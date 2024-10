Zwei Videos auf YouTube sollen die Teleportation durch Geheimtechnologie von Flug MH 370 beweisen (Video)

Und tatsächlich: der Nutzer wurde fündig: Einer der Effekte zeigt eine Druckwelle nach einer Explosion. Mit dem gefälschten Filmmatetrial verglichen, passte es. Der Effekt wurde lediglich neu eingefärbt und verzerrt, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass es dasselbe Bild ist. .

Das überzeugte nicht alle Reddit-Nutzer. Einige argumentierten in ihren Kommentaren, dass die Pixel nicht identisch seien und die Farben und andere Teile anders aussäen, dass es sich also keinesfalls um dasselbe Bild handelt.

Wenig später tauchte ein gewisser Ashton Forbes auf, um auf Reddit und X (ehemals Twitter) Beweise zu sammeln, dass es sich bei der gezeigten Szene um eine Teleportation handelt, außerdem versuchte er die Hinweise auf eine Fälschung zu entkräften.

Forbes gewann in relativ kurzer Zeit viele Anhänger. Er trat in Podcasts und sogar auf einschlägigen UFO-Kanälen auf, unter anderem auch im „Danny James Podcast“, der 743.000 Follower auf YouTube hat.

Allerdings war auch Jones längst bekannt, dass die Explosion aus dem Video exakt mit dem Archivmaterial übereinstimmt, woraufhin Forbes wörtlich sagte: „Nein, es sieht nur ähnlich aus; nur weil mein Arschloch wie deins aussieht, heißt das nicht, dass wir dasselbe Arschloch haben.“

Das Auffinden der hochauflösenden Quellbilder hätte der letzte Nagel im Sarg sein sollen.

100.000 US Dollar für das Originalmaterial

Doch Jones ließ sich von Forbes nicht überzeugen und kam sichtlich verblüfft ebenfalls zu dem Schluss, dass beide Videos eine Fälschung sind. Im November 2023 erhielt Forbes auf X schließlich Unterstützung durch den Millionär Kim Dotcom mit 1,5 Millionen Followern.

Dotcom lobte Forbes Arbeit und bezeichnete die Videos als „das bedeutendste Leck militärischer Technologie in der Geschichte“. Dieser Kommentar verschaffte Forbes enormen Auftrieb, aufgrund der Tatsache, dass die meisten Anhänger Dotcoms solchen Theorien gegenüber aufgeschlossen sind.

Der Beitrag wurde 6,3 Millionen Mal aufgerufen. Darauf folgte ein Video des beliebten Verschwörungskanals „Anonymus Official“ und Dotcom lobte eine Belohnung von 100.000 US Dollar aus, für jeden, der das Originalmaterial beschafft.

Bereits ein paar Tage später teilte ein anonymer Reddit-Nutzer mit, dass er die Quelle der Wolke auf einer Stockfoto-Seite namens Textures.org entdeckt hat. Und tatsächlich stimmte die Aufnahmen mit der im gefälschten Video aus dem Jahr 2014 überein.

Daraufhin wollten Forbes und seine Anhänger wissen, woher die Beweise kämen, weil die Datenbank nur bis 2016 zurückreicht. Der Eigentümer der Seite, den Mick West sogar persönlich kennt, überprüfte die Angaben und bestätigte, dass sie korrekt sind.

Schließlich meldete sich auch der Fotograf, ein gewisser Jonas De Rio und legte die Originalbilder aus seinem Archiv als Beweis vor, die perfekt mit der Fälschung übereinstimmten.

Die Theorie hinter dem gefälschten Video war, dass die US Regierung auf welchem Weg auch immer, angeblich festgestellt hatte, dass Feuer an Bord der Boeing ausgebrochen war, woraufhin sie eine hochentwickelte Technologie entsandte, die rotierende Kugeln verwendet, um das Flugzeug an einen sicheren Ort zu teleportieren.

Dieser Vorgang wurde angeblich von einer Drohne und einem Satellit gefilmt, wurde behauptet. Weil aber die Technologie nicht an die Öffentlichkeit gelangen durfte, wurden die Passagiere in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen.

Das Filmmaterial des Satelliten wurde verwendet, um Bilder von Wolken mit viel höherer Auflösung zu erstellen, die dann in ein Set von Textures.org aus dem Jahr 2012 und auf die Festplatte des Fotografen gehackt wurden, nur für den Fall, das dass die Aufnahmen über eine undichte Stelle durchsickern würde.

Dann wurde eine Armee von Aufklärern angeheuert, um Forbes Theorie zu widerlegen und das Geheimnis zu wahren. Eine ziemlich krude Geschichte, die trotz vieler handwerklicher Fehler bis heute vielen geglaubt wird.

