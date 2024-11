100.000-Dollar-Meilenstein in Sicht: Bitcoin vor nächstem Schub? – Da tut sich was am Kryptomarkt

Teile die Wahrheit!

Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin befindet sich wieder in der Nähe seines Allzeithochs, unterstützt durch eine Reihe von Entwicklungen, die die zunehmende Umarmung der digitalen Asset-Industrie in den USA unter dem Krypto-Cheerleader Donald Trump unterstreichen.

Allen voran die Enthüllung, dass die Trump Media & Technology Group des designierten Präsidenten Gespräche über den Kauf des Marktplatzes für digitale Vermögenswerte Bakkt Holdings führt, was die Aktien der beiden Unternehmen anstiegen ließ.

Wenn die optimistische Stimmung auf dem Kryptomarkt anhält, hat Bitcoin gute Chancen, dieses Jahr den 100.000-Dollar-Meilenstein zu erreichen. Auch andere Kryptowährungen befinden sich weiterhin im Höhenflug.

Krypto: Positive Entwicklung

Weitere positive Entwicklungen waren die Pläne von Nasdaq Inc., am Dienstag Optionen auf den 43 Milliarden US-Dollar schweren iShares Bitcoin Trust zu notieren, und die Entscheidung von Goldman Sachs, seine Plattform für digitale Vermögenswerte auszugliedern, so ein Bericht von Bloomberg.

All dies sind Anzeichen dafür, dass Kryptowährungen und die ihnen zugrunde liegende Blockchain-Technologie immer tiefer in das Finanzsystem eindringen.

Der Bitcoin stieg am Montag in den USA auf 92.606 Dollar, bevor er am Dienstag um 11.23 Uhr in Singapur bei 91.523 Dollar den Besitzer wechselte, rund 2.000 Dollar unter dem Rekordhoch der vergangenen Woche. (Bitcoin über 81.000 USD – „Große Dinge stehen bevor“, Gerüchte über die Einführung durch einen „Nationalstaat“)

Der größte digitale Vermögenswert hat seit dem Wahlsieg von Donald Trump am 5. November um 35 Prozent zugelegt – auch weil er die USA zur globalen Krypto-Hauptstadt machen will.

Viele Altcoins wie der Meme-Coin DOGE haben seit der US-Wahl noch stärker zugelegt – Dogecoin ist seitdem um mehr als 135 Prozent gestiegen.

Bitcoin verdoppelt sich in 2024 – und übertrifft globale Aktien

Da tut sich was am Kryptomarkt

„Die Krypto-Szene ist wieder in Bewegung“, schrieb Chris Weston, Head of Research bei der Pepperstone Group, in einer Notiz und fügte hinzu, dass die Übernahme von Bakkt durch Trump Media ‚eine weitere positive Nachricht ist, die die Stimmung hebt‘.

Trump hat versprochen, einen unterstützenden US-Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte zu schaffen und eine strategische Bitcoin-Reserve anzulegen. Der Zeitplan für die Umsetzung seiner Versprechen und die Durchführbarkeit der Bitcoin-Reserve bleiben jedoch ungewiss.

Diese Fragen sind Teil der Debatte darüber, ob Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen ihren Aufwärtstrend fortsetzen können. Die höchste Konzentration an Open Interest – oder ausstehenden Kontrakten – auf dem Optionsmarkt ist für bullische Wetten, dass Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke erreichen wird, basierend auf Daten der Deribit-Börse.

Katie Stockton, technische Analystin bei Fairlead Strategies LLC, sagte, dass einige Signale aus Chartmustern auf die Möglichkeit hindeuten, dass Bitcoin in den nächsten Wochen in Richtung eines Ziels von etwa 98.100 USD steigen könnte. Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG Australia Pty, sprach sich dafür aus, Bitcoin-Korrekturen in Richtung 80.000 USD zu kaufen.