Musk: „Die Zeit der Kriegstreiber und Spekulanten ist vorbei“ – Trumps „Friedensplan“ ist eine Falle, in die Russland nicht tappen darf

US-Milliardär Elon Musk hat via „X“ das bevorstehende Ende des Krieges in der Ukraine angekündigt.

Musk kommentierte die Nachricht des Magazins „Nesweek“, wonach Donald Trump eine 800 Meilen lange entmilitarisierte Zone entlang der Frontlinie zwischen Russland und der Ukraine einzurichten plane. In dieser sollten britische und europäische Truppen stationiert werden. Gleichzeitig aber behält Russland die bereits von ihm besetzten Gebiete.

„Das sinnlose Töten wird bald ein Ende haben. Die Zeit der Kriegstreiber und Spekulanten ist vorbei.„

Auch laut „Wall Street Journal“, soll der Krieg in der Ukraine entlang der Frontlinien beendet, und besetzte Gebiete für Russland gesichert werden. Außerdem soll eine Pufferzone mittels europäischen (aber keine US-)Friedenstruppen entlang der Frontlinien geschaffen werden. Und: Die Integration Kiews in die NATO wir für 20 Jahre auf Eis gelegt.

Elon Musk hatte erst kürzlich an einem Gespräch zwischen Trump und Wolodymyr Selenskyj teilgenommen. Er werde der Ukraine weiterhin Zugang zum Starlink-Kommunikationssystem gewähren.

🚨TRUMP’S PLAN: EUROPEAN TROOPS TO ENFORCE BUFFER ZONE BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE Trump reportedly plans an 800-mile demilitarized zone between Russia and Ukraine, with British and European troops patrolling the area. Under the proposal, Russia would retain its territorial… pic.twitter.com/irWY0tPakw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2024

Trumps „Friedensplan“ ist eine Falle, in die Russland nicht tappen darf

Die anfängliche Reaktion in Moskau auf den sicheren Sieg des republikanischen Kandidaten Donald Trump war ausgesprochen trocken. „Wir geben uns keinen Illusionen über den designierten amerikanischen Präsidenten hin“, sagte die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa. Aber welche Illusionen sollte es in Bezug auf Trump geben? Mit ihrer Anmerkung verriet die Diplomatin, dass der russischen Politik zumindest in früherer Zeit Illusionen nicht fremd waren.

So merkte etwa der ansonsten spöttische Dmitri Medwedew, der kurz vor der Wahl ebenso wie Sacharowa über den „antirussischen Konsens“ im US-Zweiparteiensystem schrieb, nach Trumps Sieg positiv an, dass Trump eine „für uns nützliche“ Eigenschaft habe, nämlich dass er ein pragmatischer Geschäftsmann sei. Er würde ungern für Lakaien wie Selenskij Geld ausgeben. Medwedews Signal beinhaltet daher die Botschaft: „Wir sind alle erwachsene Menschen, Donald, wir können mit dir verhandeln, wenn du uns gute Vorschläge machst.“ (Marionette Trump gewann die inszenierte und vorherbestimmte US-Präsidentschaftswahl (Videos))

Die Verhandlungsbereitschaft Russlands wurde auch von Wladimir Putin während seines mehrstündigen Auftritts auf dem Waldai-Forum bestätigt. Er gratulierte Trump zu seinem Sieg und nannte ihn einen „mutigen“ Mann. Mit dieser Geste der Höflichkeit gab er den Startschuss im großen und komplizierten diplomatischen Spiel zwischen Russland und den USA unter ihrem neuen Präsidenten. (Knallermeldung: Präsident Trumps komplette Racheliste enthüllt – Die Feinde werden leiden müssen!)

Insgesamt kann sich der Republikaner nicht über ein schlechtes Image in den russischen Medien beklagen. So wird gerne betont, dass Trump im Unterschied zu Biden keine persönliche Verbindung zur Ukraine hat und nicht russophob ist. Außerdem stehe er als Konservativer den russischen Werten näher als sein Vorgänger.

Der bekannte Philosoph Alexander Dugin hat sich in seinen ersten Kurzkommentaren zu Trumps Sieg sichtlich erfreut gezeigt: „Wir haben gewonnen!“, wobei er mit „wir“ die traditionalistischen, antiglobalistischen Kräfte meinte. Seine Jubel-Meldung wurde sofort von dem deutschen Bundeswehr-Professor Carlo Masala mit vergnüglichem Augenzwinkern weitergepostet.

„Aber es ist besser, nicht mit ihm (Trump) über die Ukraine zu verhandeln“, schränkte Dugin später ein. „Die Atlantiker werden ihm etwas Vergiftetes unterjubeln, das wie ein Abkommen aussieht. Aber es wird kein Deal sein, sondern etwas, das für uns inakzeptabel ist.“ Kann sich Dugin aber wirklich sicher sein, dass es unbedingt die „Atlantiker“ sind, die Trump etwas unterzujubeln versuchen?

Werfen wir einen Blick auf den zu den Medien durchgesickerten „Ukraine-Plan“ des Trump-Teams an. Einer der Vorschläge sieht vor, dass Kiew für mindestens 20 Jahre nicht in die NATO aufgenommen wird. Und danach?