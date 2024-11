Enthüllt: Tote Pflegekinder in der Nähe von Bohemian Grove

„Diese indianische Mutter war Nachbarin einer anderen Familie, der ihr Kind entrissen wurde, nur dass dieses Mal, als das Kind entführt wurde, die Sozialarbeiter ihr Kind töteten, und diese Familie verklagte die Kinder- und Familienbehörde und gewann Schadensersatz gegen sie, weil sie ihr Kind getötet hatten, indem sie ihm in der Pflegefamilie die falschen Medikamente gaben“, sagte die indianische Mutter.

„Mein indianischer Sohn hatte Atemprobleme und brauchte den Rettungsdienst, um ihn wiederzubeleben. Der Rettungsdienst weigerte sich, ihn wiederzubeleben, nahm ihn mit in den Krankenwagen, ließ mich nicht zu ihm in den Krankenwagen, und dann starb mein Sohn auf dem Weg ins Krankenhaus im Krankenwagen. Er war erst einen Monat alt.

Als ich darum bat, die Leiche zu sehen, weigerte sich das Leichenschauhaus in Martinez, mich die Leiche meines Sohnes sehen zu lassen, und sie verlangten, dass ich einen geschlossenen Sarg bekomme und meinen Sohn nicht identifizieren oder ihn in seinem Sarg sehen darf. Mein Sohn war ein amerikanischer Ureinwohner“, sagte die indianische Mutter.

„Die Polizeibehörde von Concord, Kalifornien, hat einen schlechten Ruf, weil sie mit der Kinder- und Familienbehörde zusammenarbeitet, um sich gegen unschuldige Mütter zu verbünden und ihre Kinder unrechtmäßig zu entführen. Dies geschieht recht häufig in der Stadt Concord in Contra Costa County“, sagte die indianische Mutter.

„Die Polizeibehörde von Concord, Kalifornien, erstattet falsche Berichte und legt falsche Unterlagen vor, um Minderjährige in der Stadt Concord illegal zu entführen, und übergibt sie dann dem Kinder- und Familienservice, um sie gegen Geld zu verhökern, indem sie das Kind in einer missbräuchlichen Pflegefamilie unterbringt, wo das Kind schwer misshandelt wird und niemand etwas gegen den Missbrauch in der Pflegefamilie unternimmt“, sagte die indianische Mutter.

„Wenn Pflegeeltern sich an die Kinder- und Familienbehörde wenden und einen Antrag stellen, um Pflegeeltern zu werden, müssen sie den Grund für ihre Entscheidung angeben. Eine Pflegefamilie in Contra Costa County gab als Grund an, unfruchtbar zu sein und keine eigenen Kinder haben zu können, was ihre Motivation für eine Adoption ist. Das sollte ein Warnsignal sein, denn diese Pflegeeltern wollten die Kinder, die zu ihnen kamen, nicht zurückgeben und haben sich bei jeder Gelegenheit mit den Eltern gestritten“, sagte die indianische Mutter.

„Das Amt für Kinder und Familie wirbt mit falschen Angaben für Pflegeeltern. In der Werbung heißt es, dass diese Menschen nur vorübergehend ein Kind aufnehmen, bis es wieder mit seiner Familie vereint ist. Das ist jedoch eine falsche Werbung, denn die Menschen, die ihr Haus für eine Adoption öffnen, kommen oft mit der Absicht, das Kind nie wieder zurückzugeben. Und sie tun alles, was sie können, um das Kind von den leiblichen Eltern fernzuhalten. Noch schlimmer ist, dass die Sozialarbeiter diese Art von Korruption und Verhalten in den Pflegefamilien fördern, damit sie die Finanzierung aufrechterhalten können. Denn sie verlieren die Mittel, wenn ein Kind zu seiner biologischen Familie zurückgebracht wird, und hier kommt die Korruption ins Spiel“, sagte die indianische Mutter.

Dr. Whitefeather, ein Rechtsexperte der amerikanischen Ureinwohner, erklärte gegenüber NATIONAL FILE, dass das Jugendamt gegen das 1978 verabschiedete Gesetz zum Schutz indianischer Kinder (Indian Child Welfare Act, ICWA) verstößt, indem es indianische Kinder aus indianischen Heimen entfernt und sie bei nicht-indianischen Pflege- und Adoptiveltern unterbringt.

Dr. Whitefeather sagte gegenüber NATIONAL FILE: „Die ICWA-Probleme, die heute auftreten, wenn ein Kind in die Obhut von Nicht-Ureinwohnern gegeben wird, haben viele Auswirkungen auf den Völkermord und das Generationentrauma, das sich heute abspielt. Wir müssen also begreifen, wie unsere Ureinwohner, wie wir unsere Sache machen. Denn es gibt viele verschiedene Stammesangelegenheiten und viele verschiedene Stammesweisen, die unser Wissen und unsere Souveränität bestimmen. Wenn unsere Kinder also nicht in der Lage sind, in der Gemeinschaft und in den Dörfern und Stämmen aufzuwachsen, geht ein großer Teil des Wissens um unsere Souveränität verloren…

Der CPS arbeitet auf einen völkermörderischen Akt hin. Sie wurden vorinformiert, dass das Kind indianisch ist, und dennoch hat ICWA nicht verstanden, dass die matrilineare oder die mütterliche Blutlinie ausschlaggebend für ICWA, BLM und BIA ist, die sich alle nach der mütterlichen Seite der Blutlinie richten. Wenn deine Mutter eine Ureinwohnerin ist, dann bist du zu 100 Prozent eine Ureinwohnerin, egal wie hoch dein Blutanteil ist.“

„Das ICWA sieht vor, dass alle Kinder bei den Blutlinien der Ureinwohner bleiben sollen. Wenn also die Mutter eine Ureinwohnerin ist, dann muss das Kind bei der mütterlichen Blutlinie und den Großeltern usw. bleiben. Und wenn der Vater ein Ureinwohner ist, dann geht das Kind in die Obhut des Vaters über. Zugegeben, wenn eine Seite der Familie besser gestellt ist als die andere, ist das auch eine Bedingung. Das ist einfach die menschliche Natur. Das verstößt nicht gegen das Naturrecht“, sagte Dr. Whitefeather.

„Bei uns ist es Tradition, dass das Kind immer bei der Frau bleibt. Denn ein Kind muss von der Mutter großgezogen werden, bis es älter wird und der Vater es zu sich nehmen kann, um ihm zu zeigen, wie man fischt und jagt und all diese guten Dinge“, sagte Dr. Whitefeather.

„Ja, es beraubt uns unserer Kultur und unserer Lebensweise, denn es gibt einfach zu viel, was auf unsere traditionelle Art und Weise gelehrt werden muss, dass es eine Lebensweise ist. Wenn wir Naturrecht sagen, dann spielen wir nicht einfach mit den Worten herum, und auch wenn es nicht unsere Sprache ist und wir es anders übersetzen, ist das die Denkweise, die wir haben, denn wenn wir Naturrecht sagen, dann heißt das Land, Luft, Wasser, Geist. Jedes vom Menschen geschaffene Gesetz kann unter eines dieser vier Gesetze geschrieben werden: Land, Luft, Wasser, Geist.

Wenn man also all die Dinge, die jeder studiert, und die ganze Welt und das ganze Universum in den Kopf bekommt, dann ist es das, was man als Eingeborener fühlt. Denn das ist es, wie wir leben. Die Naturgesetze. Land, Luft, Wasser, Geist. Wir haben also all diese Lehren, für die wir ein Leben lang brauchen. Wenn CPS diese Kinder ihren Eltern wegnimmt, egal ob sie Ureinwohner oder Nicht-Ureinwohner oder gemischt sind, dann geht einfach so viel verloren“, sagte Dr. Whitefeather.

„Ich helfe gerade dem Hopi-Dorf bei einem Fall, bei dem eine Schwester aus dem Hopi-Dorf in Texas inhaftiert wurde, weil ihre Kinder halb Hopi und halb nicht-indianisch sind und der nicht-indianische Vater verhaftet wurde und eine Anklage wegen häuslicher Gewalt gegen die Kinder und die Mutter hat, weil sie sie geschlagen hat, und sie wurde verhaftet, und sie brachte die Kinder zurück ins Hopi-Dorf und das Hopi-Dorf erhob Anspruch auf die Kinder, und der Staat Texas sagte, dass sie sie wegen Entführung anklagen würden.

Ich wies den Staat Texas darauf hin, dass sie keine Anklage erheben können, weil die Mutter die Kinder ins Dorf gebracht hatte, damit sie nach Texas zurückkehren und die Scheidung abwickeln konnte. Und sie haben sie verhaftet, weil sie die Kinder aus dem Staat gebracht hat. Das Hopi-Dorf sagte, dass sie eine souveräne Nation seien und dass der Staat Texas dies respektieren müsse, was Texas auch tat und sagte, dass sie nicht in das Hopi-Dorf kommen und versuchen würden, die Kinder zu entführen, und dass sie mit der Anklage wegen Entführung nur bluffen würden.

Und jetzt haben sie gesagt, dass die Mutter erst dann freigelassen wird, wenn das Hopi-Dorf die Kinder an die Grenze des Staates Texas bringt und sie einem beliebigen Polizeibeamten aushändigt, und dann wird die Mutter freigelassen. Die texanische Polizei verstößt also gegen das internationale Geiselabkommen von 1979, das Geiselnahme für Eigentum verbietet, oder gegen die normalen Eigentumsgesetze, die besagen, dass man kein Eigentum für ein anderes halten darf. Das fällt also sogar unter internationales Recht, wenn es um Menschen geht, die der Gerichtsbarkeit unterliegen“, sagte Dr. Whitefeather.

„Es gibt einfach so viel, was korrigiert werden muss, und so viele Menschen müssen sich dazu durchringen, unsere Sitten und Gebräuche zu lernen, denn wir sind völlig anders. Das ist der ganze Grund, warum uns ein höherer Geldwert zugemessen wird als den Nicht-Ureinwohnern. 75 Tausend pro Jahr für Natives, und fünfzehn Tausend pro Jahr für Nicht-Natives für CPS-Kinder. Das liegt an der treuhänderischen Pflicht und Verantwortung, die mit der Betreuung von Ureinwohnern einhergeht, denn wir sind mit dem Land verbunden.

Wir haben keine souveränen Rechte, wir haben souveräne Autorität. Wenn Sie ein Kind mit einem Ureinwohner haben, dürfen Sie hier bleiben, Ihre Eltern dürfen hier bleiben, und Ihre Großeltern dürfen hier bleiben, weil sie alle ihr Enkelkind besuchen dürfen. Das ist einfach Respekt nach dem Naturgesetz. Jedes Tier auf der Welt macht das, sie erlauben den Großeltern, ihre Enkel zu sehen. Ganz gleich, um welches Tierrudel es sich handelt. Wir sind also genauso. Das ist also das Verständnis und die Einsicht, zu der wir kommen müssen: Wir haben keine souveränen Rechte, wir haben souveräne Autorität. Die Regierung hat nur treuhänderische Pflichten und Verantwortung in unserem Namen“, sagte Dr. Whitefeather.

Der mysteriöse Tod und die Kremierung von Desiree Ramirez

Wie ich in unserem Dokumentarfilm Save the Babies: A Documentary on CPS Child Trafficking (vgl. Banned) berichtet habe: „Ich habe eine Sterbeurkunde für ein kleines Mädchen namens Desiree Ramirez in Contra Costa County, Kalifornien, erhalten. Sie starb am 27. Oktober 2018, im Alter von vier Monaten. Sie befand sich zum Zeitpunkt ihres Todes in der Obhut des CPS und lebte in einer Pflegefamilie. Ihre Sozialarbeiterin Tasha Mizel ist auf ihrer Sterbeurkunde aufgeführt. Ihre Eltern verklagten den Bezirk Contra Costa.“

In der Klage der Eltern von Desiree Ramirez gegen den Bezirk Contra Costa heißt es: „Die Autopsie ergab, dass D.R. (Desiree Ramirez) innere Blutungen in ihrer Bauchhöhle und Prellungen an ihren inneren Organen und an ihrem Hinterkopf hatte. Der Gerichtsmediziner gab als Todesursache einen Herzstillstand oder einen abnormalen Herzrhythmus an. Letzteres konnte nicht die Ursache sein, da kein EKG vorhanden war. Das Kind war bereits tot, als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen.“

„Überlegen Sie einmal. Wie kann ein junges, vier Monate altes Baby innere Blutungen in der Bauchhöhle und Prellungen an den inneren Organen und am Hinterkopf erleiden? Bei all diesen Fragen, die um den Tod dieses Mädchens kreisen, und ich enthülle dies heute hier der Welt. Wissen Sie, was das Jugendamt getan hat? Sie haben die Leiche von Desiree Ramirez einäschern lassen“, sagte ich in der Dokumentation Save the Babies. Ramirez‘ Familie sagte sogar in einer Klage, dass die Sozialarbeiterin Tasha Mizel sich fälschlicherweise als nächste Angehörige des Kindes ausgab, als sie die Einäscherung von Desiree Ramirez genehmigte.

Auch andere Kinder sind in Contra Costa County, Kalifornien, an das CPS- und Pflegesystem verloren gegangen.

Deonna Green: Eine Tagesmutter wurde verhaftet, (vgl. The Daily Journal) aber letztlich nicht angeklagt, (vgl. SFGATE) nachdem ein Pflegekind namens Deonna Green im Alter von zwei Jahren an Untergewicht gestorben war und der Gerichtsmediziner feststellte, dass das junge Mädchen Backpulver gegessen hatte. Die Tagesmutter hatte zuvor Medikamente und Chemikalien in der Nähe der Kinder zurückgelassen, wovon der Bezirk Berichten zufolge wusste. Die leiblichen Eltern von Deonna Green verklagten den Bezirk (vgl. East Bay Times) und erhielten einen Vergleich in Höhe von 300.000 Dollar. (Vgl. SFGATE)

Die Familie von Steven Gavin Unangst Jr., der im Alter von 16 Jahren in einem Pflegeheim in Contra Costa County mit verschreibungspflichtigen Pillen in seinem Körper starb, reichte eine Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen den umkämpften Bezirk ein. (Vgl. East Bay Times)

In der Zwischenzeit wurde 2004 ein 18 Monate altes Adoptivbaby namens Charles Thomas McEntire III von seinem Adoptivvater erstochen. Der Adoptivvater bekannte sich des Mordes schuldig, nachdem er gegenüber der Polizei zugegeben hatte: „Nehmt mich einfach, ich habe ihn getötet. Ich habe meinen Sohn getötet. Ihr müsst mir keine Handschellen anlegen. Ich werde nirgendwo hingehen. Ich weiß nicht, warum ich es getan habe.“ (Vgl. casetext)

Was genau geht also in Nordkalifornien vor, in der Nähe von Bohemian Grove? Es stellt sich heraus, dass Nancy Pelosi und die scheidende demokratische Kongressabgeordnete Jackie Speier beide eng mit einer Kultur der Kinderausbeutung und Pädophilie verbunden sind.

Wie NATIONAL FILE berichtete: Die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, vermietet persönlich Büroräume an eine Kinderschutzgruppe, First 5 San Mateo County, die von einem verurteilten Pädophilen gegründet wurde. Die Gruppe arbeitet mit einer gemeinnützigen Organisation zusammen, die ein Gruppenhaus betrieb, in dem es zu Kindesmissbrauch kam, und mit einem Konfliktlösungszentrum, in dem ein Freiwilliger wegen der Speicherung von Hunderten von Kinderpornobildern verurteilt wurde.

NATIONAL FILE hat exklusiv die Mietvertragsunterlagen erhalten, aus denen hervorgeht, dass Nancy Pelosi die Vermieterin der Gruppe ist, und die aus dem Jahr 2002 stammen, demselben Jahr, in dem der monströse Pädophile Dr. William Ayres von Stadtpolitikern für seine Arbeit mit der Gruppe ausgezeichnet wurde. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits zahlreiche Pädophilievorwürfe, einschließlich eines Polizeiberichts, gegen Ayres, der später im Jahr 2007 wegen Pädophilie verurteilt wurde und im Gefängnis starb.

First 5 ist eine landesweite angebliche Kinderschutzgruppe in Kalifornien, die früher von Rob Reiner auf Landesebene geleitet wurde und mit Zigarettensteuergeldern finanziert wird. Kalifornien befindet sich mitten in einer massiven Krise, in der es um Vorwürfe des sexuellen Kinderhandels und Verhaftungen wegen Pädophilie im System der Kinderschutzbehörde (Child Protective Services, CPS) und des Pflegekinderwesens geht. Kalifornien sendet nicht einmal einen Amber-Alarm für vermisste Pflegekinder aus, sondern zählt sie alle als Ausreißer.

San Mateo County, wo der pädophile Ayres die First-5-Ortsgruppe gegründet hat, die Pelosi als Vermieterin nennt, ist wohl das Zentrum der Krise des Kindersexhandels in Kalifornien. Nancy Pelosi verbringt viel Zeit in San Mateo, weil sie mit dem Anwalt und Geldbeschaffer der Demokraten Joe Cotchett befreundet ist. Cotchett, der Bundesrichter für die Regierung Biden auswählt, wurde von seiner Ex-Frau in seiner Scheidungssache beschuldigt, seine Kinder körperlich misshandelt zu haben und in der Nähe seiner Töchter nackt gewesen zu sein. Eine Partnerin in Cotchetts Anwaltskanzlei schützt Richter von ihrem Sitz in der Commission on Judicial Performance aus.

Unsere Quelle erklärte: „Der pädophile Dr. William Ayres diente zusammen mit dem ehemaligen Bezirksstaatsanwalt von San Mateo County, Jim Fox, und dem ehemaligen San Mateo County Supervisor Richard Gordon in den frühen 2000er Jahren in der San Mateo County Children and Families First Commission (jetzt First 5 genannt). Ayres entwickelte die Gruppe in San Mateo. Rich Gordon war maßgeblich daran beteiligt, dass Ayres von der Kommission eingestellt und mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt wurde. Nach seiner Zeit in der Aufsichtsbehörde von San Mateo wurde der Demokrat Rich Gordon Abgeordneter in Sacramento. Jahrzehntelang gab es rote Flaggen in Bezug auf Ayres. Ich glaube, dass First 5 davon wusste, denn die Kommission ist breit aufgestellt.

Die demokratische Kongressabgeordnete Jackie Speier lobte im US-Repräsentantenhaus eine Gruppe, die mit Pädophilie in Verbindung steht. Jackie Speier beglückwünschte Jim Fox zu seiner Arbeit mit der Gruppe, die jetzt als First 5 San Mateo County bekannt ist, wo Fox direkt mit einem monströsen Pädophilen namens Dr. William Ayres zusammenarbeitete. Speier lobte First 5 San Mateo County im US-Repräsentantenhaus und verwendete dabei Namen, die die Gruppe repräsentierten, darunter San Mateo „Family First Commission“ und „First 5“.

Hier ist ein Bericht von Jackie Speier, die 2011 im US-Repräsentantenhaus sprach:

First 5 San Mateo County arbeitet mit einer Gruppe namens StarVista zusammen, einer gemeinnützigen Organisation, die ein Gruppenheim betreibt, in dem ein Betreuer wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Der Abgeordnete Rich Gordon, der mit Ayres bei San Mateo First 5 zusammenarbeitete und First 5-Sitzungen in den Büroräumen leitete, die die Gruppe von Pelosi mietet, arbeitet ebenfalls mit StarVista zusammen.

Jackie Speier warb für StarVista und lobte StarVista im Plenum des Kongresses. In den Kongressunterlagen heißt es: „HON. JACKIE SPEIER OF CALIFORNIA IN THE HOUSE OF REPRESENTATIVES Freitag, 12. Oktober 2012: Ms. SPEIER. „Mr. Speaker, ich erhebe mich, um Michael Garb für seine 20-jährige Tätigkeit als CEO und Vorstandsmitglied von StarVista zu ehren, einer herausragenden gemeinnützigen Organisation in San Mateo County, die das Leben von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Familien verändert. Michael Garb vertritt die Philosophie von StarVista, dass der Aufbau starker und gesunder Gemeinschaften damit beginnt, jedem Einzelnen zu helfen, seinen eigenen Weg zur persönlichen Entwicklung zu finden.“

Carlos Bolanos, einer der Strafverfolgungsbeamten aus San Mateo, die bei der „Operation Dollhouse“ in einem Kinderbordell erwischt wurden, ist Vorstandsmitglied von StarVista. Bolanos hat das Amt des Sheriffs von San Mateo County nach Greg Munks übernommen.

„Speiers Freund Garb ist an StarVista, Your House South und First 5 San Mateo beteiligt“, so unsere Quelle.

Der Abgeordnete Rich Gordon war 2012 Hauptredner beim Frühstück von StarVista und lobte StarVista. (Vgl. Mercury News) Rich Gordon war auch federführend bei der Schaffung des „Daybreak“-Programms von StarVista. StarVista betreibt das Programm Your House South. StarVista erklärt: „Das „Your House South“-Programm von StarVista bietet jungen Menschen, die Konflikte in ihren Familien erleben, eine ‚Pause‘ und die Möglichkeit, an der Situation der Familie zu arbeiten.“ 2019 wurde ein Mann zu acht Jahren Haft wegen Kindesmissbrauchs verurteilt, der auf seine Zeit als Your House South-Berater zurückgeht. (Vgl. MV Voice)

Im Jahr 2018 berichtete Patch: „Caceres war Betreuer in Your House South, einem von der gemeinnützigen Organisation StarVista betriebenen Gruppenheim, und hatte dort ab Dezember 2016 Sex mit einem damals 14-jährigen Mädchen, so die Staatsanwaltschaft. Nach seiner Verhaftung im Januar 2017 meldete sich ein weiteres Mädchen, das damals 13 Jahre alt war und im selben Heim lebte, und sagte, sie sei ein Opfer von Caceres gewesen, was dazu führte, dass zusätzliche Anklagen gegen ihn erhoben wurden, so die Staatsanwaltschaft.“

Der ehemalige leitende Bewährungshelfer von San Mateo County, Stuart Forrest, wurde mit 470 Bildern nackter Jungen erwischt und 2013 wegen Kinderpornografie verurteilt. (Vgl. NBC Bay Area) Forrest kannte Berichten zufolge Dr. William Ayres seit Jahren aus einer Zeit, in der Forrest in der Hillcrest Juvenile Hall arbeitete, wo Ayres laut Insidern Sitzungen mit Jungen durchführte. (Vgl. William Ayres Watch) Ab 2009 war Stuart Forrest als Freiwilliger im Peninsula Conflict Resolution Center tätig. (Vgl. County of San Mateo) In den internen Unterlagen von First 5 San Mateo County wird das Peninsula Conflict Resolution Center als „wertvoller Partner“ bezeichnet (Seite 2).

Im November 2020 wurde Michelle Vilchez in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Peninsula Conflict Resolution Center interviewt. (Vgl. Life Thrive) Raten Sie mal, was ihr Hintergrund ist? Sie arbeitete an der Entwicklung des Strategieplans für First 5 County San Mateo mit. Dr. William Ayres war ebenfalls an der Entwicklung dieses Strategieplans beteiligt.

Was Stuart Forrest betrifft – laut der East Bay Times: „Forrest sagte den Geschworenen auch, dass er nach Kinderpornografie gesucht und die Videos bestellt habe, um seiner Abteilung zu helfen, ein System zur Aufdeckung von Menschenhandel zu entwickeln, einschließlich von Kindern, die für Pornografie ausgebeutet werden. Er sagte, er habe sich für das Thema interessiert, nachdem er 2009 an einer Konferenz teilgenommen hatte, die von der Abgeordneten Jackie Speier (D-Hillsborough) veranstaltet wurde.“

Die demokratische kalifornische Kongressabgeordnete Jackie Speier verlässt den Kongress am Ende ihrer Amtszeit. (Vgl. National File) Aufzeichnungen, über die hier in diesem Artikel von NATIONAL FILE zuerst berichtet wurde, zeigen, dass Speier mit mehreren Organisationen zusammengearbeitet und diese gefördert hat, die mit Pädophilie in Kalifornien in Verbindung stehen – einschließlich der von Pädophilen entworfenen Kinderschutzgruppe, die Büroräume von Nancy Pelosi mietet. (Vgl. National File)

Speier arbeitet auch mit Sheriffs zusammen, die in einem illegalen Kinderbordell in Las Vegas während einer verdeckten Operation namens „Operation Dollhouse“ gefunden wurden, und einer dieser Sheriffs ist im Vorstand einer der mit Speier verbundenen Kindergruppen, die mit Pädophilie in Verbindung stehen. Sehen Sie sich die schamlose Korruption in Kalifornien an, wo der Kindersexhandel grassiert und wo der Staat nicht einmal Amber Alerts für vermisste Pflegekinder verschickt, die alle als „Ausreißer“ abgestempelt werden und von denen viele am Ende in der kriminellen Unterwelt des Menschenhandels leben.

Jackie Speier hat mit San Mateo County Sheriff Greg Munks und Untersheriff Carlos Bolanos zusammengearbeitet, nachdem die beiden in einem illegalen Kinderbordell in Las Vegas gefunden worden waren.

In einem von der Gruppe Shared Hope International erstellten Bericht über „DOMESTIC MINOR SEX TRAFFICKING“ in Las Vegas heißt es: „Im April 2007 gab es in Las Vegas nur eine minimale lokale Berichterstattung, als der Sheriff von San Mateo County, Greg Munks, und sein Unter-Sheriff während der Operation Dollhouse in einem illegalen Bordell angetroffen wurden und den Tatort ohne Verhaftung verlassen durften. Die Medien schienen die Reaktion von Sheriff Munks zu akzeptieren, als er erklärte, dass er das Etablissement, das sich in einem Privathaus in Clark County befand, für ein „legitimes Geschäft“ hielt.

Darüber hinaus unterließen es die meisten Medien, in ihrer Berichterstattung über die Operation Dollhouse hervorzuheben, dass sich unter den prostituierten Frauen in einem der illegal betriebenen Bordelle auch Minderjährige befanden. Die Botschaft an Touristen und Anwohner lautete, dass Strafverfolgungsbehörden und Medien weniger geneigt sind, das Problem zu bekämpfen, indem sie es aus der Perspektive der Nachfrage angehen.“

Hier ist der öffentlich zugängliche Bericht der Polizei von Las Vegas über die Operation Dollhouse.

„Speiers und Eshoo behaupteten beide, sie wollten eine Untersuchung, aber das war ein Fake. Keiner von beiden forderte, dass Bolanos nicht zum Sheriff gewählt wird. Einige Leute sagten, dass sie einen Rückzieher machten und dann mit Munks und Bolanos zusammenarbeiteten, weil sie die Spenden und Stimmen der Gewerkschaft der Strafverfolgungsbehörden brauchten“, sagte eine Quelle zu NATIONAL FILE.

„Speier hat mit Munks und Bolanos zusammengearbeitet, aber Trump wie Dreck behandelt.“ Es stellt sich heraus, dass Jackie Speier an einem Waffenrückkauf mit Greg Munks teilgenommen hat. Sehen Sie sich einige Aufnahmen des Waffenrückkaufs von Jackie Speier an, den er mit Greg Munks durchführte.

Quelle: National File

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 04.11.2024