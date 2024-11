Enthält die Kolbrin-Bibel Berichte über den Vorbeiflug von Nibiru dem Verwüster? (Video)

Es folgen weitere Seiten über schreckliche Geschehnisse, die noch kommen sollen, obwohl kein Datum genannt wird. In den Texten befinden sich rund dreißig Verweise auf den Zerstörer, der alle paar tausend Jahre regelmäßig auftaucht.

Auch in der Bibel wird er erwähnt. In Jeremia, Kapitel 48, Vers 8-9, heißt es:

„Der Verwüster kommt über jede Stadt, keine Stadt kann sich retten. Verheert wird das Tal, verwüstet die Ebene, so spricht der Herr. Setzt ein Grabmal für Moab; denn es verfällt ganz und gar. Seine Städte werden zur Wüste, niemand wohnt mehr darin.“

In einem weiteren Vers in Hiob, Kapitel 15, Vers 21:

„In seinen Ohren hallen Schreckensrufe, mitten im Frieden kommt der Verwüster über ihn.“

Zumindest liegt die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei dem Objek um Nibiru handelt.

Die Aufzeichnungen der Schriftgelehrten

Der römische Gelehrte, Geograph und Kosmograph Pomponius Mela, verweist auf ägyptische Schriftquellen, die auch im Kolbrin erwähnt werden, die die Rückkehr des Verwüsters so präzise beschreiben, dass sie wie eine Jahrtausend alte Warnung klingen.

Die ägyptischen Schriften, die in der Kolbrin-Bibel gesammelt wurden, berichten unter anderem auch, wie die Ägypter die Katastrophen überlebten. Dazu muss man wissen, dass die ägyptische Religion zur Zeit der Katastrophe zweigeteilt war.

Auf der einen Seite stand die Religion des einfachen Volkes, ihr gegenüber die geheimen Rituale der Priester, die in den Tempelanlagen praktiziert wurden. In einem antiken Pergament, das in der Kolbrin-Bibel beschrieben wird, steht geschrieben:

„Oh Ägypten, du hast dich Göttern zugewandt, die nicht mehr sind als die Geister der Menschen, die zurückgekehrt sind, um in Holz und Stein zu wohnen. Die Ohren der Herrscher sind in Weisheit verschlossen, die Tore ihrer Herzen sind der Wahrheit verschlossen.“

Ein anderer unbekannter Schreiber spricht dazu:

„Die Priester mästen sich mit den Reichtümern, die ihnen zur Erhaltung des Körpers gewährt werden, während diejenigen, die von der Erhaltung der Seele sprechen gequält werden.“

Aus der Schrift geht auch hervor, dass das Leben der Menschen, die die Aufzeichnung niederschrieben und hüteten in großer Gefahr war. Deshalb verließen die Wächter der heiligen Schriften Ägypten und nahmen ihre Schriften mit in ihr Exil.

In der Erzählung werden sie die „Söhne des Feuers“ genannt, deren Mission darin bestand, das große Buch von Ägypten zu schützen. Die „Söhne des Feuers“ waren hochqualifizierte Metallogen aus Tyros, die wussten, dass sie nach Norden ziehen mussten. Vor ihrer Abreise aber versiegelten sie ihre Pergamente und Texte in Metallplatten..

Laut Überlieferung trafen sie auf ihrer Reise auf eine Gruppe griechische Flüchtlinge aus Troja. Sie beschlossen, sich ihnen anzuschließen und gemeinsam weiterzureisen.

Der Weg führte schließlich in den Süden Englands, ein nach der Eiszeit verlassenes Land, wo nur wenige Menschen und ein paar Riesen den großen Kataklysmus überlebten.

Sie brachten fünf große Kisten mit Büchern mit, die 132 Rollen und fünf in Ringe gebundene Bände enthielten, bekannt als das große Buch der Ägypter und das kleine Buch der Ägypter. Im vierten Kapitel mit dem Titel „Die Sintflut“ aus dem Book of Gleanings steht in Absatz 24:

Dann, in der Morgendämmerung, sahen die Menschen einen furchterregenden Anblick. Dort, auf einer schwarzen, rollenden Wolke, kam der Verwüster, der gerade aus dem Himmelsgewölbe entlassen worden war, und er tobte über den Himmel, denn es war sein Tag des Gerichts.

Das Ungeheuer, das ihn begleitete, öffnete sein Maul und spie Feuer und heiße Steine und einen abscheulichen Rauch aus. Es bedeckte den ganzen Himmel darüber, und der Ort, an dem sich Erde und Himmel trafen, war nicht mehr zu sehen. Am Abend änderten sich die Plätze der Sterne, sie rollten über den Himmel zu neuen Stationen, dann kamen die Fluten.

Die Schleusen des Himmels öffneten sich, und die Grundfesten der Erde wurden zerbrochen. Die umgebenden Wasser ergossen sich über das Land und brachen über die Berge. Die Speicher der Winde sprengten ihre Riegel, sodass Stürme und Wirbelstürme losgelassen wurden, um sich auf die Erde zu stürzen.

In den brodelnden Wassern und heulenden Stürmen wurden alle Gebäude zerstört, Bäume entwurzelt und Berge umgestürzt. Es gab eine Zeit großer Hitze, dann kam eine bittere Kälte. Die Wellen über den Wassern hoben und senkten sich nicht, sondern brodelten und wirbelten, und über ihnen war ein furchtbarer Lärm.

In weiteren vier Absätzen bis zum Ende des Kapitels wird beschrieben, wie sich die Sterne am Himmel lösten und die Wasser die Täler füllten und in gewaltigen Sturzbächen über die Berggipfel stürzten.

Dann zieht der Verwüster vorbei, die Flut bleibt sieben Tage und ein Schiff kommt schließlich in den Bergen von Aschtar zur Ruhe. Wir sehen hier eine große Ähnlichkeit zum Kapitel der Arche Noah aus der Bibel.

Im Buch der Manuskripte „Der Verwüster Teil 3“ aus der Schriftrolle von Adepha heißt es in Kapitel 5, Absatz 1:

„Die Schicksalsgestalt, die in Ägypten der Verwüster genannt wurde, wurde in allen Ländern um sie herum gesehen. Seine Farbe war hell und feurig, sein Aussehen wechselhaft und unbeständig.

Es drehte sich um sich selbst wie eine Spirale, wie Wasser, das aus einem unterirdischen Vorrat in ein Becken sprudelt, und alle Menschen sind sich einig, dass es ein höchst furchterregender Anblick war. Es war weder ein großer Komet noch ein losgelöster Stern, sondern eher ein feuriger Flammenkörper.“

Weiter steht in Kapitel 5, Absatz 4:

„Dies war das Aussehen der Schicksalsgestalt, die der Verwüster genannt wurde, als sie in längst vergangenen Tagen, in alten Zeiten. So wird er in den alten Aufzeichnungen beschrieben, von denen nur wenige erhalten sind. Es heißt, wenn er am Himmel erscheint, spaltet sich die Erde durch die Hitze auf, wie ein Nuss, die vor dem Feuer geröstet wird.

Dann schießen Flammen durch die Oberfläche nach oben und springen umher wie feurige Unholde auf schwarzem Blut. Die Feuchtigkeit im Innern des Landes ist ganz ausgetrocknet, die Weiden und Anbauflächen werden von den Flammen verzehrt und sie und alle Bäume werden zu weiße Asche.“

Kapitel 6, Absatz 31:

„Es herrschte eine seltsame Stille und dann sah man in der Finsternis, dass sich das Wasser geteilt und einen Durchgang hinterlassen hatte. Das Land hatte sich erhoben, aber es war aufgewühlt und zitterte, der Weg war nicht gerade und klar.

Die Gewässer ringsum waren wie in einer Schale gesponnen, nur das Sumpfland blieb ungestört. Aus dem Horn des Verwüsters kam ein hoher, schriller Ton, der die Ohren der Menschen betäubte.“

In Kapitel 3 „Der Verwüster Teil 1“ aus der Großen Schriftrolle wird in Absatz 1 berichtet, was in Zukunft passieren wird, besser gesagt, was passieren könnte:

„Die Menschen vergessen die Tage des Verwüsters. Nur die Weisen wissen, wohin er ging, und dass er zu seiner bestimmten Stunde zurückkehren wird. Wenn Zeitalter vergehen, wirken bestimmte Gesetze auf die Sterne am Himmel. Ihre Wege ändern sich, es gibt Bewegung und Unruhe, sie sind nicht mehr konstant und ein großes Licht erscheint rötlich am Himmel.

Wenn Blut auf die Erde tropft, wird der Verwüster erscheinen, und die Berge werden sich auftun und Feuer und Asche ausstoßen. Die Bäume werden vernichtet und alles Lebendige verschlungen. Das Wasser wird vom Land verschlungen werden und die Meere werden kochen.“

Die Zukunft liegt in unseren Händen

Die Kolbrin-Bibel ist zweifellos für Religionswissenschaftler, Weltraumforscher und Philosophen von unschätzbarem Wert, weil sie einen ungetrübten Einblick in die Schriften antiker Autoren bietet.

Für diejenigen, die sich über die Bedrohung aus dem Weltraum Sorgen machen, bietet das Werk eine genaue Beschreibung eines uns bis heute un bekannten Objekts, das unsere Sonne umkreist und in vielleicht naher oder ferner Zukunft mit all seinen katastrophalen Folgen zurückkehren soll. Ob das aber wirklich geschieht, steht im wahrsten Sinne des Wortes in den Sternen.

Tatsache aber ist, dass die Beschreibung mit dem „Bärtigen Stern“ von Nostradamus, dem „Feurigen Drachen“ von Mother Shipton und der Warnung vor dem „Roten Kometen“ in den Prophezeiungen des Maya-Kalenders übereinstimmen.

Eine weitere Tatsache ist, dass viele Mythen, Legenden und alte Texte existieren, die über Katastrophen in der Vergangenheit berichten. Und es bleibt immer die bange Frage im Hintergrund, ob sich eine dieser Katastrophen wiederholen könnte. Ganz ausschließen kann man das natürlich nicht.

Viel wichtiger aber ist die Frage, worauf wir unser Augenmerk richten. Ob auf das Negative oder Positive. Natürlich kann es passieren, dass das, worauf wir uns gedanklich konzentrieren, eines Tages eintrifft. Selbstverständlich auch eine Katastrophe. Unsere Gedanken erschaffen bekanntlich unsere Zukunft.

Das heißt, dass es an der Zeit ist, die alten Ängste loszulassen – und das in jeder Hinsicht, um eine bessere und vor allem positive und friedliche Zukunft zu schaffen. Wir sind schließlich die Schöpfer unserer Zukunft. Das sollten wir nie vergessen.

In jedem Fall lohnt es sich, die Kolbrin-Bibel ausführlich zu studieren, weil sie uns berichtet, wie die Menschheit die Begegnung mit dem Verwüster überlebt und sich weiterentwickelt hat.

Das sollte uns erkennen lassen, dass es allein in unserer Hand liegt, wohin die Reise der Menschheit führt.

Mehr über Nibiru und die Anunnaki erfahren Sie im Buch „Die Welt-Illusion“.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.11.2024