Die Welt-Illusion: Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit  

Die meisten Forscher sind sich einig, dass die Heimatwelt der Anunnaki der Planet Nibiru ist, der Teil unseres Sonnensystems ist und für eine Sonnenumkreisung 3.657 Jahre braucht. Was dies noch verwirrender macht, ist, dass es einige Informationen gibt, die besagen, dass es mehr als einen Planeten oder künstlichen Planeten namens Nibiru gibt.

Meine Behauptung ist: Warum könnte es nicht eine Kombination aller dieser Gründe sein? Denn schließlich, so wie es auf der Erde viele verschiedene Frak-tionen gibt, könnte es auch viele verschiedene Fraktionen der Anunnaki geben, alle mit unterschiedlichen Absichten. Dann wären es in unserem Falle, viele Unterprogramme von Programmen innerhalb der Matrix. …

Die Rückkehr der Anunnaki

Wie bei jeder guten Randtheorie gibt es immer eine Rückkehr in irgendeiner Form. Viele, die glauben, dass die Anunnaki nicht nur wirklich existieren, sondern auch eine entscheidende Rolle dabei gespielt haben, dass die Menschheit sich zu dem Niveau entwickelt hat, auf dem sie sich heute befindet, glauben auch daran, dass sie eines Tages zurückkehren werden.

Die Gründe für die Rückkehr der Anunnaki sind so vielfältig wie die Theorien darüber, wer sie waren. Eines ist bei diesen Theorien allgemeingültig: Die Welt der Menschen wird sich für immer verändern.

Manche sehen in der Rückkehr der Anunnaki einen positiven Schritt vorwärts für die Menschheit. Angesichts der Gaben, die uns die Außerirdischen gegeben haben, werden sie sehen wollen, wie weit wir ohne ihre Hilfe gekommen sind. Wenn sie zufrieden sind, werden sie uns in der Galaxie willkommen heißen, um uns den anderen existierenden Lebensformen gleichzustellen.

Dies gilt natürlich nur, wenn die Menschheit ihnen als Ganzes zeigen kann, dass wir würdig sind, uns dem Rest der Galaxie anzuschließen – was wiederum nach einer Ersatz-Religion klingt für diejenigen, die nicht an die Götter der aktuellen Glaubensrichtungen glauben wollen.

Wird die Rückkehr der Anunnaki eine gute Sache sein?

Es gibt einige, die die Rückkehr der Anunnaki als das Ende der Zivilisation betrachten. Es gibt eine Theorie, dass einer der Gründe, warum sie den Planeten verlassen mussten, darin bestand, dass sich die frühen Menschen gegen sie verbündeten und ihre Führung stürzten.

Seit diesem Tag arbeiten sie daran, die Menschheit auf jede erdenkliche Weise zu unterminieren. Wenn sie sich schließlich zu erkennen geben, werden sie Rache an den frühen Menschen nehmen, die ihre Kolonie auf diesem Planeten zerstört haben.

Da es keine Möglichkeit gibt, die Wahrheit dieser Theorien zu beweisen, ist es am besten, sie als lustige Mythen zu betrachten. Die Anunnaki sind zu einer der beliebtesten Alien-Geschichten geworden, die wir heute haben, und haben langsam das moderne Fernsehprogramm erobert.

Die Popularität von Ancient Aliens ist nur gewachsen, und daher gibt es weiterhin verschiedene Mythen über sie. Bis ein neuer Rosetta-Stein entdeckt wird, der es uns ermöglicht, einige der ältesten Keilschriftformen zu entziffern, sind Spekulationen wirklich das Einzige, was dieses kuriose Thema befeuert. (13)

„Zecharia Sitchin wurde vieles vorgeworfen, von der Behauptung, er sei ein kompletter Betrüger, der sich alles ausdenkt, über die Behauptung, er sei ein Agent der Desinformation der Regierung, ein Gestaltwandler-Reptil, ein Teil des Establishments, weil er eine berühmte Universität besucht hat, und vieles mehr. Aber letzten Endes überdauern seine Übersetzungen und Schlussfolgerungen den Wind der Zeit. Natürlich war er ein Mensch und hatte nicht immer recht (wer hat das schon?), aber er hat uns geholfen, unsere Vergangenheit zu verstehen.“ (Wes Penre)

Kommen wir auf Dr. Michael S. Heiser (1963-2023) zu sprechen. Dr. Heiser erwarb einen MA (1998) und einen Ph.D. (2004) in Hebräischer Bibel und Altsemitischen Sprachen an der University of Wisconsin-Madison.

Seine Dissertation trug den Titel „Der göttliche Rat in der spätkanonischen und nichtkanonischen jüdischen Literatur des Zweiten Tempels“. (Die Dissertation befasste sich mit der Präsenz eines Pantheons in der hebräischen Bibel und der binären Natur der alten israelitischen Religion und des Judentums, einem Hintergrund für den Glauben an die Gottheit Christi im Neuen Testament.)

Dr. Heiser kann Übersetzungen in etwa einem Dutzend alter Sprachen anfertigen, darunter biblisches Hebräisch, biblisches Griechisch, Aramäisch, Syrisch, ägyptische Hieroglyphen, Phönizisch, Moabitisch und ugaritische Keilschrift. Er hat außerdem selbstständig Akkadisch und Sumerisch studiert. Dr. Heiser hat im Laufe seiner 15-jährigen Lehrtätigkeit an der Universität mehr als zwei Dutzend Kurse unterrichtet. (14)

Hier sein offener Brief:

„Auf das Werk von Zecharia Sitchin wurde ich 2001 aufmerksam, kurz nachdem ich mein Buch ‚Die Fassade‘ fertiggestellt hatte. Als ausgebildeter Gelehrter der alten semitischen Sprachen mit einem lebenslangen Interesse an UFOs und paranormalen Phänomenen war ich natürlich von Herrn Sitchins Studien begeistert, besonders da ich auch gehört hatte, dass er ein Sumerer-Gelehrter war.

Ich dachte, ich hätte einen Seelenverwandten gefunden. Leider lag ich falsch. Zecharia Sitchin ist kein Gelehrter der alten Sprachen. Was er in seinen Büchern geschrieben hat, hat weder einem Peer-Review standgehalten, noch basiert es auf Fakten aus Primärquellen. Ich habe bisher niemanden mit Referenzen oder nachweisbaren Kenntnissen in Sumerisch, Akkadisch oder einer der anderen alten semitischen Sprachen gefunden, der Herrn Sitchins wissenschaftliche Arbeit positiv bewertet hat.

Der Leser muss sich darüber im Klaren sein, dass der Kern meiner Meinungsverschiedenheit nicht auf einer ‚Übersetzungsphilosophie‘ beruht, als ob Herr Sitchin und ich uns lediglich über mögliche Übersetzungen bestimmter Wörter uneinig wären. Was die mesopotamischen Quellen betrifft, geht es um die Integrität der Keilschrifttafeln selbst sowie um das Erbe sumerischer und mesopotamischer Schreiber. Ganz einfach:

Die alten Mesopotamier stellten ihre eigenen Wörterbücher zusammen – wir haben sie und sie werden seit Mitte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Die Wörter, die sich laut Herrn Sitchin auf Raketenschiffe beziehen, haben nach Ansicht der alten Mesopotamier selbst keine solche Bedeutung. Ebenso erfindet Herr Sitchin einfach Daten, wenn er den Lesern Dinge erzählt wie:

Die Sumerer glaubten, es gäbe zwölf Planeten, die Anunnaki seien Raumfahrer gewesen, Nibiru sei der angebliche zwölfte Planet usw. Es geht nicht darum, wie er Texte übersetzt; das Problem ist, dass diese Ideen in überhaupt keinem Keilschrifttext vorkommen. Wenn man weiterhin Herrn Sitchins Ansichten zu diesem Thema (und zu einer Vielzahl anderer) unterstützt, bedeutet das, das Erbe der alten sumerischen und akkadischen Schreiber abzulehnen, deren Werke uns seit Jahrhunderten überliefert sind. Offen gesagt:

Ist es schlüssiger, der Definition eines Wortes durch einen mesopotamischen Schreiber zu glauben oder der von Herrn Sitchin?

Zecharia Sitchins Arbeit an anderen Texten, wie der Bibel, ist ebenso fehlerhaft. Diese Internetseite zeugt von den Fehlern, die Sitchin bei der Sprachanalyse und Übersetzung der hebräischen Bibel und der Schriftrollen vom Toten Meer macht.

Was ich hier gesagt habe, ist sehr einfach. Es wäre ganz einfach zu beweisen, dass ich Unrecht habe. Man müsste nur Texte vorlegen, von denen ich behaupte, dass sie nicht existieren, und eine Bestätigung von Sitchins Übersetzungen durch andere Experten vorlegen (das nennt man Peer Review). Da ich nicht glaube, dass solche Beweise vorgelegt werden, schrieb ich das Folgende 2001 als offenen Brief an Zecharia Sitchin.

Nach dem Tod von Herrn Sitchin richte ich den Brief (neu geschrieben am 1. Januar 2011) nun an seine Anhänger und andere Theoretiker der antiken Astronautik, deren Ansichten in vielerlei Hinsicht auf Sitchins Originalarbeit basieren. …

Liebe Fans antiker Astronauten:

Die Absicht dieses Briefes ist die Forschung, nicht die Konfrontation. Ich möchte auf keinen Fall den Charakter von irgendjemandem in Frage stellen. Ich bitte Sie nur, Antworten und Daten zur Untermauerung Ihrer Theorien bereitzustellen. Hier sind meine Fragen / Anfragen.

Können Sie bitte Abschriften von Zecharia Sitchins wissenschaftlicher Arbeit über alte Sprachen zur Verfügung stellen? Ich würde diese Informationen gern auf meiner Internetseite veröffentlichen.

Können Sie erklären, warum Sitchins Arbeit zu Genesis 1:26-27 so viele offensichtliche grammatikalische Hinweise übersieht, dass sich das Wort Elohim in dieser Passage auf eine einzelne Gottheit bezieht (wie auf dieser Internetseite gezeigt)?

Können Sie erklären, warum Zecharia Sitchin (oder Sie wiederum) das vergleichende linguistische Material aus den Amarna-Texten nicht einbezogen haben, aus dem hervorgeht, dass in der akkadischen Sprache auch die Pluralform von ‚Götter‘ zur Bezeichnung einer einzelnen Gottheit oder Person verwendet wird (was natürlich das Argument untergräbt, dass sich ‚elohim‘ auf eine Vielzahl von Göttern beziehen muss)?

Können Sie erklären, wie die Interpretation des Wortes ‚Nephilim‘ als ‚Volk der feurigen Raketen‘ im Licht der Regeln der hebräischen Morphologie überhaupt vertretbar ist? Mit anderen Worten, können Sie einen einzigen antiken Text nennen, in dem Naphal eine solche Bedeutung hat?

Können Sie einen einzigen Text nennen, der besagt, dass die Anunnaki vom Planeten Nibiru kommen – oder dass Nibiru ein Planet jenseits von Pluto ist? Ich behaupte, dass es keine solchen Texte gibt, und fordere Sie und Ihre Leser auf, die Existenz von ‚Anunnaki‘ direkt hier auf dieser Internetseite zu studieren. Hier ist ein Video, in dem ich den Lesern zeige, wie sie online auf der Internetseite des Electronic Corpus of Sumerian Literature suchen können. Der göttliche Name Anunnaki kommt dort 182 Mal vor. Bitte zeigen Sie mir Beweise aus den sumerischen Texten selbst, dass die Anunnaki irgendeine Verbindung zu Nibiru oder einem 12. Planeten (oder irgendeinem Planeten) haben.

Ende der Leseprobe aus „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“.

Hier bei Amazon erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort ……………………………………………………………………… S. 4

Die Realität ist eine Illusion – Willkommen in der Matrix …………….. S. 6

Die hyperdimensionale Torsionsfeldphysik entschlüsselt die Matrix des Bewusstseins und der Realität ………………………………………….. S. 13

Quantenphysik, Hindu-Mystik und Perspektive ………………………S. 28

Ist die Zirbeldrüse die göttliche Verbindung zum Schöpfer von allem? .………………………………………………………………………S. 32

Wie alles erschaffen wurde und wie wir belogen werden .………………S. 38

Die Anunnaki, Nibiru-Vertuschung und die Ursprünge der Menschheit ………………………………………………………………….S. 51

Die Archonten-Theorie …………………………………………………S. 69

Reptilien und andere nichtmenschliche Wesen …………………………….S. 82

Die Saturn-Mond-Matrix …………………………………………………. S. 106

Die Illusion des holographischen Universums …………………………. S. 120

Was verbirgt der Vatikan? ………………………………………………. .S. 134

666 – das Malzeichen des Tieres: Der Drache, der falsche Prophet und der Antichrist ..………………………………………………………….. S. 175

Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien ………………………………………………………………S. 180

Aliens? Ein Blick auf Theorien über längliche Schädel im alten Peru, Europa und Ägypten …………………………………………………………..S. 207

Die Alte Welt Ordnung …………………………………………………..S. 214

ChatGPT hat die Entitäten offengelegt, die diese Matrix regieren………S. 248

Fazit ………………………………………………………………………….. S. 252

Über den Autor ……………………………………………………………S. 280

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 18.11.2024