Dumm gelaufen: Trump kündigt an, dass ehemaliger Lobbyist der Pharmaindustrie das Personal des Weißen Hauses leiten soll

Liam Sturgess, Autor des Kennedy Beacon , hat sie Anfang des Jahres ebenfalls porträtiert. ( Hinweis : Der Kennedy Beacon hat diese Seite inzwischen aus seinem Substack entfernt. Eine andere Seite ist hier archiviert , zumindest bis Archive.org wieder ausfällt.)

Susie Wiles ist Lobbyistin für die Pharmaindustrie. Außerdem ist sie eine wichtige Beraterin von Präsident Trump. Das ist ein Problem.

Am 26. April griff der ehemalige Präsident Donald Trump eines seiner umstrittensten Lieblingsprojekte wieder auf: Operation Warp Speed.

Diesmal zog er seinen politischen Gegner Robert F. Kennedy Jr. in den Streit hinein.

„Seine Ansichten zu Impfstoffen sind FALSCH, wie alles andere an seiner Kandidatur“, schrieb der ehemalige Präsident in einem Beitrag auf Truth Social über Kennedy.

Dies löste eine erhebliche Gegenreaktion von Trumps Basis aus und verdeutlichte, wie unterschiedlich sie in der Frage der COVID-19-Impfstoffe mit ihm übereinstimmt.

Die Operation Warp Speed, die die Entwicklung und Einführung experimenteller Gentherapieprodukte als Reaktion auf Covid-19 beschleunigte, bescherte Pfizer und Moderna beispiellose Gewinne, wie Senator Bernie Sanders anmerkte .

Die Geschwindigkeit ging auf Kosten beeinträchtigter klinischer Studien, bei denen Nadeln nur mit einer Notfallzulassung verabreicht wurden, obwohl bei der FDA lediglich Sicherheitsdaten für zwei Monate vorlagen .

Infolgedessen berichten Zehntausende Amerikaner von Impfschäden, wie sogar die New York Times jetzt berichtete .

Warum fordert Trump angesichts der zunehmend lautstarken Opposition gegen das Covid-19-Impfprogramm, auch innerhalb seiner eigenen Basis, weiterhin Anerkennung für seine Rolle bei der Durchsetzung der Impfungen?

Die Antwort finden wir bei Susie Wiles, die das Bindegewebe zwischen Trump und der Pharmaindustrie zu sein scheint.

Wiles ist eine sanft sprechende, zugängliche Großmutter mit einer langen Karriere, die sich auf politische Machenschaften spezialisiert hat.

Als Tochter des legendären NFL-Kommentators Pat Summerall wurde Wiles durch ihre frühe Arbeit in der republikanischen Politik sowohl von ihren Klienten als auch von den Medien, denen sie häufig Insiderinformationen zuspielt, als „unverzichtbar“ bezeichnet.

Wie Politico zugibt, sind ihre Loyalitäten nicht klar: „Die Vorgehensweise von Wiles … war und ist für [ihre Kollegen] schwer zu beschreiben.“

Wiles ist außerdem eine erfahrene Lobbyistin; ihr LinkedIn-Profil fasst ihre Führungsrollen bei zahlreichen Lobbyfirmen in der Wirtschaft und Politik seit Mitte der 1980er Jahre zusammen , was es ihr ermöglichte, mit ihren Interessenkonflikten Einfluss auf Trumps Psyche zu nehmen.

Wiles wurde im Februar 2022 Co-Vorsitzender der Lobbyfirma Mercury Public Affairs .

Wie Wholistic News hervorhebt , gehören zu Mercurys Kunden Pfizer; Gavi, die Impfallianz , die während der Covid-19-Krise die Finanzierung und Verteilung des Impfstoffs federführend war – eine Rolle, die auch die United Nations Foundation, ein weiterer Kunde von Mercury, spielt – und Gilead Sciences, Entwickler des ebenso überstürzten Covid-19-„Therapeutikums“ Remdesivir, wie Science kritisiert . ( Ganzer Artikel .)

Was sagt das also über die Chance von RFK Jr. aus, überhaupt die tatsächliche Autorität zu haben, um das zu tun, was er zu tun behauptet, wo doch Trump selbst seine Ansichten zu Impfstoffen vor wenigen Monaten noch als „Fake“ bezeichnet hat?

Auf der Substack-Seite „ Wholistic News “ wurde Anfang des Jahres auch ein Artikel über Susie Wiles veröffentlicht, in dem ihre Verbindung zu Impfstoffen der Pharmaindustrie hervorgehoben wurde, und zwar nicht nur hier in den USA, sondern weltweit im Hinblick auf ihre Verbindungen zur Bill Gates-Organisation GAVI: The Vaccine Alliance, die Impfstoffe für die Vereinten Nationen kauft.

Trump kritisiert RKF Jr. wegen seiner Haltung zu Impfstoffen: Die mit seiner Kampagne verbundenen globalen Impfaktivistenorganisationen

Vorsitzende von Trumps Save American PAC ist Susie Wiles, die enge Verbindungen zur Pharmaindustrie und der Impfallianz Gavi hat.

In einer kürzlichen Stellungnahme auf Truth Social (siehe unten) drückte Trump seine Vorliebe für Biden gegenüber RFK Jr. aus und kritisierte dessen Ansichten zu Impfstoffen als „falsch“. Dies hat Fragen zu Trumps Weigerung aufgeworfen, Bedenken hinsichtlich Covid-Impfstoffen anzuerkennen.

Bemerkenswerterweise hatte Trump bereits 2014 einen Tweet über einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus veröffentlicht. Viele fragen sich, was Trumps Meinung über die Sicherheit von Impfstoffen geändert hat.

Tom Renz, ein Trump-Unterstützer, hat Bedenken über den Einfluss der Wahlkampfleiterin Susie Wiles geäußert , einer Schlüsselfigur hinter den Kulissen von Trumps Wahlkampf.

Wiles hat durch ihre Arbeit bei Mercury LLC, einem Unternehmen, das große Pharmaunternehmen wie Pfizer und Gilead sowie Gavi: The Vaccine Allience und die UN Foundation vertritt, enge Verbindungen zur Pharmaindustrie. ( Quelle .)

Es tut mir so leid, all Sie als Trump-Anhänger enttäuschen zu müssen. Sie haben törichterweise geglaubt, Trump würde all die Fehler korrigieren, die er in seiner ersten Amtszeit begangen hatte, als er Millionen von Menschen tötete, indem er Druck auf die FDA ausübte, seine experimentellen „Impfstoffe“ gegen COVID-19 zuzulassen.

Mit seinem Wahlsieg zeigt er nun deutlich, wem er auch weiterhin seine Loyalität verpflichtet sieht, und man kann ziemlich sicher sein, dass Herr Kennedy in seiner Regierung nie eine bedeutende Position einnehmen wird, die einen Wandel herbeiführen könnte.

Aber Trump muss ihm seine Unterstützung zurückzahlen, und so ist damit zu rechnen, dass die Milliardäre von der Wall Street und aus dem Silicon Valley Kennedys Organisation Children’s Health Defense auch weiterhin finanziell unterstützen werden . Ich bin sicher, dass sie sich damit zur größten Website für „alternative“ Gesundheit auf der Welt entwickeln wird.

Herr Kennedy wird für seinen Dienst in der Regierung höchstwahrscheinlich eine Gehaltskürzung hinnehmen müssen, denn den jüngsten verfügbaren Steuererklärungen aus dem Jahr 2022 zufolge verdient er bei Children’s Health Defense etwa eine halbe Million Dollar pro Jahr. Das ist mehr als das Gehalt von Dr. Anthony Fauci, dem bestbezahlten Regierungsbeamten, vor seiner Pensionierung.

Das Gehalt von Herrn Kennedy ist seit COVID dramatisch gestiegen, von 255.000 Dollar im Jahr 2019 über 345.561 Dollar im Jahr 2020 auf 497.013 Dollar im Jahr 2021. ( Quelle .)

Die Einnahmen von CHD haben sich in jedem Jahr ihres Bestehens mehr als verdoppelt, von 1.063.837 $ im Jahr 2018 auf 2.928.566 $ im Jahr 2019, auf 6.769.658 $ im Jahr 2020, dem Jahr des Ausbruchs von COVID, und auf erstaunliche 15.990.132 $ im Jahr 2021.

Auch wenn Kennedy also eine Art Alibiposten in Trumps Regierung erhalten wird, wird der Hauptvorteil dieser Position höchstwahrscheinlich in höheren Einnahmen für die Organisation Children’s Health Defense liegen , wohin er nach Beendigung seines „Dienstes“ für Trump vermutlich mit einer „bescheidenen“ Gehaltserhöhung zurückkehren wird.

Bleiben Sie dran für weitere Ausgaben von „SWAMP Watch“, während wir zusehen, wie Donald Trump den DC-Sumpf wieder auffüllt!

