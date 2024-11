Eine „Urban Opera“ in Toulouse mit riesigen Maschinen wird als satanisches Ritual angeprangert (Video)

Teile die Wahrheit!

In einer urbanen Oper namens „La porte des ténèbres“ („Das Tor zur Hölle“) rollten gigantische Maschinen durch die Straßen von Toulouse. Das Ereignis war voller satanischer Symbolik und hatte tiefe rituelle Untertöne, die die religiösen Führer der Stadt dazu veranlassten, dagegen zu protestieren.

Hier ist ein Blick auf dieses bizarre Ereignis.

Im Juli fand in Paris die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele statt, bei der es weniger um Sport als vielmehr um die Feier des Bösen ging. Ein paar Monate später beschloss eine andere französische Stadt, eine riesige Veranstaltung auszurichten, bei der die Straßen in einen Satanstempel im Freien verwandelt wurden.

Das Festival mit dem Titel „La Porte des Ténèbres“ („Die Tore der Hölle“) zeigte riesige Maschinen, die sich durch die Stadt bewegten und miteinander interagierten. Die Idee klingt zwar cool, aber es gibt einen Haken:

Die Maschinen stellen Dämonen dar und die gesamte Geschichte ist durch und durch satanisch.

Der Prolog dieser „urbanen Oper“ hebt die rituellen Untertöne ihrer Geschichte hervor.

„Aus dem Garten der Hesperiden vertrieben, hat Lilith, die Skorpionfrau, Zuflucht in den Tiefen der Erde gefunden. Befreit von Hades, dem König der Unterwelt, wandert sie von Stadt zu Stadt auf der Suche nach verdammten Seelen, um ihre Anhängerschaft und ihre Macht zu vergrößern. (…)

Indem sie erstaunliche Zeichen zusammenträgt, versucht sie, einen Durchgang ins Jenseits zu öffnen.“

Dieses Plakat verdient einen genaueren Blick, da es die wahre Bedeutung dieses Festes zusammenfasst. Oben links brennen die Kathedrale von Toulouse und der Rest der Stadt. Darunter verweist ein rotes, gehörntes Tier, das stark an Baal erinnert, auf Menschenopfer, um dunkle Mächte zu besänftigen. Unten rechts steht eine Engelsfigur über wandelnden Skeletten. Sie stellt höchstwahrscheinlich Luzifer dar, auch bekannt als der gefallene Engel.

In der Mitte des Plakats steht die Hauptfigur der Oper, Lilith. Dieser Name ist kein Zufall: Lilith ist die ursprüngliche „Dämonin“, die in der Mythologie vieler Zivilisationen vorkommt.

Lilith, weibliche Dämonengestalt der jüdischen Folklore. Ihr Name und ihre Persönlichkeit stammen vermutlich von der Klasse mesopotamischer Dämonen namens lilû (weiblich: lilītu ), und der Name wird üblicherweise als „Nachtmonster“ übersetzt. Ein mit Lilith verbundener Kult überlebte bei manchen Juden bis ins 7. Jahrhundert n. Chr . . Dem Bösen, das sie anrichtete, insbesondere gegen Kinder und Frauen bei der Geburt, soll man durch das Tragen eines Amuletts mit den Namen bestimmter Engel entgegenwirken können.

– Encyclopædia Britannica

Unter Lilith befindet sich eine Figur namens Asterion, der Minotaurus. Das Labyrinth hinter der Figur ist ein direkter Bezug zu den okkulten Mysterien Kretas.

Labyrinthe symbolisierten die Verstrickungen und Illusionen der Unterwelt, durch die die Seele des Menschen auf ihrer Suche nach der Wahrheit wandert. Im Labyrinth wohnt das niedere Tier Mensch mit dem Kopf des Stiers, das versucht, die Seele zu zerstören, die im Labyrinth der weltlichen Unwissenheit gefangen ist. (…) Das berühmte Labyrinth von Kreta, in dem der stierköpfige Minotaurus umherstreifte, war zweifellos ein Ort der Einweihung in die kretischen Mysterien.

– Manly P. Hall, Die geheimen Lehren aller Zeiten

Der Minotaurus ist außerdem dafür bekannt, Menschenfleisch zu fressen, eine Tatsache, die gut zur Kannibalismus-Besessenheit der okkulten Elite passt.