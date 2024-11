Breaking News aus Russland: Bitcoin offiziell als Eigentum anerkannt! 🇷🇺💰

Teile die Wahrheit!

In einer wegweisenden Entscheidung hat Russland Kryptowährungen wie Bitcoin nun rechtlich als Eigentum anerkannt.

Das bedeutet: Bitcoin und Co. haben in Russland ab sofort einen klaren Status und können rechtlich geschützt werden – insbesondere in Streitfällen oder bei Diebstahl.

đź’ˇ Was steckt dahinter?

– Diese Anerkennung könnte der erste Schritt sein, um die Rahmenbedingungen für eine regulierte Krypto-Wirtschaft zu schaffen.

– Sie bietet Besitzern rechtliche Sicherheit und signalisiert gleichzeitig, dass der Kryptomarkt für staatliche Strukturen immer relevanter wird.

⚖️ Was ändert sich?

Besitzer von Bitcoin haben künftig die Möglichkeit, Ansprüche vor Gericht geltend zu machen. Auch wenn Russland Krypto-Zahlungen im Inland weiterhin untersagt, zeigt dieser Schritt eine Öffnung im Umgang mit digitalen Werten. (100.000-Dollar-Meilenstein in Sicht: Bitcoin vor nächstem Schub? – Da tut sich was am Kryptomarkt)

đź“Š Warum ist das spannend?

🔸 Internationales Signal: Russland, einer der größten Player der Welt, rückt Bitcoin weiter in Richtung Mainstream.

🔸 Mehr Legitimität: Der Status als Eigentum stärkt den Wert und die Glaubwürdigkeit von Kryptowährungen.

🔸 Potenzial für Adoption: Ein klarer rechtlicher Rahmen ist oft der Startschuss für weitere Entwicklungen – vielleicht auch für regulierte Handelsplattformen?

Putin unterzeichnet Gesetz zur Befreiung von Kryptoverkäufen und Krypto-Mining von der Mehrwertsteuer in Russland

Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein wichtiges Gesetz unterzeichnet, das digitale Währungen offiziell als Eigentumsform anerkennt, die Rechtslandschaft für Krypto-Operationen im Land neu gestaltet und die Verwendung im Außenhandel ermöglicht.

Diese neue Gesetzgebung zielt auf die Regulierung des Umlaufs und der Besteuerung digitaler Vermögenswerte ab, bringt Klarheit in den sich entwickelnden Bereich der Kryptowährungen und führt zugleich spezifische Steuerrahmen für Mining- und Handelsaktivitäten ein.

Krypto-Mining und Verkauf digitaler Währungen von der Mehrwertsteuer befreit

Nach dem neuen Gesetz, das mit der offiziellen Veröffentlichung in Kraft trat, werden digitale Währungen als Eigentum eingestuft. Dies gilt auch für solche, die im Rahmen des russischen experimentellen Rechtsregimes (ELR) für digitale Innovationen für die Abwicklung von Außenhandelsgeschäften verwendet werden.