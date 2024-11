Covid-19 war der 34. Terroranschlag mit biologischen Wirkstoffen zwischen 1970 bis 2020

Bioterrorismus ist die absichtliche Freisetzung von Viren, Bakterien, Toxinen oder chemischen Mixturen mit dem Ziel, weitverbreitetes Chaos, Massenerkrankungen und Tod sowie wirtschaftliche Zerstörung zu verursachen.

In den letzten 50 Jahren sind fast drei Dutzend Terroranschläge mit biologischen Kampfstoffen dokumentiert, doch bis zur Erfindung und Freisetzung von Covid-19 forderten alle anderen biologischen Angriffe laut in PubMed veröffentlichten Aufzeichnungen nur etwa 800 Verletzte und 9 Tote .

Zwei Drittel dieser biologischen Terroranschläge ereigneten sich auf US-amerikanischem Boden.

Nach dem 11. September war die US-Regierung wild entschlossen, die dafür verantwortlichen Terroristen zu finden und vor Gericht zu bringen.

Dieses berüchtigte Ereignis wurde zwar nicht als „Bioterrorismus“ bezeichnet, obwohl Tausende von Menschen durch das giftige Feuer aus brennendem Kerosin und Asbest vergiftet wurden, aber es war ganz klar Terrorismus, und er geschah genau hier auf US-amerikanischem Boden, in einer der am dichtesten besiedelten Städte des Landes.

Warum also hat die US-Regierung, nachdem Covid-19 aus dem Labor in Wuhan freigesetzt wurde und sich auf der ganzen Welt verbreitete, überhaupt KEINE Versuche unternommen, die Terroristen zu finden, die die Massen infiziert hatten?

Vielleicht, weil es sich um einen Insider-Job handelte, genau wie man es bei 9/11 vermutete. (Niederländische Regierung gibt zu, dass es sich bei der Pandemie um eine „militärische psychologische Operation“ handelte (Video))

Das neue Zeitalter der Pandemien läutet ein völlig neues Zeitalter der Biowaffen ein, und diejenigen, die „Gain-of-Function“-Viren entwickeln und freisetzen, sollten wegen Terrorismus verhaftet werden.

Der vier Jahre dauernde 34. Akt des Bioterrorismus ist fast vorbei. Covid ist fast zu Ende, und das nicht wegen Impfstoffen, Masken oder sozialer Distanzierung.

Das US-amerikanische NIH arbeitete Hand in Hand mit der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und nutzte das Militär beider Regime, um Biowaffen zu entwickeln, mit denen das Leben und die Lebensgrundlagen von einigen Milliarden Menschen zerstört werden sollten, und größtenteils hat es funktioniert.

Zu diesen Biowaffen gehörten auch die tödlichen mRNA-„ Clot-Shots “. Diese neue Form des Terrorismus hat gerade erst begonnen.

Jetzt wollen sie tödliche Impfstoffe entwickeln, BEVOR die neuen Gain-of-Function-Viren und -Krankheitserreger freigesetzt werden, und geben praktisch zu, dass sie planen, ihre neuen Kreationen für terroristische Zwecke und zur völligen Dezimierung und Kontrolle der Bevölkerung einzusetzen.

Die NIH, CDC und WHO fordern massive Investitionen in „modernste Impfstoffplattformen“ zum Schutz gegen die von ihnen selbst entwickelten Biowaffen. Wie ironisch. Sie nennen es einen „kritischen Wettlauf gegen die Zeit“.

Nachdem sie diese Biowaffen, die sie „neuartige Viren“ nennen, freigesetzt haben, gibt es eine andere Form des Terrorismus, die Desinformation. Dabei versucht der Massenmedien-Industriekomplex, Whistleblower, Wahrheitsmedien und alle nicht geskripteten unabhängigen Nachrichten zu zensieren. Dies ist ein Angriff mit Propaganda und Zensur, während die Terroristen selbst überall Desinformation verbreiten.

Von Anthrax bis Affenpocken, von Zika bis Schweinegrippe haben wir praktisch jede erdenkliche Form von Bioterrorismus erlebt, doch geht dieser in der Regel von abtrünnigen Regierungsbehörden und ihren Kumpanen im Militär aus und nicht von einer kleinen Gruppe dschihadistischer Psychopathen mit verdrehten religiösen Überzeugungen.

Es gibt einen neuen Aufruf, die Gain-of-Function-Forschung zu verbieten . Der ehemalige „ Covid-Zar “ des Weißen Hauses warnt die Welt gerade vor dem bevorstehenden Zeitalter der Biowaffenpandemien, auch bekannt als „Plandemien“ oder „Scamdemien“.

Ob diese neuen Viren, die von Tieren auf Menschen überspringen und sich dann von Mensch zu Mensch verbreiten können, absichtlich freigesetzt oder von Terroristen gestohlen und dann freigesetzt werden, das Endergebnis ist dasselbe:

Ein Aufruf zum Verbot der Gain-of-Function-Forschung

Im Rahmen der 12 Schritte für die öffentliche Sicherheit und um Amerika wieder gesund zu machen.

Bioterrorismus ist die absichtliche Freisetzung von Viren, Bakterien, Toxinen oder Pilzen mit dem Ziel, Panik, Massenopfer oder schwere wirtschaftliche Störungen zu verursachen. Tin et al. fanden heraus, dass zwischen 1970 und 2019 33 Terroranschläge mit biologischen Kampfstoffen registriert wurden, bei denen 9 Tote und 806 Verletzte zu beklagen waren.

21 Ereignisse ereigneten sich in den Vereinigten Staaten, 3 in Kenia, jeweils 2 im Vereinigten Königreich und in Pakistan und jeweils ein Ereignis in Japan, Kolumbien, Israel, Russland und Tunesien.

Dr. Peter McCullough fordert Trump auf, COVID-19-Impfungen vom Markt zu nehmen

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough hat den designierten Präsidenten Donald Trump aufgefordert, die Impfstoffe gegen das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) vom Markt zu nehmen , die der ehemalige Präsident im Rahmen der Operation Warp Speed ​​seiner ersten Amtszeit gefördert hatte.

„Der COVID-19-Impfstoff sollte vom Markt genommen werden. Er hat nicht die Sicherheitsbilanz, die Amerika sehen wollte“, sagte der Kardiologe am 7. November . McCullough führte Fälle von Impfschäden wie Verletzungen, Behinderungen und sogar Todesfälle an, um sein Argument zu untermauern.

„Die Virusinfektion [durch SARS-CoV-2] ähnelt derzeit einer Erkältung, daher sind sie klinisch nicht indiziert. [Die Impfstoffe sind] medizinisch nicht notwendig. Sie sollten vom Markt genommen werden.“

Laut Just The News „haben zahlreiche Politiker und Ärzte ihre Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Impfstoffs zum Ausdruck gebracht und sich gefragt, ob die Bundesregierung und die Impfstoffhersteller die Risiken vollständig offengelegt haben.“ Doch die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) befürworten diese tödlichen Injektionen weiterhin.

Die Gesundheitsbehörde erklärte, die COVID-19-Impfstoffe „erfüllen die Standards der Food and Drug Administration für Sicherheit und Wirksamkeit“. Auch in Bezug auf die Frage nach Nebenwirkungen nach der Impfung betonte die CDC, dass es sich dabei nur um „seltene Fälle“ handele.

LifeSiteNews wies auch darauf hin, dass Trump selbst die COVID-19-Impfstoffe konsequent verteidigt hat. Der künftige 47. Präsident beklagte deren Unbeliebtheit bei seiner Basis und behauptete fälschlicherweise, sie hätten Millionen von Leben gerettet.

„Ich denke, sie führen Studien zu den Impfstoffen durch, die wir [entwickeln werden], und das Ergebnis wird auf die eine oder andere Weise herauskommen“, sagte Trump im September, als er zu den COVID-19-Impfungen befragt wurde. Seitdem haben Beobachter die mögliche Haltung der zweiten Trump-Regierung zu Impfstoffen genau unter die Lupe genommen.

Wenige Tage vor den Wahlen am 5. November kritisierte der designierte Vizepräsident JD Vance in seiner Sendung „The Joe Rogan Experience“ die COVID-19-Impfstoffe scharf. Während das Gespräch zwischen Vance und Podcast-Moderator Joe Rogan die Impfstoffe berührte, wurde nicht darauf eingegangen, welche Politik die künftige republikanische Regierung in Bezug auf sie verfolgen wird.

