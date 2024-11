Das aus der Bibel verbannte Buch Henoch erzählt die wahre Geschichte der Menschheit

Dieses Phänomen ist nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Auch im Amazonas-Regenwald, in Afrika und anderswo wurden riesige Skelette gefunden. Geschichten über Riesen sind in der menschlichen Geschichte und Tradition weit verbreitet. Der berühmte Entdecker Marco Polo schrieb einst von einer Rasse von Riesen in Sansibar, die „so stark waren, dass sie so viel wie vier gewöhnliche Männer tragen konnten “, und die Menschen im heutigen Tanger in Marokko behaupteten einst, der Gründer ihrer Stadt sei ein Riese namens Antaeus gewesen.

Der irischen Mythologie zufolge wurde der sogenannte Giant’s Causeway vor der Nordostküste Irlands, der aus erstaunlichen 40.000 ineinandergreifenden Felssäulen besteht, vom irischen Riesen Finn McCool erbaut, damit er über das Meer nach Schottland gehen und dort gegen einen anderen Riesen kämpfen konnte. Darüber hinaus sind Geschichten über Riesen in nordischen Legenden und der antiken griechischen Mythologie verstreut.

Falls es tatsächlich Riesen gab, wie diese Aufzeichnungen aus zahllosen Kulturen nahelegen, dann ist das Buch Henoch vielleicht weniger allegorisch als es ursprünglich erscheinen mag, weniger ein phantastischer Mythos und stärker in der tatsächlichen Geschichte verankert.

Es ist interessant festzustellen, dass das Buch Henoch jahrhundertelang ein wichtiger Teil sowohl der christlichen als auch der jüdischen religiösen Tradition war. Viele, wenn nicht die meisten Sekten akzeptierten das Buch als Heilige Schrift. Darüber hinaus haben einige sogar vermutet, dass das Buch Henoch aufgrund der vielen Parallelen und Überschneidungen der Geschichten die Inspiration für das Buch Genesis war.

Die Frage ist also: Was ist passiert?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die ersten Jahrhunderte nach dem Tod Jesu Christi zurückgehen. Weit entfernt vom starren Kanon der 39 Bücher des Alten Testaments und der 27 Bücher des Neuen Testaments, die wir heute als Bibel kennen, gab es ursprünglich zahlreiche Evangelien und religiöse Texte, die das breite Spektrum der christlichen Tradition ausmachten.

Als die christliche Religion nach dem Tod Jesu wuchs, musste die aufkeimende christliche Kirche wissen, welche Texte gelesen und befolgt werden sollten, welche Lehren angewendet werden sollten, welche Texte als akzeptabel und von Gott inspiriert angesehen werden würden. Die Kirche musste aus der Vielfalt Einheitlichkeit schaffen; sie brauchte einen offiziellen Kanon.

Einer Geschichte zufolge, die durch Dan Browns bahnbrechendes Werk „Sakrileg“ bekannt wurde , geschah diese Kanonisierung auf etwas ruchlose Weise auf dem Konzil von Nicäa im 4. Jahrhundert. Dort, so die Geschichte, formten Kaiser Konstantin und andere hochrangige Kirchenautoritäten den christlichen Kanon so, dass er ihren eigenen geheimen Absichten entsprach. Leider ist dies historisch nicht korrekt. Das Konzil von Nicäa legte nicht den offiziellen christlichen Kanon fest. Geben Sie Dan Brown nicht die Schuld; der berühmte Philosoph Voltaire machte im 18. Jahrhundert eine ähnliche Behauptung.

Auch wenn die Geschichte vielleicht nicht den Tatsachen entspricht, ist sie in gewisser Hinsicht doch richtig . Hochrangige Mitglieder der Kirche haben mit Sicherheit ausgesucht, was in den offiziellen Bibelkanon aufgenommen werden sollte; sie haben gestritten, die Fäden gezogen, ihre Gegner als Ketzer hingestellt und mit ziemlicher Sicherheit versucht, ihre eigene Macht auszuweiten. Dies geschah jedoch nicht auf einem einzigen Konzil, sondern war ein viel längerer Prozess zwischen dem 1. und 4. Jahrhundert. Es wird allgemein angenommen, dass der Prozess am Ende des 4. Jahrhunderts abgeschlossen war und die Bibel offiziell festgelegt war … ohne das Buch Henoch.

Wie konnte etwas so Einflussreiches, wenn nicht gar Lebenswichtiges wie das Buch Henoch weggelassen werden? Um diese Frage zu beantworten, könnte man andere Evangelien untersuchen, die ebenfalls aus dem Endprodukt zensiert wurden.

Man denke nur an das Petrusevangelium, von dem 1886 in Ägypten ein Fragment gefunden wurde. Es erzählt die lange verschollene Geschichte vom auferstandenen Jesus, der sein Grab verlässt. Darin sind zwei riesige Engel und ein schwebendes Kreuz zu sehen, das spricht:

„Und sie hörten eine Stimme aus dem Himmel, die sprach: Du hast denen gepredigt, die schlafen. Und vom Kreuz her war eine Antwort zu hören: Ja.“

Oder denken Sie an das Maria-Evangelium, jenes berüchtigte Werk, in dem Maria Magdalena nicht nur als eine von Jesu Jüngerinnen, sondern auch als seine Lieblingsjüngerin und vielleicht sogar als seine Frau genannt wird. In diesem Evangelium fragt der Jünger Petrus, warum er und die anderen Jünger auf Maria, eine Frau, hören sollten, worauf Matthäus antwortet: „Wenn der Erlöser sie würdig gemacht hat, wer bist du dann, dass du sie verstößt? Sicherlich kennt der Erlöser sie ganz genau. Darum hat er sie mehr geliebt als uns.“

Wie das Buch Henoch erzählen diese Evangelien außergewöhnliche und historisch herausfordernde Geschichten. Daher sollte es vielleicht keine Überraschung sein, dass diese Texte von den frühen Machthabern des offiziellen christlichen Kanons zensiert wurden.

Wer ist Henoch in der Bibel?

Es ist naheliegend, dass das Buch Henoch völlig in Vergessenheit geraten wäre, wenn es nicht in kleinen orthodoxen Sekten äthiopischer Juden überlebt hätte. Tatsächlich wurde die einzige vormoderne Version des Textes in Ge’ez, einer alten afrikanischen Sprache, verfasst. Diese Version verwendete Richard Laurence, der Erzbischof von Cashel, 1821, um die erste englische Übersetzung des Buches zu erstellen, die als Grundlage für das Studium der Schriftrollen vom Toten Meer diente.

Obwohl das Buch Henoch aus dem etablierten christlichen Kanon gestrichen und anschließend in den entlegensten Winkeln der religiösen Tradition und theologischen Forschung vergessen wurde, enthält die Bibel seltsamerweise zahlreiche Hinweise darauf. In Genesis und Numeri finden sich Hinweise auf die Nephilim. Genesis enthält außerdem eine ausführliche Nacherzählung von Henochs Abstammung.

Im Hebräerbrief wird beschrieben, wie „Gott Henoch weggenommen hatte“, was anscheinend ein Hinweis darauf ist, dass er vor der Sintflut in einem feurigen Wagen in den Himmel gebracht wurde. Judas enthält unterdessen einen ganzen Absatz, der fast wortwörtlich aus Henochs Brief übernommen wurde, was darauf hindeutet, dass das Buch tatsächlich als frühe Inspiration für kanonische Bibeltexte gedient haben könnte.

Darüber hinaus enthält Korinther 11:5-6 Anweisungen des Heiligen Paulus, dass Frauen in der Kirche ihr Haupt bedecken sollten. Dies scheint ein direkter Hinweis darauf zu sein, dass die Wächter im Buch Henoch sich zu Frauen mit langem wallendem Haar hingezogen fühlten. Diese Praxis hat sich im römischen Katholizismus und im Islam bis heute gehalten.

Obwohl es zensiert und sogar vergessen wurde, ist das Buch Henoch nie wirklich verschwunden.

Hinter dem Buch Henoch und seinen unglaublichen Geschichten verbirgt sich etwas Tieferes, das über die bloße Frage hinausgeht, ob es zum christlichen Kanon gehört oder nicht.

Es wurde darauf hingewiesen, dass Henoch, der 7. Patriarch der Bibel, in der babylonischen Tradition dem 7. vorsintflutlichen König Enmenduranna zu entsprechen scheint. Die alten Griechen glaubten, Henoch sei derselbe wie der Gott Hermes, während die alten Ägypter in ihrer eigenen Tradition jemanden hatten, der ihm ähnlich war. Die Beispiele ließen sich fortsetzen, und so muss gefragt werden: Warum taucht Henoch, egal wie er heißt, immer wieder in den Traditionen der Alten auf?

Die Antwort reicht möglicherweise weiter zurück als bis zu den Griechen, Ägyptern oder sogar Babyloniern, nämlich bis zu den alten Sumerern.

Die Anunnaki – diejenigen, die vom Himmel kamen

Sumerischen Texten zufolge wurde die Erde irgendwann in ferner Vergangenheit von einer Gruppe übernatürlicher Wesen besucht. Diese Besucher werden in der sumerischen Tradition auf eine Weise beschrieben, die den Beschreibungen der Wächter im Buch Henoch unheimlich ähnelt. Statt Wächter nannten die Sumerer diese Wesen jedoch Anunnaki, was wörtlich „diejenigen, die vom Himmel kamen“ bedeutet. Für die Sumerer waren sie Götter; für moderne Denker wie Zecharia Sitchin und Erich von Däniken waren sie eine alte Rasse von Außerirdischen, die auf die Erde kamen.

Interessanterweise erzählen sumerische Texte Geschichten von diesen Anunnaki, die, ähnlich wie die Wächter, begannen, sich mit Menschen zu kreuzen und dabei eine völlig neue Spezies zu erschaffen, was die Erschaffung der Nephilim widerspiegelt. Wie die Götter des Buches Henoch waren die Anunnaki über den Zustand der Erde erzürnt und verursachten eine große Flut.

Ist es möglich, dass das Buch Henoch und andere damit verbundene Überlieferungen lediglich die ältere sumerische Geschichte der Anunnaki nacherzählen?

Die unerklärliche schnelle Evolution des Menschen

Man denke nur an die Agrarrevolution, die um 10.000 v. Chr. begann und in der die Menschen von einem Lebensstil der Jäger und Sammler zu einem der Landwirtschaft und Sesshaftigkeit übergingen. Historischen Aufzeichnungen zufolge wurden im heutigen Kurdistan bereits 9.500 v. Chr. Gerste, Weizen und Roggen angebaut, Hafer, Erbsen und Linsen gezüchtet und Ziegen und Schafe domestiziert.

Etwa 500 Jahre später wurden in der Region Kupfer und Blei geschmolzen, Weberei und Töpferei betrieben. Darüber hinaus war diese alte kurdische Kultur die erste, die eine Schrift entwickelte, und gilt damit als eine der ersten gebildeten Gesellschaften der Menschheit.

Manche fragen sich, wie die Menschen diesen Sprung so schnell geschafft haben. Interessanterweise behaupten die Kurden, die Nachkommen der „Kinder der Dschinn“ zu sein – der Kinder der Geister . Handelt es sich hierbei um einen alten kulturellen Hinweis auf die Fortpflanzung zwischen Anunnaki und menschlichen Frauen?

Den Sumerern zufolge waren es die Anunnaki, die den Menschen fortschrittliches Wissen und fortschrittliche Technologie brachten und so sozusagen der Entwicklung der menschlichen Zivilisation unter die Arme griffen.

Viele meinen, dies erkläre scheinbar unmögliche Monumente wie die Pyramiden von Gizeh oder Teotihuacan, jene antiken Monumente von „außergewöhnlicher Raffinesse, die durch die kulturellen und sozialen Umstände der historischen Aufzeichnungen überhaupt nicht erklärt werden können“. Vielleicht erklärt dies auch, wie die Menschen in der Lage waren, in einer historisch unbedeutenden Zeitspanne von nomadischen Jägern und Sammlern zu hochentwickelten Zivilisationen zu werden.

Es ist kaum zu glauben, aber im Buch Henoch wird ein fast identischer Prozess beschrieben, bei dem die Wächter den Anunnaki folgen und die Menschen mit fortgeschrittenem Wissen und Technologie versorgen. Sie lehren die Menschen Metallurgie und Bergbau, Wissenschaft und Medizin, Lesen und Schreiben sowie das Lesen der Sterne; sie lehren die Menschen, Kosmetik zu tragen und Schmuck herzustellen, und enthüllen die Geheimnisse der Kriegskunst.

Im Buch Henoch 8:1-3a heißt es: „Und Asasel lehrte die Menschen, Schwerter, Messer, Schilde und Brustpanzer herzustellen, und zeigte ihnen die Metalle [der Erde] und die Kunst, sie zu bearbeiten, und Armbänder und Schmuck, und den Gebrauch von Antimon und die Verschönerung der Augenlider, und allerlei kostbare Steine ​​und alle Arten von Farbstoffen. Und es kam zu viel Gottlosigkeit, und sie begingen Unzucht , und sie gerieten in die Irre und wurden verdorben in all ihren Wegen.“

War das Buch Henoch in dieser Hinsicht lediglich eine Widerspiegelung und Neuerzählung der Geschichte der Anunnaki?

Interessanterweise sind die Pyramiden von Ägypten das am häufigsten genannte Beispiel für etwas, das „durch die kulturellen und sozialen Umstände der historischen Aufzeichnungen überhaupt nicht erklärt werden kann“, also etwas, bei dem die Anunnaki den Menschen der Antike sicherlich geholfen haben müssen. Laut dem alten arabischen Historiker Al-Maqrizi wurden diese Pyramiden von einem König namens Saurid erbaut, der vor der Sintflut lebte. Übrigens heißt Saurid ins Hebräische übersetzt Henoch .

Betrachten wir eine andere Stelle im Buch Henoch, ein Kapitel, in dem Henoch „die Geheimnisse der Blitze “ und „die Geheimnisse des Donners“ bezeugt. Manche meinen, dieses Kapitel solle die Rätsel von Energie und Elektrizität beleuchten.

Auch hier besteht ein direkter Bezug zu den Anunnaki, von denen viele glauben, dass sie schon seit einiger Zeit versuchen, den Menschen durch Kornkreise ähnliche Geheimnisse zu offenbaren.

Betrachten Sie Henochs Beschreibung seiner Reise zu den Göttern und behalten Sie dabei die UFO-Sichtungen im Hinterkopf, die diese Kornkreise oft begleiten und ergänzen:

„Ich wurde zu einer Art schwimmendem Palast gebracht“, sagte Enoch. „Er war riesig, wie geschnitztes Glas. Der Boden war mit Glasplatten ausgelegt. Durch den Boden konnte man die Sterne sehen, an denen wir vorbeiflogen.“

Vor diesem Hintergrund könnte man sich fragen, ob der „feurige Wagen“, der Henoch vor der Sintflut fortbrachte, nicht in Wirklichkeit ein außerirdisches Raumschiff war.

Adam und Eva und der Garten Eden

Es mag schwer zu glauben sein, dass so überwältigende Geschichten wie diese über Wächter, Anunnaki und Nephilim-Riesen, Geschichten, die die alten Kulturen über Tausende von Jahren durchdrangen, weitgehend vergessen werden sollten, die Sumerer weitgehend aus dem Pantheon der alten Zivilisationen getilgt und das Buch Henoch aus dem biblischen Kanon zensiert werden sollte.

Angesichts der Art und Weise, wie diese Geschichten die Menschheitsgeschichte grundlegend verändern und den Menschen neu definieren, ist ihr Ausschluss jedoch vielleicht keine Überraschung.

Und doch wurden diese Geschichten vielleicht nicht völlig ausgelöscht.

Betrachten Sie die bekannte biblische Geschichte von Adam und Eva und dem Garten Eden. Lesen Sie sie nicht wörtlich oder philosophisch, sondern als Allegorie. Lesen Sie sie metaphorisch.

Gott erschafft Adam, um über die Erde zu wachen, so wie die Götter die Wächter im Buch Henoch aussenden. Aus Adams Rippe erschafft Gott Eva; Adam und Eva pflanzen sich fort, was die Kreuzung zwischen den Wächtern und menschlichen Frauen darstellt. Adam und Eva wird gesagt, dass sie im Garten Eden alles essen können, was sie wollen, außer Früchte vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

Natürlich essen sie vom Baum der Erkenntnis, der die Wächter repräsentiert, die den Menschen fortschrittliche Technologie und Wissen bringen, für das sie vielleicht geistig nicht weit genug entwickelt waren. So wie Adam und Eva durch das Essen vom Baum der Erkenntnis das Wissen über Gott erhielten, so beschreibt das Buch Henoch, wie die Wächter „die ewigen Geheimnisse enthüllten, die für den Himmel aufbewahrt wurden und die die Menschen zu erfahren suchten“. Wenn man die Geschichte von Adam und Eva auf diese Weise liest, sind die Parallelen zwischen ihr und dem Buch Henoch leicht zu erkennen.

Und vielleicht ist genau das der springende Punkt.

Vielleicht haben die Menschen, die die Geschichte von Adam und Eva geschrieben haben, einfach die Geschichten aus dem Buch Henoch auf ihre eigene Weise nacherzählt.

Sie haben die sumerische Geschichte der Anunnaki nacherzählt, wie es so viele andere Religionen und Kulturen vor ihnen getan hatten. Sie haben diesen entscheidenden Teil der Menschheitsgeschichte allegorisch in ihren eigenen religiösen Kanon eingefügt, damit diese alten Aufzeichnungen weiter bestehen konnten.

Was ist Menschheitsgeschichte? Ist es das, was man in offiziell anerkannten Geschichtsbüchern versteht? Oder steckt dahinter etwas Tieferes, etwas Unglaublicheres, das vielleicht in Vergessenheit geraten ist? Vielleicht lag die Antwort die ganze Zeit über direkt vor unseren Augen verborgen.

Das die Nephilim die gefallenen Engel sein sollen, ist eine freie Erfindung von Zecharia Sitchin und steht so NICHT in den alten Texten!

Mehr dazu im Buch: Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme