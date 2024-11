Ehemaliger Triathlet kämpft nach Verletzungen durch COVID-Impfung „den größten Kampf meines Lebens“

Im Jahr 2021 hat Heiko Sepp die Sportwelt erobert. Als Extremtriathlet der Spitzenklasse hat er bei mehreren internationalen Wettkämpfen Medaillen gewonnen und ist körperlich in Topform.

Alles änderte sich, nachdem er im Sommer und Herbst 2021 zwei COVID-19- Impfungen erhalten hatte.

Unmittelbar nach seiner zweiten Dosis im September 2021 erlitt Sepp – der zuvor keine Herzprobleme hatte – eine Herzentzündung und starke Brustschmerzen. Bei ihm wurde eine impfbedingte Perikarditis diagnostiziert , und in der Folge erlitt er schwere und schwächende Autoimmunreaktionen .

Heute steht der Vater zweier Kinder laut der neu erschienenen Dokumentation „ My Biggest Battle “ vor „der größten Herausforderung seines Lebens“ . Die Dokumentation zeichnet Sepps Bemühungen nach, sich von seinen Verletzungen zu erholen und sein Leben wieder aufzubauen.

„Es ist über zweieinhalb Jahre her und es [hat begonnen], mich innerlich völlig zu zerstören“, sagte Sepp während der Dokumentation. „Ich habe sehr gelitten. Ich bin den ganzen Tag voller Schmerzen. In den letzten zweieinhalb Jahren haben wir im Grunde alles verloren. Es ist der größte Kampf meines Lebens und ich kämpfe immer noch.“

Sepp lebte zuvor in Norwegen, zog aber vor Kurzem nach Gran Canaria, einer Insel vor der Küste Nordwestafrikas unter spanischer Jurisdiktion, in der Hoffnung, dass das wärmere Klima seine Genesung fördern würde.

Mit The Defender sprach er über die Dokumentation, seine Verletzungen, die Herausforderungen, vor denen er steht, und seine Bemühungen, seine Gesundheit wiederherzustellen .

„Es fühlt sich an, als würde einem ein Messer in die Knie dringen“

Sepp erhielt Dosen von zwei verschiedenen COVID-19-Impfstoffen – Pfizer-BioNTech am 29. Juni 2021 und Moderna am 16. September 2021. Laut Sepp war das Mischen und Kombinieren von COVID-19- Impfstoffen in Norwegen gängige Praxis, obwohl die Ärzte ihm sagten, dass dies „überhaupt nicht in Ordnung" sei.

Nach der ersten Dosis traten bei Sepp einige leichte Komplikationen auf, die er jedoch nicht unmittelbar mit der Impfung in Verbindung brachte.

Im Sommer 2021 nahm er am anspruchsvollen Norseman -Wettbewerb teil. Seine Leistung war nicht so gut wie sonst, er landete aber dennoch unter den besten 20. Sepp führte seine nachlassende Leistung zunächst auf den ungewöhnlich warmen Sommer in Norwegen zurück.

Nach seiner zweiten COVID-19-Impfung waren die Auswirkungen jedoch sofort spürbar. Laut der Dokumentation verspürte Sepp innerhalb weniger Stunden ein Engegefühl in der Brust, Kurzatmigkeit und überwältigende Schmerzen in der Brust – und das war erst der Anfang.

Laut der Dokumentation:

„Nach der Impfung entwickelte Heiko eine schwere Autoimmunerkrankung, die dazu führte, dass sein Immunsystem seinen eigenen Körper unablässig angreift. Während dieser Episoden versagt Heikos ganzer Körper und er ist bettlägerig.

„Er leidet unter einer langen Liste lähmender Symptome, darunter Ohnmachtsanfälle, Zittern, Müdigkeit und extreme Gelenk- und Muskelschmerzen sowie ein sehr schwaches Immunsystem, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und kalte Füße.“

Laut Sepp litt er unter Symptomen, die mit dem posturalen orthostatischen Tachykardiesyndrom (POTS) in Zusammenhang stehen. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung, die beim Übergang vom Sitzen oder Liegen zum Aufstehen zu schnellerem Herzschlag führen kann. POTS wird mit den COVID-19-Impfungen in Verbindung gebracht .

Sepp sagte, vor seiner Impfung sei er körperlich in Topform gewesen und habe sich selten erkältet.