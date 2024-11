Covid-19 Impfung: Verbrechen gegen die Menschheit!

Pfizer (und Moderna) erhielten diese „Belohnung“ für das neue „Medikament“. Bei der EUA handelt es sich also im Wesentlichen um einen Pass, der es Pfizer ermöglicht, mit einem Produkt, das noch nicht vollständig getestet wurde, auf den Markt zu kommen. Denn der Markt „ist verzweifelt“ und die „Pandemie muss gestoppt werden“. Die Pfizer Papers enthalten auch Dokumentation darüber, was während der „Post-Marketing“-Phase passiert ist.

Das heißt, in den drei Monaten von Dezember 2020 bis Februar 2021, als der Impfstoff der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Alle führenden Sprecher und die bestochenen Medien bezeichneten die Injektion nach einem zentralen Skript als „sicher und wirksam“ .

Viele Menschen, die diese Impfung (KEIN IMPFSTOFF!!) genutzt haben, als sie in den Jahren 2020-2021-2022 auf den Markt kam und bis heute, wussten nicht, dass die normalen Tests zur „Sicherheit eines neuen Impfstoffs“ – Tests, die normalerweise zehn bis zwölf Jahre dauern – einfach durch die Mechanismen eines „Notfalls“ und der bereits erwähnten „Emergency Use Authorization“ der FDA umgangen worden.

Sie verstanden nicht, dass der eigentliche „Test“ tatsächlich darin bestand, dass Pfizer und die FDA beobachteten, was mit ihnen und ihren Angehörigen geschah, nachdem diese Bürger die Ärmel hochgekrempelt und sich der Impfung unterzogen hatten.

Wir dürfen nie vergessen, dass Millionen von Menschen, die die Injektion erhielten, „gezwungen“ wurden, die Injektion zu nehmen, mit der Drohung, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ihre Ausbildung zu unterbrechen oder ihre militärische Position zu verlieren, wenn sie sich weigerten; In einigen US-Bundesstaaten und anderen Ländern in Übersee wurde den Menschen außerdem das Recht entzogen, Transportmittel zu nutzen, Grenzen zu überschreiten, eine Schule oder ein College zu besuchen, sich bestimmten medizinischen Eingriffen zu unterziehen oder Gebäude wie Kirchen und Synagogen, Restaurants und Fitnessstudios zu betreten – sofern dies der Fall ist abgelehnt.

Die Regierungsbehörde FDA forderte den Richter in einer früheren Klage (gegen Aaron Siri) auf, die Veröffentlichung der Pfizer-Dokumente für 75 Jahre zu blockieren!

Warum sollte eine Regierungsbehörde bestimmtes Material geheim halten wollen, bis die aktuelle Generation, die von dem, was in diesen Dokumenten steht, betroffen ist, tot und begraben ist? Auf diese Frage kann es keine gute Antwort geben, außer einer sehr schlechten.

Zum Glück für die Geschichte und zum Glück für Millionen von Menschen, deren Leben durch diese Entscheidung gerettet wurde, lehnte der Richter den Antrag der FDA ab und erzwang die Freigabe der Dokumente; eine Tranche von 55.000 Seiten pro Monat.

Als ich als Journalist davon hörte, war ich jedoch besorgt.

Ich wusste, dass kein Journalist die Bandbreite hatte, Material dieser Größenordnung durchzugehen. Mir war auch klar, dass praktisch keine Journalisten über die erforderliche Ausbildung oder Fähigkeiten verfügten, um die mehrdimensionale, hochtechnische Sprache der Berichte zu verstehen. Um die Berichte zu verstehen, brauchte man einen Hintergrund in der Immunologie; Statistiken; Biostatistik; Pathologie; Onkologie; Sportmedizin; Geburtshilfe; Neurologie; Kardiologie; Pharmakologie; Zellbiologie; Chemie; und viele andere Spezialitäten.

Um zu verstehen, was in den Pfizer-Dokumenten wirklich passiert ist, brauchte man neben Ärzten und Wissenschaftlern auch Leute, die mit den Regulierungsprozessen der Regierung und der Pharmaindustrie bestens vertraut waren; Sie brauchten Leute, die den FDA-Zulassungsprozess verstanden; Sie brauchten Spezialisten für medizinischen Betrug; Und um die in den Zeitungen begangenen Verbrechen zu verstehen, brauchte man letztendlich Anwälte.

Ich befürchtete, dass der Umfang und die Komplexität der Dokumente dazu führen würden, dass sie im „Gedächtnisloch“ verschwinden würden, wenn es keine Menschen mit all diesen Fähigkeiten zum Durchlesen der Dokumente gäbe.

Wir hören Steve Bannon, dem ehemaligen Marineoffizier, ehemaligen Investmentbanker bei Goldman Sachs, ehemaligen Berater von Präsident Trump und aktuellen Moderator des beliebtesten politischen Podcasts in Amerika und einem der meistgehörten weltweit: „ WarRoom“ . Er und ich kommen von entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums.

Ich war ein lebenslanger Demokrat, Berater des Wiederwahlkampfs von Präsident Bill Clinton und des Präsidentschaftswahlkampfs von Al Gore. Steve ist natürlich ein überzeugter Republikaner, der zum MAGA geworden ist.

Ich wurde im Juni 2021, bevor die Pfizer-Dokumente veröffentlicht wurden, von meiner Stelle entlassen, weil ich gewarnt hatte, dass Frauen nach Erhalt der mRNA-Spritzen über Menstruationsstörungen berichteten. Als Autorin, die ihre Karriere damit verbracht hat, über sexuelle und reproduktive Gesundheitsprobleme von Frauen zu schreiben, wusste ich, dass dies ein ernstes Gefahrenzeichen war und dass diese Nebenwirkung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen würde. (Das sollte auch jeder Achtklässler können.)

Nachdem ich diese Warnung gepostet hatte, wurde ich von Twitter, Facebook, YouTube und anderen Plattformen gesperrt. Ich wurde sofort weltweit als „Impfgegner“ und „Verschwörungstheoretiker“ angegriffen; und mein Leben als bekannte feministische Bestsellerautorin in den Mainstream-Medien endete.

Niemand auf dieser Welt wollte mehr mit mir reden, meine Arbeit veröffentlichen oder mich zurückrufen. Ich war unpersönlich.

(Nach zwei erfolgreichen Klagen der Generalstaatsanwälte von Missouri und Louisiana im Jahr 2023 stellte sich heraus, dass es tatsächlich das Weiße Haus, die CDC und hochrangige Führungskräfte anderer Regierungsbehörden, einschließlich des Ministeriums für Heimatschutz, waren, die Twitter rechtswidrig nutzten und der Druck von Facebook, diesen Warn-Tweet von mir zu löschen, mich zu deaktivieren und „BOLO“ oder „Be On the Lookout“ auf ähnliche Beiträge zu setzen. Diese Unterdrückung ist nun Gegenstand einer anhängigen Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu der Frage, ob oder nicht dies gegen den Ersten Verfassungszusatz verstößt).

Während dieser dunklen Zeit in meinem Leben erhielt ich zu meiner Überraschung eine SMS von Steve Bannons Produzent, in der er mich zu dieser Show „ WarRoom“ einlud . Ich äußerte meine Bedenken hinsichtlich der reproduktiven Gesundheit von Frauen nach der mRNA-Injektion und zu meiner Überraschung war er respektvoll, dachte über die Auswirkungen nach und nahm das Problem sehr ernst.

Ich kam immer wieder zurück, um diese und andere Bedenken, die im Zusammenhang mit den mRNA-Injektionen geäußert wurden, seinem Publikum vorzutragen. Ich war sehr erleichtert, eine Plattform zu haben, um diese dringenden Warnungen zu verbreiten. Gleichzeitig war ich traurig darüber, dass die Linke, die angeblich eine Verfechterin des Feminismus ist, sich über die ernsthaften Risiken für Frauen und ungeborene Babys völlig gleichgültig zu sein schien.

Ich erkannte die Ironie in der Tatsache, dass jemand, von dem man mir beigebracht hatte, der fleischgewordene Teufel zu sein, sich mehr um Frauen und Babys kümmerte als alle meine ehemaligen rechten Kolleginnen, einschließlich der feministischen Gesundheitseinrichtungen, die immer so laut über die Gesundheit, Frauensein und Frauenrechte gesprochen hatten. Angesichts meiner Auftritte bei WarRoom bis 2022 ergab es Sinn, dass das Thema der Pfizer-Dokumente in dieser Sendung zur Sprache kam, als die Dokumente veröffentlicht wurden.

Ich teilte meine Sorge, dass sie aufgrund ihrer Größe und Fachsprache in der Geschichte verloren gehen würden. Bannon sagte so etwas wie: „Nun, ihr werdet ein Crowdsource-Projekt starten, um sie durchzulesen.“ Ich war erstaunt, weil ich weder die Fähigkeiten noch das Wissen hatte, wie man so etwas macht.

Ich antwortete so etwas wie: „Natürlich.“ So wurde meine Nachrichten- und Meinungsplattform DailyClout mit Angeboten aus der ganzen Welt überschwemmt, von WarRoom-Hörern mit den nötigen Fähigkeiten, um die Pfizer-Dokumente zu entschlüsseln.

Ich hatte schreckliche Angst. Es herrschte Chaos…



Ich hatte hervorragende Leute in meinem Team. Aber keiner von uns wusste, wie man die E-Mail-Flut bewältigt oder gar organisiert; wir wussten nicht, wie wir die Tausenden von Lebensläufen bewerten sollten; Und selbst nachdem wir diese Tausenden von Menschen über verschiedene Zeitzonen hinweg für „das Projekt“ „engagiert“ hatten, wurden unsere Posteingänge noch beängstigender, weil es buchstäblich unmöglich war, 3.250 Experten in einem Organigramm zu organisieren, das diese Dokumente systematisch durcharbeiten konnte .

E-Mails wurden verwirrt oder blieben unbeantwortet. Die Leute stellten Fragen, die wir nicht beantworten konnten. Wir hatten keine Ahnung, welche Struktur es einer so großen Anzahl unterschiedlicher Experten ermöglichen würde, mit der enormen Menge an Material umzugehen.

Ein paar Wochen später, als ich buchstäblich verzweifelt war, ließ mich Bannon noch einmal sprechen. Er erkundigte sich nach dem Fortschritt des Projekts und ich antwortete, fröhlicher als ich mich fühlte, dass viele Leute zu uns gekommen seien und mit dem Lesen begonnen hätten.

„Natürlich beginnen Sie damit, Berichte zu liefern?“ fragte er.

„Natürlich “, antwortete ich, schockiert darüber, dass ich so tief drin steckte.

Da ich noch nie in einem Unternehmen angestellt war, kam mir noch nicht einmal der Gedanke, dass das Ergebnis dieser großartigen Arbeit eine Reihe von Berichten sein würde; das Format, in dem die Analysen der Dokumente erfolgen mussten.

Dann geschah etwas, das ich nur als Vorsehung bezeichnen kann.

Wir riefen Freiwillige nach einem Projektmanager an und Amy Kelly nahm Kontakt auf. Frau Kelly ist eine Six Sigma-zertifizierte Projektmanagerin mit umfassender Erfahrung in der Telekommunikation und im technischen Projektmanagement. Sie ist auch eine unerklärlich effektive Anführerin. Von dem Tag an, als sie ihre Hand auf das Chaos in den Posteingängen legte, war das Wasser still.

Es herrschte Frieden und Produktivität.

Frau Kelly organisierte die Freiwilligen irgendwie mühelos in sechs Arbeitsgruppen, wobei jede Gruppe von einem Elternkomitee geleitet wurde, und die eigentliche Arbeit begann. Ich kann den Umfang, den Fluss und die Wirksamkeit der darauffolgenden Arbeit nur als „einen Zustand der Gnade“ erklären.

In den zwei Jahren, in denen Frau Amy Kelly und die Freiwilligen zusammengearbeitet haben, haben sie 2.369 Dokumente und Datenbanken mit insgesamt Hunderttausenden Seiten überprüft und fast hundert Berichte erstellt. Ich brachte den Freiwilligen bei, diese in einer Sprache zu verfassen, die jeder verstehen konnte – was ich für sehr wichtig hielt, um ihre Wirkung zu maximieren. Und Amy Kelly hat fast alle davon sorgfältig überarbeitet und bearbeitet.

Die ersten 46 Berichte erschienen in einem von uns selbst veröffentlichten Format. Es war uns sehr wichtig, dass sie in physischer Form und nicht nur digital erscheinen, denn wir wollten etwas, das die Menschen ihren Ärzten, ihren Lieben, ihren Kongressabgeordneten schenken können. Diese Berichte enthüllten allesamt große Geschichten.

So fanden wir heraus, dass Pfizer bereits drei Monate nach ihrer Einführung im Dezember 2020 wusste, dass die Impfstoffe nicht gegen COVID wirken würden.

Die Formulierungen von Pfizer in diesem Zusammenhang lauteten „fehlgeschlagener Impfstoff“ und „fehlgeschlagene Wirksamkeit“. Eine der häufigsten „Nebenwirkungen“ in den Pfizer-Dokumenten ist… „COVID“. Genau „der Zustand“, der bekämpft werden musste…!



Pfizer wusste, dass die Materialien des Impfstoffs – Lipid-Nanopartikel, ein Industriefett, beschichtet mit Polyethylenglykol, einem Nebenprodukt von Erdöl; mRNA; und Spike-Protein – blieben nicht im Deltamuskel , wie alle Sprecher behaupteten. Stattdessen breitete es sich innerhalb von 48 Stunden „wie eine Schrotflinte“ im Körper aus, wie einer der Autoren, Dr. Robert Chandler, es sagte.

Der mRNA-Wirkstoff durchquerte jede Membran im menschlichen Körper – einschließlich der Blut-Hirn-Schranke – und sammelte sich in der Leber, den Nebennieren, der Milz, dem Gehirn und, wenn Sie eine Frau sind, in den Eierstöcken.

Dr. Chandler sah keinen Mechanismus, durch den diese Substanzen den Körper verließen, so dass jede Injektion mehr davon in die Organe zu bringen scheint.

Pfizer stellte 2.400 Vollzeitmitarbeiter ein, um bei der Bearbeitung „des starken Anstiegs der Meldungen über unerwünschte Ereignisse“ zu helfen, die an die Datenbank „Worldwide Safety“ des Unternehmens übermittelt wurden.

Pfizer wusste im April 2021, dass die Injektionen das Herz junger Menschen schädigten.

Pfizer wusste am 28. Februar 2021 – nur neunzig Tage nach der öffentlichen Einführung seines COVID-Impfstoffs –, dass ihre Impfung mit einer Reihe unerwünschter Ereignisse verbunden war. Anstelle von „Schüttelfrost, Fieber und Müdigkeit“, wie das CDC und andere Behörden behaupteten, seien die besorgniserregendsten Nebenwirkungen, waren die tatsächlichen Nebenwirkungen katastrophal schwerwiegend.

Zu diesen Nebenwirkungen gehörten: Tod (den Pfizer als „schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis“ einstuft). Tatsächlich ereigneten sich in den ersten drei Monaten, in denen das Medikament öffentlich erhältlich war, mehr als 1.233 Todesfälle.

Zu diesen Nebenwirkungen gehörten: Tod (den Pfizer als „schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis“ einstuft). Tatsächlich ereigneten sich in den ersten drei Monaten, in denen das Medikament öffentlich erhältlich war, mehr als 1.233 Todesfälle. Schweres COVID-19; Leberschädigung; neurologische Nebenwirkungen; Gesichtslähmung; Nierenschaden; Autoimmunerkrankungen; Frostbeulen (eine lokalisierte Form der Vaskulitis, die Finger und Zehen betrifft); Syndrom der multiplen Organfunktionsstörung (wenn mehr als ein Organsystem gleichzeitig versagt); Aktivierung ruhender Herpes-Zoster-Infektionen; Haut- und Schleimhautläsionen.

Atemprobleme; beschädigte Lungenstruktur; Atemversagen; akutes Atemnotsyndrom (eine Lungenverletzung, bei der Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in das Lungengewebe austritt, was zu Steifheit führt, die das Atmen erschwert und den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid verringert); und SARS (oder SARS-CoV-1, das seit 2004 nicht mehr auf der Welt gesehen wurde, aber in den Pfizer-Dokumenten als Nebenwirkung der Impfungen erscheint ).

Es wurden Tausende von Menschen mit Gelenkschmerzen vom Typ Arthritis, einer der häufigsten Nebenwirkungen, erfasst. Andere Tausende mit Muskelschmerzen, die zweithäufigste. Dann Blutkrankheiten im industriellen Maßstab: Blutgerinnsel, Lungengerinnsel, Beingerinnsel; thrombotische Thrombozytopenie, eine Gerinnungserkrankung der Blutgefäße; Vaskulitis (Zerstörung von Blutgefäßen aufgrund einer Entzündung); astronomische Zahlen neurologischer Störungen – Demenz, Zittern, Parkinson, Alzheimer, Epilepsien. Schreckliche Hauterkrankungen.

Eine Fülle von Herzproblemen; Myokarditis, Perikarditis, Tachykardie, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Die Hälfte der schwerwiegenden leberbedingten unerwünschten Ereignisse, einschließlich Tod, trat innerhalb von 72 Stunden nach der Injektion auf. Die Hälfte der Schlaganfälle ereignete sich innerhalb von 48 Stunden nach der Injektion.

Aber was aus den ersten 46 Berichten wirklich hervorging, war die Tatsache, dass es sich bei COVID angeblich um eine Atemwegserkrankung handelt, sich die Artikel jedoch nicht auf Lungen oder Schleimhäute konzentrierten, sondern sich auf unheimliche und konsequente Weise auf die Störung der menschlichen Fortpflanzung konzentrierten.

Als das mRNA-Medikament von Pfizer bekannt wurde, wusste der Pharmariese, dass es Babys töten und die Fortpflanzung von Frauen und Männern erheblich beeinträchtigen würde.

Das Material in den Dokumenten macht deutlich, dass die Beeinträchtigung der Fortpflanzungsfähigkeit von Menschen und die Verursachung spontaner Abtreibungen bei Babys „kein Fehler, sondern ein Merkmal“ ist.

Pfizer forderte geimpfte Männer auf, zwei zuverlässige Formen der Empfängnisverhütung anzuwenden oder auf Sex mit Frauen im gebärfähigen Alter zu verzichten. Im Protokoll definierte das Unternehmen „Exposition“ gegenüber dem Impfstoff als Hautkontakt, Inhalation und sexuellen Kontakt.

Pfizer paarte geimpfte weibliche Ratten mit „unbehandelten“ männlichen Ratten und untersuchte dann die Männchen, Weibchen und ihre Nachkommen auf impfstoffbedingte „Toxizität“. Basierend auf nur 44 Ratten (und keinem Menschen…!) gab Pfizer an, dass es keine nachteiligen Folgen gab

„…Paarungsleistung, Fruchtbarkeit oder irgendwelche Eierstock- oder Uterusparameter…noch auf das embryonale, fetale oder postnatale Überleben, Wachstum oder Entwicklung“

Dies bedeutet, dass der COVID-Impfstoff während der Schwangerschaft sicher war und Babys nicht schadete.

Pfizer wusste, dass Lipid-Nanopartikel seit Jahren bekanntermaßen das Sexualsystem beeinflussen, und Amy Kelly entdeckte tatsächlich, dass Nanopartikel, von denen Lipid-Nanopartikel eine Unterart darstellen, die Blut-Hoden-Schranke überwinden und die Sertoli-Zellen, Leydig-Zellen und Keimzellen schädigen von Männern.

Dies sind die Fabriken der Männlichkeit, die die Hormone beeinflussen, die Jungen in der Pubertät zu Männern mit tiefer Stimme, breiten Schultern und der Fähigkeit, Kinder zu zeugen, machen. Wir haben also keine Ahnung, ob aus Jungen geimpfter Mütter erkennbar männliche und fruchtbare Erwachsene werden.

Menstruationsbeschwerden. Sagen Sie nichts.

Pfizer listete die Menstruationsschäden auf, von denen das Unternehmen wusste, dass sie bei Tausenden von Frauen verursacht wurden. Die Schäden reichen von Frauen, die täglich bluten, über zwei Monatsblutungen bis hin zu überhaupt keiner Monatsblutung, Frauen, die bluten und Gewebe verlieren; bei Frauen in den Wechseljahren und nach der Menopause, bei denen erneut Blutungen auftreten. Die Pfizer-Wissenschaftler beobachteten und notierten alles im Stillen, sagten es den Frauen aber nicht.

Babys litten und starben. In einem Abschnitt der Dokumente wurde festgestellt, dass mehr als 80 % der erfassten Schwangerschaften zu einer Fehlgeburt oder einem Spontanabort führten. In einem anderen Teil der Dokumente starben zwei Neugeborene, und Pfizer beschrieb die Todesursache als „Mutter-Exposition gegenüber dem Impfstoff“.

Pfizer wusste, dass Impfstoffe in die Muttermilch geimpfter Mütter und vergifteter Babys übergehen. Die Muttermilch von vier Frauen verfärbte sich „blaugrün“. Pfizer erstellte eine Übersicht über kranke Babys, die durch das Stillen geimpfter Mütter erkrankten und deren Symptome von Fieber über Ödeme (geschwollenes Fleisch) bis hin zu Nesselsucht und Erbrechen reichten. Ein armes Baby bekam Krämpfe und wurde in die Notaufnahme gebracht, wo es an Multiorganversagen starb.

Ich werde Sie nun zu den 36 Berichten führen, die Sie in meinem Buch finden. Einige Schlagzeilen aus den folgenden Berichten sind:



– Am 28. Februar 2021 veröffentlichte Pfizer einen „ Kumulativen Bericht über Schwangerschaft und Stillzeit“, der zeigte, dass nach der Impfung von Müttern mit dem Impfstoff:

Unerwünschte Ereignisse traten in mehr als 54 % der Fälle „mütterlicher Exposition“ gegenüber dem Impfstoff auf und umfassten 53 Berichte über Spontanaborte (51)/Aborte (1)/verpasste Aborte (1) nach der Impfung. Es kam zu vorzeitigen Wehen und Entbindungen sowie zu zwei Todesfällen bei Neugeborenen. Einige Neugeborene litten nach der Exposition über die Muttermilch unter schwerer Atemnot oder „Übelkeit“.

– Innerhalb von neun Monaten nach der Einführung des Impfstoffs kam es in dreizehn Ländern zu „erheblichen“ Rückgängen der Geburtenraten: Ländern in Europa, Großbritannien, Australien und Taiwan.

– Ungefähr 70 % der Nebenwirkungen im Zusammenhang mit dem Pfizer-Impfstoff treten bei Frauen auf.

– Ein Jahr nach Erhalt des mRNA-COVID-Impfstoffs waren im Herzgewebe immer noch Spike-Protein und Entzündungen vorhanden.

– In der klinischen Studie von Pfizer gab es mehr Todesfälle unter den geimpften Teilnehmern als unter den Placebo-Teilnehmern. Allerdings übermittelte Pfizer der FDA falsche Daten, die mehr Todesfälle in der Placebogruppe belegen, als das Unternehmen die Genehmigung für den Notfall beantragte.

– Säuglinge und Kinder unter 12 Jahren erhielten den Impfstoff von Pfizer sieben Monate vor der Zulassung eines Impfstoffs für Kinder, was zu Folgendem führte:

Schlaganfall

Gesichtslähmung.

Verletzung oder Versagen der Nieren.

– Es gab einen mehr als 3,7-fachen Anstieg der Todesfälle durch kardiovaskuläre Ereignisse bei geimpften Probanden im Vergleich zu Placebo-Probanden.

– Der der Öffentlichkeit vorgestellte Pfizer-Impfstoff unterschied sich von der Formulierung, die bei der Mehrheit der Teilnehmer an klinischen Studien verwendet wurde, und die Öffentlichkeit wurde darüber nicht informiert.

– Histopathologische Analysen (Färbung von Gewebe zum Nachweis von Krankheitszuständen) zeigen klare Hinweise auf eine impfinduzierte, autoimmunähnliche Pathologie in mehreren Organen; Spike-Protein-induzierte Erosion von Blutgefäßen, Herz und Lymphgefäßen; Amyloide in mehreren Geweben; ungewöhnliche, aggressive Krebsarten; und atypische „Klumpenbildungen“.

– Nach der Impfung begannen jüngere Patienten an Krebs zu erkranken ; die Tumoren waren größer und wuchsen aggressiver und schneller als vor der Massenimpfung der Bevölkerung; Das gleichzeitige Auftreten von Krebserkrankungen (das gleichzeitige Auftreten von mehr als einer Krebsart) kam häufiger vor – eine Situation, die vor der Einführung der mRNA-Impfstoffe sehr ungewöhnlich war. Das Wachstum gutartiger Tumoren beschleunigte sich.

– Am 12. März 2021 impften Pfizer-Forscher fast die gesamte (ungeimpfte) Placebo-Kohorte der Studie, obwohl Pfizer sich zuvor verpflichtet hatte, sowohl die geimpfte als auch die Placebo-Kohorte zwei Jahre lang zu begleiten. Unmittelbar nach Erhalt der Notfallzulassung setzte sich Pfizer bei der FDA dafür ein, dass sie aus „humanitären“ Gründen die Impfung der ungeimpften Kohorte gestatten sollte. Durch die Impfung der Placebogruppe wurde mit der Zeit die Möglichkeit zur Durchführung von Sicherheitsstudien beendet.

– Die Zahl der an das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) gemeldeten Autoimmunfälle ist von 2020 bis 2021 um das 24-Fache gestiegen, und die jährliche Zahl der durch Autoimmunität bedingten Todesfälle ist im gleichen Zeitraum um das 37-Fache gestiegen.

– In den von Pfizer im Oktober 2021 eingereichten Daten und Unterlagen zur Notfallgenehmigung für Kinder im Alter von fünf bis 11 Jahren spekulierten Pfizer-Forscher schriftlich, dass sich subklinische Schäden langfristig bei Patienten manifestieren würden, was impliziert, dass anhaltende Dosen subklinischer Schäden sich schließlich als klinische Schäden manifestieren würden .

– In Teststudien schädigte der mRNA-COVID-19-Impfstoff von Moderna die Fortpflanzung von Säugetieren, was zu 22 Prozent weniger Schwangerschaften, Skelettdeformationen und Stillproblemen führte.

– In den ersten drei Monaten der Einführung des mRNA-COVID-Impfstoffs von Pfizer gab es Hunderte möglicher Fälle von impfstoffassoziierter verstärkter Erkrankung (VAED). Sprecher des öffentlichen Gesundheitswesens minimierten ihre Schwere und nannten sie „bahnbrechende COVID-Fälle“.

– Pfizer verschwieg acht Impftodesfälle, die während der klinischen Studie auftraten, um die Ergebnisse günstig für den Erhalt der EUA für Personen ab 16 Jahren erscheinen zu lassen.

Trotz der stärksten Zensur- und Vergeltungskampagne in der Geschichte der Menschheit – aufgrund der verstärkenden Wirkung von sozialen Medien und KI noch wirkungsvoller als frühere Kampagnen – wurden die Erkenntnisse dieser Freiwilligen letztendlich nicht unterdrückt und überlebten in alternativen Medien; durch Mundpropaganda weiterzugeben und Millionen von Leben zu retten.

Schneller Vorlauf zu neueren Ereignissen.

Welche Rolle haben diese Informationen dabei gespielt, dieses größte Verbrechen, das jemals gegen die Menschheit begangen wurde, zu stoppen?

Das Schlimmste ist passiert. Nach Angaben des ehemaligen BlackRock-Hedgefonds-Managers Edward Dowd steigt die Zahl der Todesfälle in den USA jeden Monat um eine Million. Die Sterblichkeitsrate in den USA und Westeuropa ist stark gestiegen. Laut dem Mathematiker Igor Chudov und dem ehrenamtlichen Forscher Dr. Robert Chandler, die Geburtenraten sind laut Regierungsdatenbanken seit 2021 um 13 bis 20 Prozent gesunken.

Sportler fallen tot um. Turbokrebserkrankungen nehmen zu. Konventionelle Ärzte mögen von all dem „verwirrt“ sein, aber leider verstehen wir dank Amy Kelly und den Freiwilligen genau, was vor sich geht. Unsere unermüdlichen Bemühungen, diese Informationen in einwandfreier Form der Welt zugänglich zu machen, haben sich endlich ausgezahlt.

Der Einsatz von Boostern liegt mittlerweile bei 4 %. Nur sehr wenige Menschen haben ihren Kindern einen „Auftrieb“ gegeben. Die meisten Hochschulen in den Vereinigten Staaten haben ihre „Anforderungsvorschriften“ für Impfstoffe zurückgezogen. Die Nettoeinnahmen von Pfizer fielen im ersten Quartal 2024 auf das Niveau von vor 2016. Die BBC musste ebenso wie die New York Times berichten, dass Impfschäden real seien . AstraZeneca, ein in Europa etwas anders formulierter COVID-Impfstoff, wurde im Mai 2024 nach Klagen wegen thrombotischer Thrombozytopenie (ein unerwünschtes Ereignis, über das unsere Studienhelferin Dr. Carol Taccetta die FDA im Jahr 2022 per Brief informiert hatte) vom Markt genommen. und die Europäische Arzneimittel-Agentur widerrief insbesondere ihre EUA für AstraZeneca. Drei Tage nachdem wir unseren Bericht veröffentlicht hatten, aus dem hervorgeht, dass die FDA und die CDC den 8-seitigen „ Cumulative Review Pregnancy and Lactation “ erhalten hatten, der bestätigte, dass Dr. Walensky wusste von der tödlichen Wirkung des Impfstoffs, als sie in ihrer Pressekonferenz schwangere Frauen aufforderte, sich impfen zu lassen, sagte Dr. Walensky trat zurück.

In der Rolle, die Amy Kelly und ich spielen, ist es tatsächlich schwierig, sich mit diesem Material auseinanderzusetzen. Zweifellos ist es für die Freiwilligen schmerzhaft, diese kriminellen Beweise auszugraben. Die skandalöse Impfung der Placebogruppe beendete im Laufe der Zeit die Möglichkeit, Sicherheitsstudien durchzuführen.

Wie ich bereits an anderer Stelle gesagt habe, ist es, wenn man dieses Material sieht, als wäre man unter den alliierten Soldaten, die als erste die Tore von Auschwitz öffneten. Aber die Wahrheit muss gesagt werden.

Zu den weiteren wichtigen Gründen, diese Wahrheiten zu sagen, gehörte, dass Menschen mit einer neuen Technologie verletzt und getötet wurden, die noch nie zuvor in der Medizin eingesetzt wurde; und diese Seiten enthalten wichtige Hinweise auf die Mechanismen dieser Verletzungen und bieten daher viele Wegweiser für Ärzte und Wissenschaftler in der Zukunft, um die vielen Verletzungen zu behandeln, die diese neuen mRNA-Technologien, die in den Körper der Menschen injiziert werden, verursacht haben.

Wir müssen die Wahrheit weitergeben, denn die Wahrheit rettet und erhält; und am Ende wird die Wahrheit heilen. Der Kampf geht weiter. Niemand, der dieses kolossale Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, befindet sich im Gefängnis oder wird auch nur zivil- oder strafrechtlich angeklagt.

Es gibt mindestens drei Klagen gegen Pfizer – zwei von uns und eine von Brook Jackson – aber bisher war keine vollständig erfolgreich. Die Klagen ziehen sich hin.

Trotzdem. Es ist bekannt.

Amy Kelly und ich erhalten Hunderte von E-Mails von dankbaren Familien, die uns von ihren gesunden Babys oder Enkelkindern erzählen und uns für die Rettung dieser Babys oder Söhne, Töchter und Schwiegertöchter danken, und wir wissen, dass dieses Projekt viele Leben gerettet hat; vielleicht Hunderttausende Leben und vielleicht Millionen vor kräftezehrenden Verletzungen gerettet.

Steve Bannon, der all das ins Leben gerufen hat, hat Hunderttausende Leben gerettet und seinen und unseren Zuhörern Millionen von Verletzungen erspart. Gott weiß, wie viele Babys dank unserer gemeinsamen, harten und zielgerichteten Arbeit in Zukunft sicher und gesund zur Welt kommen werden.

…

