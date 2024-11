Die Schattenregierung unserer Zeit: BlackRock baut eine Welt, die Ihnen nicht gehört – und sie ist bereits da!

Die unkontrollierte Macht von BlackRock dominiert die Weltwirtschaft und verändert Demokratie und Freiheit. Ein Schattenimperium bedroht Ihre Zukunft – hier ist die schockierende Wahrheit.

Ein einzelnes Unternehmen hat sich heimlich an die Spitze gekämpft und übt Einfluss auf Regierungen, Unternehmen und das Gefüge unserer globalen Wirtschaft aus.

Dies ist kein Filmplot und auch keine fiktive Geschichte – dies ist die erschreckende Realität von BlackRock. Der weltgrößte Vermögensverwalter kontrolliert nicht nur Vermögen; er kontrolliert Ihr Leben, Ihre Zukunft und vielleicht sogar Ihre Freiheit.

Die Frage ist nicht, ob BlackRock mächtig ist, sondern ob seine Macht bereits einen unerreichbaren Höhepunkt erreicht hat.

BlackRock: Der Milliardenriese, dem alles gehört. BlackRock, 1988 von Larry Fink gegründet, ist kein gewöhnliches Finanzinstitut. Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Billionen Dollar stellt es die meisten Volkswirtschaften in den Schatten.

Denken Sie einmal darüber nach – dieses einzelne Unternehmen verfügt über ein Vermögen, das das BIP aller Länder außer den USA und China übersteigt. (Jan van Helsing: Kommt mit Donald Trump das Armageddon?)

Dank dieses enormen Reichtums ist BlackRock an nahezu jedem großen Konzern weltweit beteiligt. Von Apple bis ExxonMobil, von Coca-Cola bis Pfizer und sogar Tesla besitzt BlackRock Anteile an den Unternehmen, die die globale Agenda bestimmen.

Aber es geht nicht nur um Investitionen; es geht um Kontrolle. BlackRock nutzt seine Stimmrechte, um die Unternehmenspolitik zu beeinflussen, von Klimainitiativen bis hin zu Arbeitspraktiken, und ist damit ein nicht gewählter politischer Entscheidungsträger.

Die Geheimwaffe: Aladdin. BlackRocks immense Macht beschränkt sich nicht nur auf Geld. Seine wahre Waffe ist Aladdin – eine hochentwickelte Software, die Risiken verwaltet und Finanzportfolios bewertet.

Aladdin ist nicht nur ein Werkzeug; es ist ein neuronales Netzwerk, das sich von Daten ernährt. Es verarbeitet Zahlen für Vermögenswerte im Wert von fast 22 Billionen Dollar, darunter Konkurrenten, Regierungen und Zentralbanken.

Aladdins Einfluss ist erschreckend. Das System sagt nicht nur Marktbewegungen voraus, es erzeugt sie auch. Regierungen und Finanzinstitute verlassen sich auf seine Analysen, was BlackRock indirekte Kontrolle über globale Finanzstrategien gibt.

300x250

Das System ist so tief in der globalen Finanzwelt verwurzelt, dass ein Zusammenbruch von Aladdin eine weltweite Wirtschaftskatastrophe auslösen könnte.

Ein Schattenimperium: BlackRocks Einfluss auf Regierungen. BlackRocks Einfluss endet nicht bei Unternehmen – er reicht tief in politische Systeme hinein. Während der COVID-19-Pandemie wurde BlackRock von Regierungen, darunter den Vereinigten Staaten, aufgefordert, Konjunkturmittel zu verwalten und Volkswirtschaften zu stabilisieren.

Oberflächlich betrachtet scheint dies ein nobles Unterfangen zu sein. Aber wenn man tiefer gräbt, sind die Auswirkungen unheilvoll.

300x250 boxone

Wenn ein privates Unternehmen wie BlackRock die Kontrolle über öffentliche Finanzprogramme übernimmt, verschwimmt die Grenze zwischen der Macht der Konzerne und der Souveränität der Regierungen.

Sie beeinflussen die Politik nicht nur, sie schreiben sie auch. BlackRock fungierte während der Krise im Wesentlichen als rechte Hand der Federal Reserve und beriet bei Wertpapierkäufen und Rettungsaktionen – Maßnahmen, von denen die eigenen Beteiligungen direkt profitierten.

ESG: Das Trojanische Pferd der Kontrolle. Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) sind zum Eckpfeiler moderner Unternehmensstrategien geworden. BlackRock hat diese Bewegung vorangetrieben und sie als Fassade zur Festigung seiner Macht genutzt.

In der Öffentlichkeit klingt ESG altruistisch – es geht darum, den Planeten zu retten, Gleichheit zu fördern und die Unternehmensethik zu verbessern. Insgeheim ist es jedoch ein Kontrollmechanismus.

BlackRock drängt Unternehmen zur Einhaltung der ESG-Vorschriften und bestraft diejenigen, die sich nicht daran halten. Dieser Zwang beeinflusst Geschäftspraktiken, politische Standpunkte und sogar die Entscheidungen der Verbraucher.

Doch hier liegt der Haken: BlackRock selbst verstößt häufig gegen seine eigenen ESG-Standards. Diese Heuchelei offenbart ein dunkleres Motiv – bei ESG geht es nicht darum, die Welt zu retten, sondern darum, sie nach BlackRocks Vision neu zu gestalten.

Kurz zusammengefasst: Wie BlackRock von Krisen profitiert. BlackRock gedeiht im Chaos. Wirtschaftsabschwünge, Pandemien und geopolitische Konflikte sind keine Hindernisse – sie sind Chancen.

In der Finanzkrise von 2008 trat BlackRock als Retter auf, indem es für die Regierung toxische Vermögenswerte verwaltete. Aber Retter arbeiten nicht umsonst. Das Unternehmen verdiente Milliarden aus der Krise, indem es notleidende Vermögenswerte zu Tiefstpreisen kaufte und astronomische Gewinne einfuhr, als sich die Märkte erholten.

Das gleiche Muster zeigte sich während der COVID-19-Pandemie. Während Millionen ihre Jobs verloren und Unternehmen dicht machten, baute BlackRock sein Imperium aus.

Seine Fähigkeit, aus menschlichem Leid Profit zu schlagen, ist nicht nur opportunistisch – sie ist systemisch. BlackRock übersteht Stürme nicht nur, es verursacht sie.

Ein Monopol auf Wissen und Einfluss. Die Tentakel von BlackRock reichen bis in die Wissenschaft, in Thinktanks und in die Medien. Das Unternehmen finanziert Forschungsinstitute, die politische Debatten prägen und dafür sorgen, dass die Narrative mit seinen Interessen übereinstimmen. Dieses Informationsmonopol unterdrückt abweichende Meinungen und schafft eine Welt, in der die Agenda von BlackRock zur einzigen Agenda wird.

Durch seine strategischen Partnerschaften und Lobbyarbeit übt BlackRock einen beispiellosen Einfluss auf gesetzliche Rahmenbedingungen aus. Das ist keine Spekulation, sondern dokumentiert.

Allein im Jahr 2020 hat BlackRock Millionen für Lobbyarbeit bei der US-Regierung ausgegeben und sie gleichzeitig beraten. Stellen Sie sich vor, Sie wären Spieler und Schiedsrichter im selben Spiel – das ist BlackRock.

Der „Great Reset“: BlackRocks Rolle in einer neuen Weltordnung. Das Konzept des „Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums hat Spekulationen über eine globale Umstrukturierung der Macht angeheizt.

Im Mittelpunkt dieser Diskussionen steht BlackRock. Die ESG-Richtlinien des Unternehmens, seine Investitionen in Technologie und seine Ausrichtung auf die globalen Eliten positionieren es als Schlüsselspieler bei der Gestaltung einer neuen Wirtschaftsordnung.

Kritiker argumentieren, dass BlackRock nicht nur ein Teilnehmer, sondern ein Treiber des Wandels sei. Von digitalen Währungen bis hin zur KI-Governance: BlackRocks Fingerabdrücke tragen den Plan für eine Welt, in der Konzerne mehr Einfluss haben als souveräne Staaten.

About aikos2309 See all posts by aikos2309