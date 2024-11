Will Biden noch vor seinem Ausscheiden aus dem Amt den 3. Weltkrieg beginnen? (Video)

Als ob alles, was Joe Biden bisher getan hat, nicht genug wäre, hat er nun beschlossen, uns an den Rand eines Atomkriegs zu bringen. Am Sonntag entschied Joe Biden, der Ukraine zu erlauben, von den USA gelieferte Langstreckenraketen einzusetzen, um Ziele tief im Inneren Russlands zu treffen. Von Michael Snyder

Das ist eine Bombe. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Die Russen haben uns bereits gewarnt, wie sie reagieren werden, wenn Langstreckenraketen der USA und anderer NATO-Länder auf ihre Städte niederprasseln. Leider haben die meisten Amerikaner keine Ahnung, was ein direkter Konflikt mit Russland bedeuten würde.

Als ich zum ersten Mal hörte, was Joe Biden getan hatte, reagierte ich sehr emotional .

Ich bin in diesem Moment immer noch sehr emotional.

Jeder muss klar verstehen, was gerade passiert ist, denn dies ist ein wichtiger Wendepunkt …

Präsident Biden hat grünes Licht gegeben, um Beschränkungen aufzuheben, die es der Ukraine ermöglichen, mit US-Langstreckenwaffen tief in russisches Territorium vorzudringen, bestätigte ein US-Beamter am Sonntag gegenüber CBS News. Der Schritt stellt eine bedeutende Änderung der US-Politik im anhaltenden Ukraine-Russland-Konflikt dar.

Die Lockerung der Beschränkungen würde es Kiew ermöglichen, das taktische Raketensystem der Armee (ATACMS) zu nutzen, um Ziele in Russland anzugreifen. Der Schritt erfolgte zudem, während rund 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Kursk an der Nordgrenze der Ukraine entsandt wurden, um den russischen Streitkräften bei der Rückeroberung des Territoriums zu helfen.

Einer der Gründe, warum ich so verärgert bin, ist, dass es nicht seine Entscheidung war. (Stehen wir am Rande eines dritten Weltkriegs? Ein CEO einer Großbank glaubt das)

Wir hatten gerade eine Wahl und seine Seite hat verloren.

Das amerikanische Volk hat einen Führer gewählt, der den Krieg in der Ukraine beenden will, doch nun versucht Joe Biden sicherzustellen, dass niemand in der Lage sein wird, diesen Krieg zu beenden.

Einer der Gründe für diese Entscheidung war laut CBS News , „Kiew in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen, falls es zu Friedensgesprächen kommt“ …

Die Entscheidung der USA könnte der Ukraine zu einem Zeitpunkt helfen, da die russischen Streitkräfte offenbar Fortschritte machen. Zudem könnte sie Kiew im Falle eines Friedensgesprächs in eine bessere Verhandlungsposition bringen.

Zudem steht Biden kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt und der designierte Präsident Trump hat versprochen, die amerikanische Unterstützung für die Ukraine zu begrenzen und den Krieg so schnell wie möglich zu beenden.

Willst du mich verarschen?

Das ist Unsinn.

Donald Trump muss sofort vortreten und diesen Schritt verurteilen, denn uns droht ein Szenario, in dem die Ereignisse außer Kontrolle geraten, bevor er überhaupt die Möglichkeit hat, sein Amt anzutreten.

Als Wladimir Putin zu der Möglichkeit befragt wurde, dass von den USA gelieferte Langstreckenraketen bald dazu eingesetzt werden könnten, Ziele tief im Inneren Russlands anzugreifen, antwortete er mit der Warnung, ein solcher Schritt würde bedeuten, dass „die USA und die europäischen Länder sich im Krieg mit Russland befinden“ …

„Wir reden nicht darüber, ob wir dem ukrainischen Regime erlauben oder nicht erlauben, Russland mit diesen Waffen anzugreifen“, sagte Putin am Donnerstag in einem Kommentar gegenüber dem Propagandisten Pavel Zarubin. „Wir reden darüber, zu entscheiden, ob NATO-Länder direkt in den militärischen Konflikt verwickelt sind oder nicht.“