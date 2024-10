Wissenschaftler decken Hinweise auf, dass Chargen von Pfizer mit einer höheren Rate an COVID-Impfschäden in Verbindung stehen

Teile die Wahrheit!

Laut einem von Experten begutachteten Forschungsbericht des Wissenschaftsteams von Children’s Health Defense wiesen verschiedene Chargen des in den USA vertriebenen Pfizer-BioNTech-Impfstoffs sehr unterschiedliche Raten schwerer Nebenwirkungen auf. Der Brief wurde gestern Abend in Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht.

Die Wissenschaftler von Children’s Health Defense (CHD), Dr. Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter, und Dr. Karl Jablonowski, leitender Forschungswissenschaftler, sind Mitautoren des Briefes.

Hooker und Jablonowski stellten fest, dass die höchsten SAE-Raten bei den COVID-19 -Impfstoffchargen auftraten , die in den ersten beiden Monaten des Impfprogramms verteilt wurden – und dass der größte Anteil dieser Chargen an Regierungsbehörden, Krankenhäuser, Universitäten und Gesundheitsämter geschickt wurde , im Gegensatz zu Kliniken, Apotheken und Arztpraxen.

Die „extrem hohe“ Variabilität von Charge zu Charge deute auf „sehr mangelhafte Fertigungskontrollen“ und einen „Herstellungsprozess hin, der von Anfang an nie hätte genehmigt werden dürfen“, sagte Hooker gegenüber The Defender .

Laut Dr. Peter McCullough sind Impfstoffhersteller im Rahmen einer Notfallzulassung nicht verpflichtet, ihre fertig abgefüllten und fertigen Fläschchen überprüfen zu lassen. In bestimmten Chargen können sich Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess konzentrieren. Auch Probleme beim Transport, bei der Lagerung und bei der Verwendung des Produkts können bestimmte Chargen beeinträchtigen. (Japanische Enthüllung: Verfünfzigfachung von Herzversagen bei COVID-Geimpften sorgt für Schockwellen)

Die Studie ist die jüngste in einer Reihe von Studien, in denen Impfstoffchargen- und Nebenwirkungsdaten nach Ländern analysiert werden. Forscher in Dänemark , der Tschechischen Republik und Schweden führten ähnliche Studien mit ähnlichen Ergebnissen durch.

Für diese Studie mit US-Daten analysierten CHD-Forscher Impfstoffchargendaten für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech. Mit dieser Art der Analyse können Forscher nachvollziehen, wo der Impfstoff hergestellt und wohin er vertrieben wurde.

Das Informed Consent Action Network erhielt die Daten im Oktober 2022 im Rahmen einer Anfrage nach dem Freedom of Information Act.

Die Wissenschaftler von CHD glichen diese Daten mit Berichten über unerwünschte Ereignisse im Vaccine Adverse Event Reporting System ( VAERS ) ab, einem passiven Meldesystem, in dem Anbieter oder Empfänger Verletzungen melden können. Es ist kein vollständiges Verzeichnis aller unerwünschten Ereignisse und erfasst nachweislich weniger als 1 % davon.

Aus den Chargendaten ging hervor, dass zwischen dem 13. Dezember 2020 und dem 26. April 2022 410 Millionen Dosen des in 156 verschiedenen Chargen hergestellten Impfstoffs von Pfizer-BioNTech an 46.327 Impfstellen in den USA verteilt wurden.

Den Daten zufolge wurden pro Tag durchschnittlich 1.011.055 Impfstoffe verteilt. Die Impfstoffe stammten aus einer bis zehn verschiedenen Chargen, und die Zahl der in jeder Charge produzierten Dosen variierte stark – von 10.530 bis über 11,8 Millionen.

Für die drei Jahre, in denen die Daten ausgewertet wurden, wurden VAERS 977.542 unerwünschte Ereignisse gemeldet. Davon standen 455.820 oder 46,7 % im Zusammenhang mit den Impfstoffen von Pfizer-BioNTech.

Nur 29 % der Berichte enthielten eine Chargennummer. Davon konnten 290.835 der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse den Chargennummern in den Pfizer-Daten zugeordnet werden.

