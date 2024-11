Warum ist DNA-Kontamination in Impfstoffen gefährlich?

Teile die Wahrheit!

Die Kontroverse um DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen hat in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt. CHD Senior Research Scientist Karl Jablonowski erklärt, was es damit auf sich hat, wie es dazu kommt und warum es gesundheitliche Bedenken gibt.

Toxische Verunreinigung durch DNA in Impfstoffen: Was ist das und warum ist es gefährlich?

Faktenchecker und Regulierungsbehörden in den Medien auf der ganzen Welt behaupten immer wieder, dass die DNA-Kontamination in Impfstoffen – und insbesondere in mRNA-COVID-19-Impfstoffen – kein Risiko für die geimpften Personen darstellt. Einige gehen sogar so weit zu behaupten, dass die von zahlreichen Forschern geäußerten Bedenken „unbegründet“, „Fehlinformationen“ und „Verschwörungstheorien“ seien.