Ein Zeichen am Himmel verrät das Datum, an dem der Antichrist die Weltherrschaft übernehmen wird?!

Der Himmel verkündete die Geburt Jesu, der Himmel verkündete den Tod Jesu, der Himmel verkündete, dass die Endzeit nahe sei; wird der Himmel irgendwelche Daten der Ereignisse der Endzeit verkünden? Ich glaube, dass er das tun wird. Lassen Sie mich Ihnen die Daten zeigen und Sie können selbst entscheiden.

Gott hat uns in seinem Wort gesagt, dass er Zeichen in den Himmel gesetzt hat.

Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Himmelsfeste sein, um Tag und Nacht zu scheiden, und sie sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren. Gen 1:14

Das berühmteste dieser Zeichen ist der Stern von Bethlehem vom 11. September 3 v. Chr., der der Welt mitteilte, dass die Geburt des Messias bevorstand. (Hinweis: Die Daten v. Chr. in Stellarium sind um ein Jahr verschoben, da es kein Jahr Null gibt. Deshalb wird -2 angezeigt.)

Dieses einmalige Zeichen in der Weltgeschichte bestand aus einer Konjunktion von Jupiter und Regulus, die zusammen den hellsten Stern bildeten, der jemals am Himmel erschien – den berühmten Stern von Bethlehem. Dieses Zeichen schickte die „Weisen“ auf ihre Reise, um den Messias zu finden.

Und beim Tod Jesu am 3.4.33 gab es ein weiteres himmlisches Zeichen, das den Opfertod des Passahlammes verkündete. Wenn Sie auf dem Mond gestanden und auf die Erde geblickt hätten, als Jesus am Kreuz starb – 15 Uhr –, hätte die Erde die Sonne im Herzen des Widders, des Lammes, verfinstert. Wenn der Mond verfinstert ist, wird er rot. Ich frage mich, ob die Erde während dieser Finsternis vom Mond aus betrachtet rot geworden ist.

Und dann gab es das Endzeitzeichen der Frau, mit der Sonne bekleidet und einer Krone aus 12 Sternen auf dem Kopf, das am 23.09.2017 auftrat und uns wissen ließ, dass die Endzeit nahe war.

Und vergessen wir nicht das himmlische Endzeitzeichen des Reiters auf dem weißen Pferd mit einer Krone auf dem Haupt, das am 25.-26.12.2019 auftrat und der Beschreibung von Siegel 1 entspricht.

1 Und ich sah, wie das Lamm eines der Siegel öffnete, und ich hörte eines der vier lebendigen Tiere wie einen Donnerschlag sagen: Komm und sieh!

2 Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus siegend und um zu siegen. Offb 6 (Eine dramatische Prophezeiung aus Amos 7 erfüllt sich vor unseren Augen)

Es gibt noch viele andere Beispiele vergangener Zeichen am Himmel, aber schauen wir jetzt in die Zukunft. Ich glaube, dass die Himmel den Beginn der Herrschaft des dämonischen Trios verkünden werden – Satan, Antichrist und falscher Prophet. Und die Himmel werden auch ihren Untergang verkünden.

In diesem Blog haben wir die Hypothese aufgestellt, dass die letzten 7 Jahre im Jahr 2021 begonnen haben und Armageddon im Jahr 2028 stattfinden wird. Und weiter: Basierend auf den biblischen Endzeit-Zahlenparametern von 1260, 1290, 1335 und 2520 und der Verknüpfung von Armageddon mit dem Versöhnungstag ergibt sich das folgende Diagramm.

Beachten Sie, dass in der Tabelle das berechnete Datum, an dem der Antichrist die Weltherrschaft übernehmen wird, Tag Nummer 1300 ist, also der 19.04.2025. Dies wäre der Zeitpunkt, an dem das dämonische Trio aus Teufel, Antichrist und falschem Propheten/Lehrer seine 1260-tägige Herrschaft über die Erde beginnt, die mit ihrem Untergang in Armageddon am 30.09.2028 ihren Höhepunkt erreicht.

Schauen wir nun in den Himmel. Wird es am 19.04.2025 ein Zeichen am Himmel geben, das auf dieses prophetische Ereignis hinweist? Ich glaube, das gibt es. Können Sie es sehen?

Wir sehen eine enge Triangulation der drei Planeten Saturn, Merkur und Venus im Sternbild Fische. Und es ist nicht nur eine enge Triangulation, sondern an diesem Tag scheinen sie ein gleichschenkliges Dreieck zu bilden. Um die prophetische Bedeutung zu verstehen, betrachten wir zunächst ihre symbolische Bedeutung.

Saturn ist ein Symbol des Satans

Saturn ist der Planet, den die Edomiter aus Judäa mit ihrem „Gott“ in Verbindung brachten, der heute „Satan“ heißt. Die Edomiter selbst waren Nachkommen des Stammes Esau, der sich mit Kanaanitern, den Anbetern von Moloch, paarte. Moloch ist ein „Minotaurus“-Dämon, halb Mensch, halb Stier, dem die Kanaaniter Opfer darbrachten. https://www.quora.com/What-is-the-biblical-connection-between-Satan-and-Saturn

Beachten Sie das regelmäßige Sechseck oben auf dem Saturn. Ein 6-seitiges Polygon hat Mittelpunktswinkel von 60 Grad, die die Winkel des Polygons halbieren und 60-Grad-Winkel bilden, wodurch 6 Dreiecke mit 60-60-60-Grad-Winkeln entstehen (666).

Venus ist ein Symbol des falschen Messias – des Antichristen

Normalerweise wird Venus, der helle Morgenstern, mit dem Messias in Verbindung gebracht – dem hellen Morgenstern, der in der Heiligen Schrift erwähnt wird.

Und wir haben das prophetische Wort bestätigt. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht . 2. Petrus 1:19

Aber in diesem Zusammenhang ist Venus ein Symbol des falschen Messias – des Antichristen, der behauptet, der Messias-Gott zu sein, aber nur ein Mensch ist, in dem Satan wohnt. Ich glaube, dass in diesen Versen auf diese Verbindung zwischen Antichrist, Satan und Venus angespielt wird.

Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern, Sohn der Morgenröte! Wie bist du zur Erde gefallen, du Bezwinger der Völker! Jesaja 14:12 NASB

Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt; er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinausgeworfen. Offenbarung 12,9

