Adrenochrom im Fernsehen und Kino

In Pentaverate (2022) mit dem Komiker Michael Myers wird Adrenochrom mehrfach erwähnt. In der Serie diskutieren die Hauptfiguren über die Infiltrierung einer modernen Entsprechung der bayerischen Illuminaten (ein bei Verschwörungstheoretikern beliebter Geheimbund).

Sie spekulieren darüber, was sie finden könnten, und eine Figur schlägt vor, dass sie „Ampullen mit Adrenochrom“ haben könnten.

Aus Folge 2:

„Bonuspunkte, wenn Sie die Adrenochrom-Fläschchen finden können.“

„Adrenochrom? Das kann ich nicht.“

„Recherchieren Sie! So holen sich diese Pädos ihren Kick.“

Episode 3 (nachdem Ken das Pentaverat getroffen hat):

„Hast du sie dabei erwischt, wie sie sich gegenseitig das Blut ausgesaugt haben? Hast du Adrenochrom erwischt?“

Diese beiden Dialogbeispiele spielen auf die Themen Vampirismus, Geheimgesellschaften und nicht nur Kinderopfer, sondern auch Pädophilie an. Die Verbindung zwischen Adrenochrom und sexuellem Kindesmissbrauch stammt aus einer dunklen Ecke der Verschwörungstheorieforschung im Zusammenhang mit dem Franklin-Skandal und Pizzagate.

Der Wächter (2022 TV-Serie)

In dieser Serie wird Adrenochrom namentlich erwähnt und mit der rituellen Blutopferung eines Babys und Vampirismus in Verbindung gebracht. In Episode 2 mit dem Titel „Blutopfer“ findet das folgende Gespräch statt:

„Sie trinken das Blut von Kindern.“

„Warum tun sie das schon wieder? Um jünger auszusehen?“

„Ich habe es nachgeschlagen. Es gibt diese Kulte, richtig, und es gibt etwas im Blut, das Adrenochrom genannt wird, das vom Körper durch Angst ausgeschieden wird, und sie ernähren sich verdammt noch mal davon.“

Die Person, die hier spricht, beschreibt dann ein Gespräch, das er mit seinem Sohn hatte:

„Er sagte, dass er in ihrem Schlafzimmer spielte und ins Wohnzimmer ging, wo all diese alten Leute in langen roten Gewändern im Kreis standen. Und sie haben gesungen. Und in der Mitte des Kreises…“

„Da ist dieses kleine Baby auf einem Altar. Sie hatten ihm die Kehle durchgeschnitten. Sie tranken sein Blut.“

Und später, in Folge 6, spricht die Hauptfigur mit seinen Nachbarn, die ihn verspotten, weil er die Nachbarschaft beschuldigt, eine geheime Sekte zu beherbergen. Dabei wird auch auf Blutorgien (Sexmagie), Echsenmenschen und Q-Anon verwiesen:

„Ich hätte dich nicht für einen Blutkult gehalten, so ein Typ.“

„Okay, jetzt geht’s wieder los mit dem Blutkult.“

…

„Kinder entführen und ihr Blut trinken.“

„Weil wir Echsenmenschen sind. Wir lieben Blutorgien.“

…

„Wir werden das Haus auflisten. Also kann es einer von euch kaufen und in ein verdammtes Sektenhaus verwandeln, oder was auch immer.“

„Hast du das gehört, Roger? Für unsere Blutkult-Treffen! Für unseren Blutkult… Ich kann es kaum erwarten, es den anderen Sektenmitgliedern zu sagen und dann werden wir es auf Q-Anon verbreiten!“

Dashcam (2022) von Blumhouse, mit der Musikerin Annie Hardy in der Hauptrolle

Die Hauptfigur (Annie Hardy, die sich selbst spielt), die als stereotype rechtsextreme Persönlichkeit auftritt, geht in ein Geschäft und weigert sich, während der weltweiten COVID-19-Pandemie eine Gesichtsmaske aufzusetzen.

Nachdem die Persona der Alt-Right etabliert ist, fragt die Figur später jemanden, ob sie auf dem Weg zu einer „Blut-Sex-Orgie“ oder einer „Adrenochrom-Ernte-Tupperware-Party“ sei und ob die Königin „dort sein wird, um unschuldige Kinder zum Essen auszuwählen“.

Hier haben wir drei gemeinsame Themen, die es wert sind, hervorgehoben zu werden.

