Durchgesickerte Aufnahmen einer UN-Konferenz bestätigen Pläne für eine herbeigeführte globale Hungersnot im Jahr 2025 (Video)

Teile die Wahrheit!

Durchgesickerte Aufnahmen einer Versammlung der Vereinten Nationen enthüllen eine Jahrzehnte alte Agenda zur globalen Kontrolle, die darauf abzielt, die Bevölkerung bis 2025 durch unsichtbare, heimtückische Methoden zu schwächen.

Das Filmmaterial zeigt, dass giftige, bewusstseinsverändernde Chemikalien seit Jahren heimlich über großen Ballungszentren freigesetzt werden und sowohl die menschliche Gesundheit als auch Ökosysteme schädigen.

Diese Streifen in unserem Himmel, die als harmlose Kondensstreifen abgetan werden, sind in Wirklichkeit Biowaffen, die eingesetzt werden, um Gesellschaften auf der ganzen Welt still und leise zu destabilisieren.

Und nun steht die Umsetzung des beunruhigendsten Plans überhaupt unmittelbar bevor: die Freisetzung giftiger, von Menschenhand erzeugter Wolken, die im Jahr 2025 eine weltweite Hungersnot auslösen sollen.

Wer aufmerksam ist, kann die dramatischen Veränderungen an unserem Himmel nicht übersehen. Die Sonne, die früher als leuchtend orangefarbene Kugel leuchtete, erscheint jetzt weißer und kleiner.

Vorbei sind die Tage, in denen Wolken am Himmel tanzten und wunderschöne, organische Formen wie Cirrus-, Cumulus- und Nimbus-Wolken bildeten. Stattdessen sind sie kahl und gitterartig geworden und ähneln den Gitterstäben eines riesigen Gefängnisplaneten.

Die Elite glaubte, sie könne diesen Wandel im Stillen und ohne jede Kontrolle durchführen und dachte, wir würden das alles passiv hinnehmen. (WEF-Insider enthüllt: Der „neue 11. September“ wird eine „globale Hungersnot“ sein)

Jahrzehntelang haben die Mainstream-Medien darauf bestanden, dass Chemtrails nichts weiter als eine wilde Verschwörungstheorie seien, die von sogenannten „Aluhutträgern“ verbreitet werde, die es verdient hätten, verspottet und verhöhnt zu werden.

Es gibt nur ein Problem für die Elite und die korrupten Mainstream-Medien. Sie haben unsere Entschlossenheit unterschätzt. Wir werden nicht kampflos untergehen. Ermittler decken ihre Verbrechen auf und Whistleblower melden sich in Scharen, um ihre geheimen Pläne aufzudecken.

Der Whistleblower des US-Außenministeriums, Willam Blum, sagte: „Egal wie paranoid oder verschwörungstheoretisch Sie sind, was die Regierung tatsächlich tut, ist schlimmer, als Sie es sich vorstellen.“

Whistleblower innerhalb der Vereinten Nationen neigen dazu, Blum zuzustimmen.

Kürzlich durchgesickerte Aufnahmen einer Versammlung aus dem Jahr 2006 zeigen, dass die Mainstream-Medien die Öffentlichkeit mit der Droge Chemtrails in Verwirrung stürzten, während die globale Elite darüber diskutierte, wie diese zur Bevölkerungskontrolle und zur Schädigung der Landwirtschaftsindustrie eingesetzt werden könnten.

300x250

Die Landwirtschaft hat sich zu einer Schlüsselfront im Krieg der Globalisten gegen die Menschheit entwickelt.(Weltweite Nahrungsmittelpreise steigen am stärksten seit 18 Monaten – Inflationssturm in Supermärkten verschärft sich)

Die Elite malträtiert eine Zukunft, in der wir völlig von der Weltregierung abhängig sind, uns von Käfern und Grillen ernähren, während ihnen unser Land gehört, und wir aus irgendeinem Grund glücklich sind, weil wir nichts besitzen.

Laut Bill Gates, der im vergangenen Jahr plötzlich und unerwartet zum größten Ackerlandbesitzer Amerikas wurde, gehören Landwirte heute zur „nutzlosen Klasse“ der Menschen und müssen schrittweise abgeschafft und durch kontrollierbare KI-Technologie ersetzt werden, um den Klimawandel zu bekämpfen und den Zustand der Welt zu verbessern.

Wie die UN-Aufnahmen zeigen, arbeitet die bürokratische Elite seit Jahrzehnten an diesem Plan.

300x250 boxone

Die Eliten versprühen seit Jahrzehnten aus 4.500 Metern Höhe den Tod und nutzen gleichzeitig die Mainstream-Medien, um die Massen durch Gaslampen zur Unterwürfigkeit zu verleiten.

Jetzt, da wir Informationen über ihren Plan haben, im Jahr 2025 eine weltweite Hungersnot auszulösen, ist es an der Zeit, diejenigen aufzuwecken, die immer noch schlafwandelnd durch diesen Albtraum gehen.