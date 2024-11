Transformation der Erde: Die November Tests sind da (Video)

Der Grund ist, dass wir, wenn wir uns nur auf die Dinge konzentrieren, die unserer Meinung nach falsch sind, sehr viel wertvolle Energie und vor allem Kraft verlieren, betont Kerry K.:

„Es ist nicht unsere Aufgabe, auf die Fehler anderer und die der Welt hinzuweisen. Damit erweist du der Menschheit keinen guten Dienst. Wenn du wirklich dienen willst, dann wird das nicht geschehen, indem du dich auf das fokussierst, was du nicht magst. Dabei verlierst du deinen Fokus und du verlierst sehr viel von deiner wertvollen Kraft.

An den dunkelsten Orten wirst du nur dann als das hellste Licht erscheinen, wenn du dich entscheidest, dich auf das zu konzentrieren, was richtig ist, anstatt auf das, was falsch ist.

Du wirst keinen Nutzen bewirken, indem du dich auf das Schädliche konzentrierst. Aber du wirst sehr viel die Heilung bewirken können, indem du selbst die Heilung bist.“

Die Energie am richtigen Ort effizient einsetzen

Kerry K. sagt, dass es jetzt wichtig, die Energie an den Orten effizient einzusetzen, wo sie etwas Positives bewirken kann und somit produktiv ist:

„Der Test zeigt, was jetzt in diesem Moment deine höchste Wahl ist in deiner Umgebung. Natürlich wird es weiter eine Menge Dinge in deinem Leben geben, mit denen du nicht einverstanden bist – vor allem in der Politik.

Wir neigen gerne dazu, Leute zu beschimpfen, weil wir nicht mit ihnen und ihren Handlungen einverstanden sind. Doch mit diesen alten Verhaltensmustern werdet ihr nicht mehr weit kommen. Ihr müsst es besser machen. Jetzt ist es wichtig, dass ihr das Licht, die Liebe, die Heilung, die Veränderung seid.“

Natürlich ist es nicht immer leicht, sein eigenes Verhalten von heute auf morgen zu ändern, weil es irgendwann zu einem Teil der eigenen Persönlichkeit geworden ist. Doch kommt es nach Worten des Mediums jetzt darauf an, den letzten und wohl entscheidenden Schritt des Aufstiegs zu meistern, wobei der Test quasi eine Art Reifeprüfung ist. Kerry K. erläutert, worum des in dem Test geht:

„Die erste Frage in dem Test ist, was tust du gerade, das dich ehrt. Entscheidend ist hierbei, dass du etwas tust, das dich ehrt. Verbringe beispielsweise Zeit in der Meditation, in der Stille und in der Selbstliebe.

Betrachte die Schönheit der Welt und beschäftige dich ausgiebig mit der Bescheidenheit, um zu erfahren, wie es sich in einer Gesellschaft von anspruchsvollen Menschen anfühlt, bescheiden zu sein.

Wenn du nämlich bescheiden sein kannst, dann zeigt das, dass du aus deinem Ego herausgetreten bist. So wirst du zu einem Vorbild der anderen, weil du nämlich deinen Fokus wieder auf die höheren Orte richtest.

Die zweite Frage ist, wen wirst du wählen? Du wirst als Teil dieses Tests gebeten, dich zu wählen und dir gegenüber Loyal zu sein. Vor allem ist es wichtig, wie du dich in diese Energien integrierst.

Und die dritte Frage, sie ist übrigens die wichtigste, handelt von der Macht und lautet, bist du bereit, wichtig zu sein? Wichtig sein heißt nicht, sich klein und unsichtbar zu machen. So aber sehen sich leider sehr viele Menschen. Auch Lichtarbeiter sind da keine Ausnahme.

Wichtig sein, bedeutet in erster Linie für alle sichtbar zu sein. Machtvolle Menschen haben kein Problem damit, den Fokus auf sich selbst zu richten und sich als wertvoll für die Gesellschaft zu betrachten.

Eine machtvolle Person wird ihren Fokus auf sich selbst richten, weil sie weiß, ich bin das Heilmittel, ich bin die Antwort. Und wenn du weißt, dass du das Heilmittel bist, du musst nicht wissen, was das Heilmittel, nur, dass du es in dir trägst.

Das ist wichtig, um sich aus dem mentalen Bereich heraus zubewegen, in dem alles einen Sinn ergeben muss, wo du alles kontrollieren musst. Du wirst lernen, die Dinge sein zu lassen, du wirst lernen, in einem inneren Frieden, in deinem inneren Frieden zu kommen und du wirst lernen, dich zu zeigen so wie du bist, fast so, als würdest du einen Mantel ablegen und der Welt sagen, okay, das ist mein wahres Ich.“

Es ist nach Worten des Mediums nicht nur ein wichtiger, sondern gleichzeitig auch ein aufregender Prozess all die Schichten abzulegen, die wir in der Vergangenheit in uns trugen. Kerry K.:

„Wir haben uns bedeckt, getarnt, verheimlicht. Das hat alles seine Konsequenz. Konsequenz ist aber ein Teil der Macht. Wenn du mächtig bist, gibt es immer Konsequenzen. Und eine mächtige Person ist bereit, die Konsequenzen ihrer Gedanken, ihrer Taten, ihrer Worte und ihrer Handlungen zu tragen.

Wenn du dich nicht den Konsequenzen stellst, gibst du jemanden anderen die Schuld. Und wenn du jemand anderen die Schuld gibst, verlierst du Macht.“

Authentizität lautet also die Zauberformel für die Zukunft, um den Aufstieg in die 5. Dimension zu meistern. Natürlich wird es niemanden auf Anhieb leicht fallen, die Maske abzulegen.

Sie bietet nämlich in vielerlei Hinsicht Schutz. Zum einen kann niemand sehen, wer und wie wir wirklich sind, zum anderen bewahrt sie uns vor Angriffen von Menschen, die uns vielleicht nicht so akzeptieren, wie wir uns das vielleicht wünschen.

Tatsache ist, dass wir ohne Maske auf die Welt kommen und sie wir erst im Laufe unseres Lebens anlegen – spätestens mit der Einschulung, weil wir dann zu unserem großen Erstaunen erkennen müssen, dass wir mit unserer Natürlichkeit nicht weit kommen werden im Leben.

Irgendwann wird im Laufe unseres Lebens aus der Maske ein ganzer Schutzanzug, hinter dem wir unsere wahre Identität nach außen verbergen.

Jetzt ist es an der Zeit, die Rüstung abzulegen und sein wahres Gesicht zu zeigen – ungeschminkt und in voller Natürlichkeit, so, wie jeder nach Verlassen seines irdischen Körpers vor Gott tritt.

Über eine Tatsache sollte sich jeder im Klaren ein: Die Erde ist die Hochschule des Universums, die nur die besten Absolventen bestehen werden. Und über noch etwas sollten wir uns im Klaren ein: die gesamte Menschheit steht aktuell vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte.

Es geht um einen tiefgreifenden Bewusstseinswandel und um die Transformation der Erde.

Sind wir dazu bereit?

…

Quellen: PublicDomain am 09.11.2024