WEF-Insider enthüllt: Der „neue 11. September“ wird eine „globale Hungersnot“ sein

Laut einem Insider des Weltwirtschaftsforums planen die globalen Eliten eine weitere False-Flag-Aktion, die noch schlimmer sein könnte als der 11. September.

Er behauptet, der „systemische Schock“, der durch eine verheerende „globale Hungersnot“ verursacht werde , werde es den Eliten ermöglichen, Mechanismen einzuführen, die ihnen eine tyrannische Kontrolle über die Menschheit ermöglichen.

Den Regierungen der vom WEF infiltrierten Europäischen Union wurde befohlen, an Kriegsspielen teilzunehmen, die die bevorstehende globale Nahrungsmittelkrise simulieren, so der Insider, der warnt, dass die Operation unter falscher Flagge später im Jahr 2024 eintreffen wird – und wenn sie eintrifft, wird sie hart zuschlagen.

Die Vorbereitungen für die False-Flag-Aktion und den Machtkampf der Elite sind in vollem Gange und wer aufmerksam war, kann bereits überall Beweise für diese Täuschung erkennen.

Globalistische Milliardäre wie Mark Zuckerberg sind damit beschäftigt, in aller Eile riesige unterirdische Bunker zu bauen, und Elon Musk hat gewarnt, dass etwas Großes bevorsteht. Es bleibt abzuwarten, ob er den Ernst der Lage versteht.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und seine Auswirkungen auf die Düngemittel- und Getreideversorgung sowie die Anti-WEF-Proteste der Bauern in Europa, die zu Unterbrechungen der Supermarktversorgung geführt haben, haben den Eliten die Grundlage dafür gelegt, aus einem perfekten Sturm globaler geopolitischer Spannungen Kapital zu schlagen. (Weltweite Nahrungsmittelpreise steigen am stärksten seit 18 Monaten – Inflationssturm in Supermärkten verschärft sich)

Wie üblich verliert die Elite keine Zeit und organisiert sich, um der Menschheit die Hölle heiß zu machen.

Im Februar 2024 wurde in Brüssel ein Kriegsspiel bzw. eine Vorbereitungsübung abgehalten, bei der zufälligerweise eine Nahrungsmittelknappheit in Europa im Zeitraum von 2024 bis 2025 vorhergesagt wurde , die eine weltweite Hungersnot auslösen könnte.

Bloomberg berichtete: „…an zwei Tagen im Zentrum von Brüssel kamen im vergangenen Monat rund 60 EU- und Regierungsvertreter , Experten für Lebensmittelsicherheit, Vertreter der Industrie und einige Journalisten zusammen, um sich mit der Möglichkeit einer Krise auseinanderzusetzen, die vor einigen Jahren kaum auf dem Radar war: einer ausgewachsenen Nahrungsmittelkrise .“

Piotr Magnuszewski, ein Systemmodellierer und Spieledesigner, der an der Zusammenstellung des Kriegsspiels für die EU-Konferenz beteiligt war, forderte die Teilnehmer auf, „auf ein gewisses Maß an Chaos zu rechnen“ und warnte: „Sie könnten zeitweise verwirrt sein und nicht über genügend Informationen verfügen.“

Die Elite hat aus dem 11. September und der Covid-Pandemie ihre Lektion gelernt und hat nicht vor, jemals wieder zuzulassen, dass unabhängige Medien ihre Agenda offenlegen oder dass normale Menschen in den sozialen Medien ihre Meinung äußern.

Laut Bill Gates deuten die „ Lehren “ stark darauf hin, dass man gegen sogenannte „Fehlinformationen“ viel entschiedener vorgehen muss als während der Covid-Pandemie .

Wie wirkt sich das in der realen Welt aus? Es bedeutet, dass es noch mehr Zensur und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung geben wird, wenn die nächste falsche Flagge ausgerollt wird.

Sie sind sich völlig darüber im Klaren, dass wir, das Volk, ihre Lügen und Täuschungen durchschaut haben und uns gegen sie erheben.

Sie sind sich auch völlig darüber im Klaren, dass wir diese Kriegsspiele und Bereitschaftsübungen als Generalproben für ihre bevorstehenden False-Flag-Aktionen und dystopischen Pläne für die Menschheit betrachten.

Woher wissen wir das? Erinnern Sie sich an „ Event 201 “, eine Vorbereitungsübung zum Thema Coronavirus-Pandemie, die im Oktober 2019 unter den wachsamen Augen des Weltwirtschaftsforums und der Bill & Melinda Gates Foundation durchgeführt wurde und an der die üblichen Verdächtigen teilnahmen, darunter die Weltgesundheitsorganisation, Chinas CDC und Anthony Fauci?

Das Timing war exquisit, und die COVID-19-Pandemie begann innerhalb weniger Wochen nach der Übung und verlief genau so, wie sie es vorhergesagt hatten. Die globalistische Elite war im siebten Himmel. Das Weltwirtschaftsforum konnte es sich nicht verkneifen, über die Situation zu jubeln und die „brutal effizienten“ Lockdowns zu preisen.

Der Durchschnittsbürger wurde von den Mainstream-Medien, die sich schamlos als Handlanger der Eliten erwiesen, in unterwürfige Gefolgschaft gedrängt. Wir wurden eingesperrt, bestraft, krank gemacht, geimpft und verarmt. Die wirtschaftlichen Folgen für die einfachen Leute waren katastrophal und nehmen immer weiter zu.

Falls Sie daran zweifeln, dass die Elite darüber glücklich ist, sehen Sie sich einmal das breite psychopathische Grinsen von Bill Gates an, als CNN-Moderator Fareed Zakaria sagt, die Wirtschaft werde lange brauchen, um sich zu erholen.

Natürlich wurden die Reichen reicher. Die Elite ist heute elitärer als je zuvor.

Und natürlich mussten die Eliten selbst nicht unter den harten Lockdowns leiden. Die Weltgesundheitsorganisation und das Weltwirtschaftsforum haben beide ihren Sitz in der Schweiz, die zufällig eines der wenigen Länder war, in denen weder Lockdowns noch Maskenpflicht durchgesetzt wurden.

Für dich gilt eine Regel, für mich eine andere.

Folgendes wissen wir: Die Elite plant, die Nahrungsmittelknappheit in Europa auszulösen, das historisch gesehen eine der am besten ernährten Regionen der Welt ist. Wenn die Dominosteine ​​zu fallen beginnen und die Folgen für den Rest der Welt spürbar werden, wird der Globus in eine verheerende Hungersnot gestürzt, die den 11. September und die Covid-Pandemie wie ein Kinderspiel aussehen lässt.

Die Elite hat diesen Moment seit den letzten Tagen der Covid-Pandemie vorbereitet. Bill Gates stieg plötzlich in die Landwirtschaft ein und wurde schnell zum größten Landbesitzer Amerikas. Und wir haben es in den USA und Europa mit einer Reihe von Bränden in der Lebensmittelproduktion zu tun, die die Lieferketten belasten.

Hier sind die fünf beunruhigendsten zukünftigen Ereignisse, die von der globalen Elite während ihres Kriegsspiel-Events im Herzen der EU letzten Monat detailliert beschrieben wurden .

Erstens planen sie, Ernteausfälle herbeizuführen.

„Und so kommt es im Jahr 2025 zu weiteren Ernteausfällen“, heißt es in dem Bericht. „Sie wirken sich auf die Futtermittelpreise aus, was wiederum die Vieh- und Fischproduktion einschränkt. Einige Schiffe mit Ernten verlassen Europa, um anderswo höhere Gebote abzugeben.“

Jeder, der den Protesten der europäischen Bauern zugehört hat, wird verstehen, dass die bevorstehende Hungersnot gerade von den Eliten inszeniert wird. Die von den EU-Staaten übernommene Politik der grünen Agenda des WEF treibt die Bauern in den Ruin.

Zweitens planen sie eine Einschränkung der Palmölexporte und geben Verschwörungstheoretikern die Schuld für die Folgen.

„Asiens Exportbeschränkungen für Palmöl reduzieren derzeit die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln von Margarine bis Brot. Vorwürfe von Unternehmensgier, Desinformation und Verschwörungstheorien nehmen zu.“

Natürlich plant die Elite bereits, die Schuld für die weltweite Nahrungsmittelknappheit sogenannten Verschwörungstheoretikern und Desinformation zuzuschreiben.

Drittens planen sie, den Mangel an Düngemitteln noch weiter zu verschärfen, was zu einem enormen Anstieg der Lebensmittelpreise führen wird.

