Die Hopi-Prophezeiung über den Mann mit dem roten Hut: Der große weiße Bruder und der Scheideweg der Menschheit

Hat sich eine weltliche Prophezeiung über einen Mann mit rotem Hut bewahrheitet?

Bereits 1972 sagte ein spiritueller Ältester der Hopi-Indianer voraus, dass ein Mann mit einem roten Hut auftauchen würde, und machte dabei auch andere Vorhersagen darüber, was in den kommenden Jahren auf die Menschen zukommen würde.

„Sie werden sehr intelligente Menschen sein. Sie werden viele Erfindungen hervorbringen“, sagte der spirituelle Älteste. „Sie werden so mächtig sein, dass sie uns damit richtig aufrütteln werden, und sie werden sich beinahe selbst zerstören. Aber später wird eine neue Generation aufsteigen. Dieses Mal werden sie wissen, was sie auf die richtige Weise und für den richtigen Zweck tun müssen.“

In den Vereinigten Staaten ist das Interesse an den Prophezeiungen der Hopi-Indianer wieder gestiegen, insbesondere an einer Figur, die als „der Mann mit dem roten Hut“ bekannt ist.

Laut den Stammesältesten wird das Auftauchen dieser Person eine Zeit bedeutender globaler Ereignisse einläuten.

Das Originalvideo wurde um 1992 aufgenommen und zeigt einen damals recht prominenten Politiker, der sogar vor der UNO sprach. Obwohl er nicht die einzige Quelle der Prophezeiungen ist, gibt es verschiedene Versionen dieser Texte , die jedoch größtenteils übereinstimmen und eine ähnliche Botschaft vermitteln.

Die Erzählung handelt vom Großen Geist, der die Erde erschafft und sie mit Humanoiden bevölkert, die über bedeutende psychische Fähigkeiten verfügen, und so die Erste Welt bildet. (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

Allerdings missbrauchten diese Humanoiden ihre Kräfte für böse Zwecke , was den Großen Geist dazu veranlasste, den Kontinent, den sie bewohnten, in tausend Stücke zu spalten, wodurch alle unter den Trümmern umkamen.

Einige Überlebende gründeten die Zweite Welt, doch die Menschen blieben ihrem falschen Weg treu, woraufhin der Große Geist sie einfrieren ließ. Nur eine kleine Gruppe, die die Dritte Welt initiierte, überlebte.

Diese Rasse der Dritten Welt war technologisch fortgeschritten, konnte fliegen und Gebäude und Maschinen bauen. Sie besaßen keine übersinnlichen Kräfte, nutzten aber Technologien, die diese Kräfte nutzten, und missbrauchten sie erneut für bösartige Zwecke. Infolgedessen überflutete der Große Geist die Welt.

Einige Überlebende legten den Grundstein für die Vierte Welt, unsere heutige Welt. Der Große Geist hatte aus den Erfahrungen der Vergangenheit mit den fehlerhaften Humanoiden gelernt und präsentierte den Ältesten, bevor er die Welt in Bewegung setzte, eine Prophezeiung, die die Zukunft umriss.

300x250

Die Geschichte wiederholte sich: Die Menschheit vermehrte sich, bildete verschiedene Stämme und Sprachen und verbreitete sich über die Überreste der früheren Welten. Schließlich entstand ein mächtiges Volk, das die Hopi als den Großen Weißen Bruder bezeichneten, den Globus beherrschte und das Land der Hopi in Amerika zurückeroberte.

Das Leben unter dem „Großen Weißen Bruder“ wird für die Hopi nicht allzu hart sein, denn diese Neuankömmlinge werden viele wunderbare Erfindungen mitbringen: schnelle, selbstfahrende Wagen, Himmelsstraßen, hoch aufragende Gebäude und mehr. Die Hopi werden sogar über das Internet kommunizieren.

Die Ruhe wird jedoch ein Ende haben, wenn die Weißen das „Seil entdecken, das vom Mond hängt“. Ihre Versuche, es zu erklimmen, werden die „Regierung des Universums“ in Rage bringen und Katastrophen auf der Erde auslösen: Erdbeben, Überschwemmungen, heftige Winde, weit verbreitete Krankheiten, Ernteausfälle und Dürren.

300x250 boxone

Schließlich wird es so heiß werden, dass Flüsse verdunsten und Ozeane kochen.

Bis dahin wird die Gesellschaft verfallen sein und von noch korrupteren Führern regiert werden. Frauen, die ihren Weg verloren haben, werden Männerkleidung anziehen. Und plötzlich, während des Frühstücks, wird sich der Himmel verdunkeln und der Dunkle König wird herabsteigen, um alles auszurotten.

Doch der Große Geist bietet einen Hoffnungsschimmer. Mit dem bevorstehenden Untergang wird entweder der „Große Weiße Bruder mit rotem Hut“ oder eine „rote Kapuze“ erscheinen.

Im Kontext der traditionellen Kleidung der amerikanischen Ureinwohner symbolisiert diese Figur viele Dinge. Der „Mann mit dem roten Hut“ kündigt die Große Reinigung an, einen Scheideweg, an dem die Menschheit sich zwischen Erleuchtung und dem Eintritt in die Fünfte Welt oder der Vernichtung durch den Dunklen König von oben entscheiden muss.

Der Große Weiße Bruder wird Amerika nicht allein regieren. Er wird von zwei anderen unterstützt: einer wird durch das Symbol der Sonne dargestellt, der andere durch ein Kreuz.

In diesem Moment wird eine schreckliche Bedrohung für Amerika und insbesondere für die Hopi auftauchen: zahlreiche, winzige und bösartige Wesen.

Durch Zauberei werden sie alle magischen Maschinen anhalten und innerhalb eines Tages über den Kontinent schwärmen und alles wie eine Ameisenplage verzehren.

Der Große Weiße Bruder, der eine rote Mütze trägt, wird darüber wütend und wirft mit Asche gefüllte Kürbisse auf die Ameisenhaufen. Die Asche wird so sein, dass dort, wo sie landet, ein Jahrtausend lang nichts wachsen wird.

Anschließend wird der Große Weiße Bruder beginnen, Verräter zu enthaupten, und dies unerklärlicherweise am helllichten Tag und in aller Öffentlichkeit tun. Unter seiner Herrschaft werden Steuern und das Währungssystem abgeschafft, die Welt wird vereint, alle werden eine gemeinsame Sprache sprechen und Glück wird herrschen.

Sollte der Große Weiße Bruder jedoch mit seiner Mission scheitern, wird derselbe Dunkle König ein Ereignis herbeiführen, das einer totalen Ausrottung gleichkommt, und nur einige wenige verschonen, die in die Fünfte Welt transportiert werden.

Leider haben die Hopi keine geschriebene Sprache. Wir kannten die Anführer, die diese Geschichten erzählten, nicht persönlich, und selbst wenn, waren diese Anführer zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch Kinder, die alles aus zweiter Hand von ihren Vorgängern gehört hatten.

Ein Bericht aus erster Hand aus dem 19. Jahrhundert wäre glaubwürdiger gewesen, aber das bleibt ungewiss. Doch selbst wenn diese Prophezeiungen 1992 erfunden wurden, waren sie für diese Zeit ziemlich bemerkenswert.

Wenn die Prophezeiungen echt sind und wenn der Große Geist diese Worte während der vierten Beladung des Parks wirklich gesprochen hat, dann sind unsere Kenntnisse hier begrenzt. Auf jeden Fall freuen sich die Hopi, so wie manche die Rückkehr Jesu Christi erwarten, auf die Ankunft eines Weißen Bruders.

Eine weitere Art weltlicher Prophezeiung, die kürzlich Berühmtheit erlangte, war das Softwareprogramm von Clif High, das verwendet wurde, um das Internet zu scannen und linguistische und thematische Muster auszuwerten, um vorherzusagen, was in der Zukunft passieren könnte. Was also hat das Programm schon 2009 vorhergesagt?

„Das Softwareprogramm berichtete von einem chaotischen und außer Kontrolle geratenen Kampf zwischen Militärjets und UFOs in unserem Himmel“, teilte ein Video auf TikTok mit. „Und interessanterweise auch von UFOs gegen andere UFOs. Und dies würde den Beginn einer Ära markieren, in der nicht-menschliche Intelligenz Teil unserer alltäglichen Realität wurde.“

Allerdings ist der Zeitpunkt, zu dem diese Ereignisse vorhergesagt wurden, noch erstaunlicher als die Vorhersage einer Zunahme der UFO-Aktivitäten.

About aikos2309 See all posts by aikos2309