Hyperborea – Die Legende vom verborgenen Kontinent

Sein berühmtester Atlas aus dem Jahr 1595 ist noch heute als „Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura“ bekannt und war eine weitere bahnbrechende Veröffentlichung in der Kartografie.

Sie trug dazu bei, den Atlas als Standardformat für die Präsentation geografischer Informationen zu etablieren. Er kartierte auch einen 7. Kontinent mit dem Namen: Hyperborea.

Hyperborea – Das Land der Götter

Heute gilt Hyperborea als Legende, als mythisches Land, das von einem Riesenvolk bewohnt wird. Im 16. Jahrhundert war es jedoch keine Legende, sondern ein realer Kontinent weit im Norden. Für die Griechen lebten dort, im Land „jenseits des Nordwindes“, mächtige Wesen. Pindar, ein griechischer Dichter, beschrieb die überirdische Vollkommenheit der Hyperboreer in lebhaften Einzelheiten.

Griechische Historiker waren davon überzeugt, dass Boreas, der Gott des Nordwindes, in einem Land namens Thrakien lebte und Hyperborea eine Region weit nördlich von Thrakien war. Laut Pausanias „lebten die Menschen des Landes der Hyperboreer außerhalb der Heimat von Boreas“.

Auch Hekataios von Abdera beschrieb, wie die Hyperboreer auf ihrem Lande einen prachtvollen Apollontempel und einen bemerkenswerten, mit vielen Motiven verzierten Kugeltempel errichteten. Auch der griechische Lyriker Alkaios (600 v. Chr.) besang Apollons tatsächliche oder mystische Reise in das Land der Hyperboreer.

Madame Blavatsky , die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, behauptete, dass die „zweite Wurzelrasse“ ihren Ursprung in Hyperborea hatte, noch vor den späteren Rassen von Lemuria und Atlantis.

Die erste Quelle, in der das mächtige Land der Hyperboreer ausführlich erwähnt wird, findet sich in Herodots „Historien“ (Buch IV, Kapitel 32-36) aus der Zeit um 450 v. Chr. Obwohl Hyperboreas Beschreibung in Herodots Historien (Buch IV, Kapitel 32-36) erscheint, verzeichnete der griechische Autor drei frühere Quellen, in denen die Hyperboreer erwähnt werden, darunter Hesiod und Homer, von denen letzterer angeblich in seinem verlorenen Werk Epigoni über Hyperborea schrieb.

Wo liegt Hyperborea?

Die Beschreibungen von Hyperborea lassen darauf schließen, dass es ein perfektes Land war, in dem die Sonne 24 Stunden am Tag schien. Während der Mitternachtssonne des Jahres bleibt die Sonne um Mitternacht sichtbar.

Diese Beschreibung hat einige Autoren zu der Annahme veranlasst, dass Hyperborea ein in der Antike erwähntes Landgebiet gewesen sein könnte, das sich irgendwo innerhalb des Polarkreises befand.

Herodot schrieb auch, dass der Dichter Aristeas aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. in einem heute verlorenen Gedicht namens Arimaspea über die Hyperboreer schrieb, über eine Reise zu den Issedoniern, die vermutlich in der kasachischen Steppe lebten. Hyperborea wurde jedoch im 5. Jahrhundert v. Chr. von mehreren Zeitgenossen Herodots erwähnt, darunter Pindar, Simonides von Keos und Hellanikos von Lesbos.

Auf dieser Karte aus dem Jahr 1570 wird Hyperborea als arktischer Kontinent weit im Norden dargestellt und als „Terra Septemtrionalis Incognita“ (Unbekanntes nördliches Land) beschrieben:

In der griechischen Mythologie, wie wir diese Zeit heute kennen, lebten die Thraker weit im Norden. Ihr Ursprung war das Land Hyperborea, eine nördliche Insel am Polarkreis .

Diodorus erklärte einst: „In den Regionen jenseits des Landes der Kelten liegt eine Insel im Ozean, nicht kleiner als Sizilien. Diese Insel liegt im Norden und wird von den Hyperboreern bewohnt, die so genannt werden, weil ihre Heimat jenseits des Punktes liegt, von dem der Nordwind (Boreas) weht. Die Insel ist fruchtbar und bringt alle Arten von Getreide hervor und hat ein ungewöhnlich gemäßigtes Klima.“

HP Blavatsky , Rene Guenon , Lokmanya Tilak und Julius Evola teilten das Wissen über die hyperboreischen, polaren Ursprünge der Menschheit. Ihrer Ansicht nach war Hyperborea das polare Zentrum des Goldenen Zeitalters der Zivilisation und Spiritualität.

Sie sagen: „Die Menschheit ist nicht einst vom Affen abstammend, sondern entwickelt sich allmählich in den affenähnlichen Zustand, indem sie sich physisch und spirituell von ihrer mystischen, jenseitigen Heimat im hohen Norden entfernt und den dämonischen Energien des Südpols, dem größten Punkt der Materialisierung, erliegt.“ (siehe: Joscelyn Godwin , Arktos: Der Polarmythos)

Hyperborea ist aus indischen und slawischen Legenden auch als Svarga oder Blauer Svarga bekannt. In alten indischen und buddhistischen Texten wird es auch als „Jambudvipa“ bezeichnet.

Hyperborea – nördliche Heimat der Menschen

Es gibt heute viele Karten. Auf fast allen sind die Regionen um die Pole überhaupt nicht verzeichnet. Viele haben einfach weiß eingefärbt, was die Antarktis wirklich zeigt oder zumindest anzeigen sollte, und das war’s. Ähnlich verhält es sich mit Google Maps, das täglich von zig Millionen Menschen genutzt wird.

Dort werden nur weiße Flächen an den Polen angezeigt und behauptet, dort gäbe es nur Schnee und es sei langweilig, also kaum einen Besuch wert. Aber stimmt das?

Glücklicherweise gab es einst solche Karten, wenn auch nicht so viele, auf denen auch der 7. Kontinent – ​​Hyperborea – abgebildet war. Die vielleicht berühmteste und detaillierteste dieser Darstellungen ist die Mercator- Karte des Nordpols:

Die alten Kartographen hatten die sehr nützliche Angewohnheit, ihre Karten nicht nur mit den Namen geographischer Merkmale zu beschreiben, sondern auch kurze Beschreibungen der abgebildeten Orte hinzuzufügen. Dies tat auch Mercator auf seiner berühmten Karte.

Dies sind jedoch nicht die einzigen Darstellungen Hyperboreas auf alten Karten. Vor einiger Zeit erwähnten wir die Karten von Piri Reis, der im 16. Jahrhundert die nicht gefrorene Küste des südlichen Kontinents recht genau darstellte.

Aber schauen wir uns noch ein paar weitere Beispiele an …

Diese Karte zeigt, dass die Chinesen im Vergleich zu den meisten europäischen Kartografen bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts (und Kolumbus war noch nicht einmal geboren!) eine ziemlich genaue Vorstellung von der Verteilung und Form der Kontinente hatten. Man kann hier sogar einige Gebiete entdecken, von denen wir selbst im 21. Jahrhundert noch keine Ahnung haben. Und das ist nicht nur Hyperborea.

So viele zufällig ausgewählte alte Karten, deren Autoren davon überzeugt waren, dass es am Nordpol mehr als nur Eis und Schnee gibt. Die hier gelagerten Karten dürften jedoch größtenteils erhalten geblieben sein, da sie für die damalige Seefahrt sehr wertvolle Daten lieferten und damit von großer kommerzieller und vor allem militärischer Bedeutung waren.

Ist übrigens irgendjemandem aufgefallen, dass zum Beispiel Gerard de Jode den Umriss der Antarktis fast exakt so gezeichnet hat, wie ihn uns Google Earth heute aus 10.000 Kilometern Höhe zeigt? Und Jode zeichnete diese Karte Ende des 16. Jahrhunderts, als das gesamte Gebiet von riesigen Eis- und Schneemassen bedeckt gewesen sein soll.

Die heutigen Wissenschaftler sind sich fast einig, dass alle europäischen Völker einen gemeinsamen Ursprung haben könnten. Die Griechen nannten es Hyperborea, die Slawen Daar-ia, die Briten Avalon, die Deutschen Thule, die Inder und Iren Arianna und so weiter.

Hat Hyperborea wirklich existiert oder nicht?

Mercator und einige andere antike Kartographen scheinen sich dessen bewusst gewesen zu sein.

Vielen Beschreibungen zufolge gab es mitten in Hyperborea eine kleine Insel, auf der sich der mythische Berg Meru erhob, der Sitz der Götter und der Nabel der Welt, der heiligste aller Berge. Hier befand sich auch der exakte Nordpol. Die Spitze des Berges wurde in eine Pyramidenform umgewandelt und alle neu gebauten Pyramiden der Welt wurden nach diesen Vorgaben ausgerichtet.

An der Spitze des Nordpols erheben sich die dreieinhalbtausend Meter hohen Gipfel des Lomonossow-Gebirges aus dem Meeresboden und reichen noch tausend Meter bis an die Oberfläche. Wie eine versunkene Insel sieht es hier nicht aus.

Wie man sieht, passt Hyperbora gut in das Gebiet um Grönland und Nordamerika. Der Wasserweg, der vom Zentrum Hyperboreas herabläuft, folgt genau der Linie der Westküste Grönlands, der Baffinseeregion und der Davisstraße. Die Mündung dieses Flusses liegt passenderweise in der Bucht der Labradorsee. Der nach rechts führende Wasserweg endet an der Mündung der Flüsse, die in die Fjorde im Land von König Christian dem X. münden, zwischen Kap Bruster und Traill Island.

Auf der Mercator-Karte berührt Hyperborea an dieser Stelle fast vollständig das Nachbarland, das als „ASIAE PARS“ bezeichnet wird. Auf der tatsächlichen Karte des Meeresbodens entspricht der Umriss dieses Landes genau dem Umriss des Nordens des Eurasischen Plateaus.

Auch hier könnte man fast meinen, dass kunstgrafisches Material dieser Art nur mit Hilfe eines Fluggeräts, ausgefeilter Technologien und der Verwendung leistungsstarker Computerausrüstung zur Erstellung spezifischer Projektionen (sphärische Trigonometrie) erstellt werden konnte. Und wie wir wissen, verfügten mittelalterliche Kartographen nicht über derartige Mittel.

Die Strategie der Flugrouten unserer Zeit

Nun stellt sich die große Frage: Existiert Hyperborea wirklich oder ist die Insel einst gesunken und seit ihrem Untergang nur noch Teil antiker Legenden?

Da die Karten größtenteils erst im 16. Jahrhundert entstanden, wäre dies ein Hinweis darauf, dass Hyperborea nicht untergegangen ist, denn die Sintflut beispielsweise war schon deutlich vor dieser Zeit. Oder haben diese Seefahrer und Kartografen einfach alte Karten verwendet und diese einfach kopiert oder handelte es sich um zu ihrer Zeit aktuelle Karten? Was aber, wenn nicht, was, wenn das Land Hyperborea heute noch existiert?

In diesem Fall wurde es der Menschheit unserer Zeit wahrscheinlich vorenthalten, indem man vorgab, es gäbe nicht mehr Länder und Kontinente als jene, die man auf Google Maps oder in aktuellen Atlanten finden kann. Aber wie könnte man dies in einer Zeit verbergen, in der es Flugzeuge gibt?

Ganz einfach! Es muss Agenturen und Behörden geben, die die Flugrouten aller Flugzeuge weltweit koordinieren und ihre Routen so gestalten, dass sie die geheimen Landmassen umfliegen.

Hier sehen Sie die global koordinierten und gesetzlich (!) festgelegten Flugrouten, die von mehreren Stellen weltweit festgelegt, organisiert und an alle Flughäfen weitergegeben werden:

Flugzeuge müssen immer in einem hohen Bogen zu ihrem Ziel fliegen, da sie dabei die Erdrotation berücksichtigen müssen, sonst würden sie ihr Ziel verfehlen. Flüge von rechts nach links sind kürzer, während Flüge von links nach rechts länger dauern. Das ist auch deshalb so, weil sich die Erde immer in eine bestimmte Richtung dreht. Betrachtet man diese Karte mit den offiziellen Flugrouten, wäre es theoretisch möglich, geheime Landmassen systematisch zu umfliegen.

Die Flugrouten zeigen jedoch deutlich, dass viele Gebiete auf der Weltkarte nicht überflogen werden und tatsächlich überhaupt nicht überflogen werden. In manchen Fällen ist es verständlich, da es keine direkte Flugroute wäre oder niemand dorthin möchte, andere umflogene Gebiete erscheinen jedoch unverständlich, z. B. die Gebiete 1, 3, 4 und auch nördlich von 5, da in letzterem keine direkte Verbindung von Afrika nach Südamerika besteht:

Hyperborea könnte in Gebiet 2 liegen. Flugrouten existieren jedoch nicht nur in Gebiet 2, sondern auch an vielen anderen Stellen – siehe die mit Nummern gekennzeichneten weiteren Gebiete. Insbesondere Gebiet 1 wird strikt gemieden und dreiecksförmig umflogen. Gleiches gilt für die Gebiete 3 und 4.

Space 5 allgemein hingegen ließe noch jede Menge Platz für Landmassen, von denen die Menschheit allerdings nur erfahren würde, wenn ihr genügend Milliarden Menschen zur Verfügung stünden, um an diese geheimen Informationen zu gelangen.

Die Elite hat ihre eigenen Suchmaschinen

Bedenken Sie, dass Sie im Internet und mit den gängigen Suchmaschinen immer kostenlose Informationen erhalten können, und kostenlose Informationen sind nie wirklich genau. Milliardäre haben ihre eigenen Suchmaschinen, für die sie monatlich Millionen von Dollar oder mehr bezahlen, um auf geheime Informationen mit bestimmten Geheimhaltungsstufen zuzugreifen. Je mehr investiert wird, desto mehr wird enthüllt.

Dies darf bei all Ihren Recherchen mit freien Suchmaschinen nie vergessen werden. Die meisten Informationen für die Völker der Welt wurden bewusst zensiert und eingeschränkt.

Derzeit erleben wir, wie Zensur eingesetzt wird, um immer mehr Informationsquellen zu neutralisieren. Zensierte Informationen werden jedoch nicht wirklich neutralisiert, sondern nur von den freien Suchmaschinen zunehmend versteckt, also geheim gehalten. In der Computersprache nennt man das „Shadowbanning“, im Mainstream „Fake News“ und umgangssprachlich „Zensur“.

Zusammenfassung

Hyperborea könnte durchaus noch existieren, wenn man sich nur bewusst macht, dass Nord- und Südpol militärisches Sperrgebiet sind. Als Privatperson darf man bestimmte Breitengrade nicht überfliegen oder versuchen, beliebige Ziele an den Polen anzufliegen, da man sonst von Kampfjets und Militärschiffen aufgehalten und zur Umkehr aufgefordert wird. Wer sich nicht an diese Anweisung hält, wird schnell beschossen.

Wenn Hyperborea noch existiert, dann ist es nur ein Schritt zu der Schlussfolgerung, dass es vielleicht noch weitere Landmassen gibt, die den Völkern dieser Welt vorenthalten werden. Ganz bewusst und mit voller Absicht, und das beginnt schon bei der Koordination der Flugrouten.

Mehr über Landkarten und geheimnisvolle Welten lesen Sie in den Büchern „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand“.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.com am 19.11.2024