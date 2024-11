Atomwaffen: Russland hat letzte Woche einen massiven atomaren Gegenschlag trainiert

Unbeachtet von den westlichen Medien hat Russland letzte Woche einen massiven atomaren Gegenschlag als Antwort auf einen massiven atomaren Angriff auf sein Land trainiert.

Die westlichen Medien behaupten gerne, dass die russische Regierung ständig mit dem Einsatz von Atomwaffen droht, und die Medien lassen das westliche Publikum ständig wissen, dass aber keine Gefahr bestehe, weil die Russen angeblich nur bluffen. Von Thomas Röper

Da verwundert es nicht, dass die westlichen Medien nicht darüber berichtet haben, dass Russland letzte Woche die Reaktion auf einen massiven atomaren Angriff trainiert und Langstreckenraketen aller Klassen in einem Training abgefeuert hat, denn das würde wohl nicht ins gewollte Bild passen.

Hier übersetze ich den Bericht, den das russische Fernsehen darüber am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick ausgestrahlt hat.

Beginn der Übersetzung:

Das Pentagon konnte die Fähigkeiten unserer nuklearen Triade nicht übersehen

Ein wichtiges Ereignis. Die Amerikaner nehmen zur Kenntnis, dass das Zeichen genau eine Woche vor ihren Präsidentschaftswahlen gesetzt wurde. Aber das ist unwichtig. Das ist ihr Wunschdenken und sind ihre Befürchtungen. Am Dienstag hat die russische Nukleartriade trainiert. (Für den Atomkrieg: EU fordert Bürger zum Anlegen von Notvorräten auf)

Ein Training ist keine Übung, sondern ein relativ kurzes Ereignis, wie eine Schießübung. Allerdings wurden ballistische Raketen und Marschflugkörper, die Atomwaffen tragen können, abgefeuert.

Geleitet wurde das Training vom Oberbefehlshaber der Streitkräfte, Präsident Putin. Die Raketen wurden vom Boden aus, von unter Wasser und aus der Luft abgefeuert. Das ist unsere Triade.

Zunächst wurde eine ballistische Interkontinentalrakete Yars von Europas einzigem und dem nördlichsten Kosmodrom der Welt, Plesetsk in der Region Archangelsk, gestartet.

„Yars“ ist die russische Abkürzung für ‚Nukleare Raketenabschreckung‘. Das Ziel auf dem 4.700 Kilometer von Plesetsk entfernten Kura-Testgelände in Kamtschatka wurde getroffen. Tatsächlich kann die Yars aber weiter fliegen, bis zu 12.000 Kilometer weit.

Der strategische U-Boot-Kreuzer Nowomoskowsk hat erfolgreich eine dreistufige Flüssigtreibstoffrakete Sineva mit einer maximalen Reichweite von 11.500 Kilometern gestartet.

300x250

Und vom Ochotskischen Meer aus schickte der atomgetriebene U-Boot-Kreuzer „Fürst Oleg“ eine mit Feststoff betriebene Bulawa durch das All in ihr Ziel. Auch ihre Reichweite ist mit 9.300 Kilometern recht groß. Strategische Bomber TU-95MS starteten Marschflugkörper. Alle während des Trainings abgefeuerten Raketen erreichten ihre Ziele und bestätigten ihre Standardeigenschaften.

Um niemanden zu beunruhigen, betonte Wladimir Putin den ausschließlichen Zweck der bei dem Training eingesetzten Waffen: „Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass Russland seine grundsätzliche Position bekräftigt, dass der Einsatz von Atomwaffen eine extreme Maßnahme ausschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit des Staates ist.“

Putin erinnerte noch einmal daran, dass es Russland ist, das die nukleare Parität mit den USA aufrechterhält. Und das ist nicht nur eine Garantie für unsere Sicherheit, sondern auch für die globale Stabilität.

300x250 boxone

„Gleichzeitig sind wir uns dessen bewusst, dass die nukleare Triade weiterhin ein zuverlässiger Garant für die Souveränität und Sicherheit unseres Landes ist und es uns ermöglicht, die Aufgaben der strategischen Abschreckung zu lösen sowie die nukleare Parität und das Gleichgewicht der Kräfte in der Welt als objektive Faktoren der globalen Stabilität zu erhalten“, betonte der russische Präsident.

Russland meistert die Aufgabe ohne Anstrengung, denn wir haben dafür alle Ressourcen. Wir haben Reserven wie kein anderer, wie Putin betonte: „Angesichts der Zunahme der geopolitischen Spannungen, des Auftretens neuer externer Bedrohungen und Risiken ist es wichtig, über moderne und ständig einsatzbereite strategische Streitkräfte zu verfügen.

Wir werden alle ihre Komponenten weiter verbessern. Wir haben die Mittel dazu. Ich betone, dass wir uns nicht in einen neuen Rüstungswettlauf hineinziehen lassen, sondern unsere Nuklearstreitkräfte auf dem erforderlichen Niveau halten werden.“

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass unsere nukleare Triade die modernste und fortschrittlichste auf dem Planeten ist, wie Putin meinte „In diesem Jahr hat ihre Ausrüstung mit modernen Waffen etwa 94 Prozent erreicht.

Im Einklang mit dem staatlichen Rüstungsprogramm werden wir die strategischen Raketentruppen systematisch auf neue stationäre und mobile Raketensysteme umstellen, die im Vergleich zu früheren Generationen eine höhere Genauigkeit, kürzere Startvorbereitungszeiten und vor allem verbesserte Fähigkeiten zur Überwindung von Raketenabwehrsystemen aufweisen.

Außerdem nimmt die Marine weiterhin die neuesten U-Boot-Kreuzer mit Nuklearantrieb in Betrieb und modernisiert die strategischen Bomber der Langstreckenluftwaffe.“,

Aber was wurde denn nun trainiert? Das hat Verteidigungsminister Sergej Belousow dem Präsidenten berichtet. Es wurde ein massiver atomarer Gegenschlag trainiert.

Sein kurzer Bericht enthielt kein einziges zufälliges Wort: „Genosse Oberbefehlshaber, gemäß dem Ausbildungsplan für die Streitkräfte der Russischen Föderation findet unter Ihrer Leitung ein Training zur Führung der Streitkräfte der Russischen Föderation statt, bei der die Aufgaben der Einleitung eines massiven Atomschlags durch die strategischen Kräfte als Reaktion auf einen feindlichen Atomschlag geübt werden.“

Wichtig ist, dass das Training – sowohl in politischer als auch in militärischer Hinsicht – so sauber durchgeführt wurde, dass das Pentagon nicht gezuckt hat. Alle wurden im Voraus höflich gewarnt. Alles verlief reibungslos. Das Ziel ist nicht, die Amerikaner nervös zu machen, sondern sie sollen sich im Gegenteil beruhigen.

Nach den Worten des Pentagon-Sprechers zu urteilen, ist uns das gelungen, denn Patrick Ryder erklärte: „Soweit ich weiß, handelt es sich um eine im Voraus geplante Übung. Es gibt hier also keine Überraschungen.

Wir sehen in Bezug auf die russischen strategischen Streitkräfte und ihre Ausrichtung nichts, was uns veranlassen würde, unsere eigene Ausrichtung der Streitkräfte zu ändern.“

So oder so, aber das Pentagon kam nicht umhin, sich über die Fähigkeiten unserer nuklearen Triade und die Bereitschaft, sie als letztes Mittel einzusetzen, Gedanken zu machen.

Im Moment zucken die Amerikaner aus einem anderen Grund zusammen: Wegen der Lage an der Front, wo unsere Armee das Kräfteverhältnis täglich zu ihren Gunsten verändert.

Ende der Übersetzung

Liste mit 50 grundlegenden Dingen von denen ich glaube, dass jeder sie in seinem Vorrat haben sollte:

#1 Ein konventioneller Generator und ein Solargenerator

About aikos2309 See all posts by aikos2309