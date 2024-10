Wie würde ein Dritter Weltkrieg wirklich aussehen? Er hat bereits begonnen …

Eine der häufigsten Annahmen, die ich im Survival-Bereich antreffe, ist die Vorstellung, dass der nächste Weltkrieg automatisch einen globalen Atomkonflikt und ein Mad Max-ähnliches Ergebnis nach sich ziehen würde.

Mit anderen Worten: Viele Menschen gehen davon aus, dass wir uns erst dann in einem Weltkrieg befinden, wenn die Atombomben fliegen und die Überlebenden in einer verstrahlten Wüste in Getränkedosenrüstungen kämpfen müssen. Dies ist aus vielen Gründen ein gefährliches Missverständnis.

Was die Leute übersehen, ist die Tatsache, dass wir uns BEREITS mitten im Dritten Weltkrieg befinden. Sie erkennen es nicht, weil ihr gesamtes Konzept des Weltkriegs auf Hollywood-Fantasie basiert.

Kriege werden auf viele verschiedene Arten geführt. In unserer aktuellen Situation wird der Dritte Weltkrieg durch Stellvertreterstaaten wie die Ukraine und Israel (und in naher Zukunft vielleicht auch Taiwan) geführt.

Der Krieg wird auch auf der globalen Wirtschaftsbühne geführt, mit Sanktionen, Inflation und dem Abstoßen des US-Dollars als Weltreservewährung. Natürlich können diese Situationen leicht zu etwas Größerem eskalieren, und genau das wird meiner Vermutung nach auch passieren. Ein globaler Atomkrieg ist jedoch das unwahrscheinlichste Szenario.

Überlebens- und Vorbereitungsgemeinschaften neigen dazu, sich übermäßig auf das offensichtlich Apokalyptische zu konzentrieren. Wir sprechen viel über EMP-Einschläge und Katastrophen, bei denen das Stromnetz in Sekundenbruchteilen ausfällt.

Wir sprechen über Sonneneruptionen, über Nacht eintretende wirtschaftliche Zusammenbrüche und einen nuklearen Holocaust. Ich denke, Überlebenskünstler tun dies, weil es als geistige Übung dient – ​​eine Möglichkeit, besser zu klären, was in den meisten Fällen, auch in den schlimmsten Fällen, die beste Vorbereitungslösung ist. (NATO skizziert Pläne für den Fall eines Kriegsausbruchs mit Russland)

Aber wie ich schon seit vielen Jahren sage: Der Zusammenbruch ist ein Prozess, kein Ereignis.

Diese Dinge passieren langsam und dann plötzlich. Wenn Sie vor zehn Jahren in die Vergangenheit gereist wären und die Leute gewarnt hätten, dass die USA im Jahr 2024 mitten in einer Stagflationskrise stecken würden, mit einer durchschnittlichen Preissteigerung von 30 bis 50 Prozent für alle lebensnotwendigen Güter, hätten sie Sie wahrscheinlich als Schwarzseher abgetan.

Und raten Sie mal: Genau das haben eine Handvoll alternativer Ökonomen (mich eingeschlossen) vor über einem Jahrzehnt getan, und wir wurden immer wieder abgetan – Willkommen in unserer Welt.

Der Grund, warum die Leute uns nicht glaubten, liegt darin, dass die Gefahr nicht sofort offensichtlich war. Die wirtschaftliche Bedrohung war noch nicht spürbar. Die Aktienmärkte schienen sich gut zu entwickeln.

Der Arbeitsmarkt funktionierte noch einigermaßen normal. Sie konnten die Wirtschaftskrise nur durch die Brille eines totalen Zusammenbruchs betrachten. Die Vorstellung, dass sie schrittweise eintreten würde, kam ihnen nicht in den Sinn.

Auch heute noch gibt es Leute, die behaupten, alles sei in Ordnung. Der Aktienmarkt sei „in Ordnung“. Der Arbeitsmarkt sei „gesund“. Wer behauptet, nicht alles sei in Ordnung, ist ein „Chicken Little“.

Das ist die unglaubliche Gefahr, die mit einer Hollywood-Fantasievorstellung vom Zusammenbruch einhergeht. Wir werden vielleicht nie eine 100-prozentige systemische Implosion erreichen, aber selbst ein 50-prozentiger Zusammenbruch ist immer noch eine Überlebenssituation.

Die gleiche Dynamik gilt für den Dritten Weltkrieg. Wir dürfen die Gefahren, die direkt vor uns liegen, nicht einfach übersehen, nur weil keine Interkontinentalraketen den Himmel durchkreuzen.

Betrachten wir für einen Moment den Fall der Stellvertreter-Schlachtfelder.