Teile die Wahrheit!

Der Artikel untersucht eine Reihe von Trends im Bereich der katastrophenbezogenen Informationen. Er befasst sich mit der sich verändernden Natur unserer Zivilisation, der Verletzlichkeit der Bevölkerung und den Schutzmaßnahmen, die umgesetzt werden können.

Darüber hinaus betrachtet er die globale Entwicklung der Forschungsrichtungen in diesem Bereich, wie sie in einer bibliometrischen Analyse dargestellt wird.

Der bereitgestellte Kontext zu den langfristigen Katastrophentrends bezieht sich insbesondere auf jene, die mit Krankheitsausbrüchen in Zusammenhang stehen.

Collider und Synchrophasotrons

Bei der jüngsten Katastrophe wurden Städte mit Erde überschwemmt, was umfangreiche Ausgrabungen erforderlich machte. Die diesmal umgesetzte Lösung war radikal: die unterirdische Installation großer Magnete, wie Kollider und Synchrophasotrons, in Verbindung mit der Luftverbreitung von Metallen mit magnetischen Eigenschaften.

Diese Magnetsysteme sind so geplant, dass sie genau zwölf Stunden lang in Betrieb sind, also genau in der Zeit, in der die Schwerkraft verschwindet. Die Magnete sollen den mit Metallpulver bestäubten Boden verankern.

Die ungewöhnliche magnetische Lumineszenz, die in untypischen Breitengraden beobachtet wird und ungewöhnliche Farben aufweist, stammt wahrscheinlich von Probeaktivierungen dieser Magnetaufbauten.

Die Menschen nehmen Metallpartikel aus der Luft und über Nahrungsmittel auf, da in Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und Nahrungsmitteln Metalle enthalten sind. An den Eingängen öffentlicher Räume installierte Metalldetektoren bilden angeblich im Körper von Menschen Metallnanopartikel, die zu Metallstrukturen führen, die Gewebe schädigen können.

Es wird behauptet, dass diese Strukturen außerhalb der Magnetfelder der Detektoren zerfallen und daher bei Autopsien nicht mehr erkennbar sind. Es gibt mehrere Berichte über Todesfälle aufgrund schwerer Blutungen in Flugzeugen. (Verbotene Erfindungen: Es ist alles noch viel schlimmer!)

Robotisierung

Der technologische Fortschritt und die Robotisierung sorgen dafür, dass soziale Prozesse auch dann ohne Unterbrechung weiterlaufen, wenn plötzlich ein „Rädchen“ aus dem System entfernt wird. Da mit einem deutlichen Bevölkerungsrückgang zu rechnen ist, wird erwartet, dass Roboter wichtige soziale Funktionen übernehmen und dafür sorgen, dass der Übergang nahtlos und unbemerkt erfolgt.

300x250

Für Menschen, die durch technologische Fortschritte aus dem Arbeitsmarkt verdrängt wurden, wurden zahlreiche Aktivitäten entwickelt: Parks, Simulatoren, Spiele, Möglichkeiten zur Freiwilligenarbeit, Schulungen, kreative Beschäftigungen und Metaversen.

Um diesen Menschen ihren Lebensstandard zu sichern, erhalten sie ein persönliches Grundeinkommen, wobei die digitale Währung die Festlegung der Dauer und Zuteilung der Leistungen ermöglicht.

Städte bereiten sich auf Roboter und Drohnen vor, indem sie Straßen ebnen und spezielle Leitelemente installieren, ähnlich denen, die für Sehbehinderte verwendet werden.

Dazu gehört der Aufbau unterirdischer Netzwerke, der Ersatz alter, ausladender Bäume durch jüngere oder das vollständige Entfernen von Bäumen. Es ist wahrscheinlich, dass diese Roboter das 5G-Netzwerk nutzen werden.

300x250 boxone

Wohn- und Migrationszentren