Michaels Blut gefunden wurde, viel zu viel ist, um sie selbst einzunehmen, sodass sie davon ausgehen, dass Michael zum Zeitpunkt seines Todes nicht allein war. Sie fanden auch heraus, dass der Arzt Michael Jackson dies jahrelang „verschrieben“ hatte.

Es ist jedoch ziemlich ungewöhnlich, sich selbst zu narkotisieren, um endlich einzuschlafen. Eine höhere Dosis Melatonin hätte dies sicherlich schon getan. Darüber hinaus gibt es andere Narkotika, die dies sanft und angenehm tun können, ohne dass man an den Rand des Todes geführt werden muss.

Außerdem wusste Michael genau, was er zu sich nahm, denn Drogen aller Art waren ihm nicht fremd. Somit ist die Vermutung, dass der Arzt Michael Jackson umbrachte, nicht abwegig, aber da dieser Vorgang mehrere Jahre andauerte, war Michael Jackson mit Sicherheit darüber informiert und wusste ganz genau, was vor sich ging.

Daraus lässt sich nur schließen, dass Michael Jackson an den Rand des Todes geführt werden wollte und der Arzt dafür instrumentalisiert wurde. Aber warum sollte der King of Pop das gewollt haben?

Michael Jackson ein Außerirdischer?

Michael war besessen von der Idee, seine afroamerikanische Herkunft abzulegen, und er glaubte, er sei ein Außerirdischer, gefangen im Körper eines Mannes. Er wollte nicht „weiß“ sein, sondern verfolgte ein Image, von dem er aus irgendeinem Grund mit technischen und chemischen Mitteln die Information erhalten hatte, dass er kein Mann sei.

Sein legendärer „Moonwalk“ und sein erster Film mit gleichem Titel zeigen, dass er eine Leidenschaft empfand, die in seinem Leben nicht unbemerkt blieb. Michael Jackson verfügte über alle finanziellen Mittel, um sich seiner wahren Herkunft zu nähern, die für ihn nicht irdisch war.

Natürlich gibt es auch einige Aussagen, wie die Aussagen zum Tod von Elvis Presley und David Bowie , dass der Tod nur inszeniert worden sei, weil sie auf eine einsame Insel oder sonst wo hin wollten. Ich denke, das ist nicht die Wahrheit.

Ich halte es eher für möglich, dass Michael Jackson aufgrund der Beweise und Indizien seinen Arzt angewiesen hatte, ihn in vielen Sitzungen wiederholt zu narkotisieren.

Es kann sein, dass der Arzt von AEG Live angewiesen wurde, sicherzustellen, dass er nie wieder zurückkehren würde, aber Michael Jackson wusste, was er getan hatte. Er wollte die Grenze zwischen Leben und Tod ausloten.

Michael Jackson und die Neverland Ranch

Eine Antwort auf die große Frage zu finden, was nach dem Tod passieren wird oder zumindest mehr darüber zu erfahren. Vielleicht hoffte er auch, weitere Erinnerungen zu erlangen, die seine Überzeugung stützten, ursprünglich ein Außerirdischer gewesen zu sein.

Der Wunsch, seine wahre Identität wiederzuerlangen, kann zu einer großen Leidenschaft werden, wenn man eine Spur gefunden hat. Außerdem nannte Michael Jackson sein Anwesen „Neverland“, was offensichtlich der Peter Pan -Geschichte entnommen war.

Diese Geschichte erzählt von einem Jungen, der in der Welt der Menschen lebte und vergessen hatte, dass er aus Nimmerland kam und dorthin gehörte. Auch hier sieht man den Antrieb und die Interessen, die Michael wirklich hatte. Seine Gegner existierten, keine Frage, denn bei all dem Geld, das er mit seiner Musik verdiente, ist das plausibel.

Allein die Problematik des Vorwurfs, er habe Kinder zu sexuellen Handlungen verführt, lässt vieles zu. Später stirbt er plötzlich an dem Narkotikum, mit dem Michael und Murray seit einiger Zeit experimentierten.

Dr. Murray war für mehrere Punkte verantwortlich, die in der Notfallsituation mit Michael Jackson auftraten, sodass nicht sofort Hilfe eintreffen konnte. Nicht nur fehlte es an Notfallausrüstung vor Ort, auch wollte Murray nicht direkt den Notruf anrufen, sondern versuchte, Zeit zu gewinnen und alles in die Länge zu ziehen, als es nötig war.

Die Frage ist hier, ob er alles in die Länge ziehen wollte, damit Michael sicher sterben würde, oder ob er von ihm wusste, dass er nach der Narkose und der Reise nach einiger Zeit zurückkehren würde und sich für kompetent genug hielt, um ihn zurückzuholen.

Was niemanden interessierte, war die Tatsache, dass Dr. Murray wegen dieser Ungereimtheiten zwei Jahre im Gefängnis saß. Nachdem man ihn wieder freigelassen hatte, trat er vor die Presse und erklärte, dass er sich immer als Teil der Familie gesehen habe, die Michael ständig um sich gehabt habe und keiner dem anderen je etwas zuleide getan habe.

Außerdem, so Murray, seien er und Michael so intim miteinander gewesen, dass er jede Nacht Michaels Penis berühren durfte, um ihm einen Katheter zu legen, da er nachts oft in sein eigenes Bett pinkelte. Er erklärte auch, dass Michael diesen Tod selbst immer und immer wieder gewollt habe. Er sagte auch, dass ihn niemand dafür bezahlt habe, Michael zu töten, da er mit seiner Praxis 2,3 Millionen Dollar im Jahr verdiene. Er brauche also wirklich kein Geld.

Michael Jacksons Experimente mit Flatlines

