Erzbischof Vigano: Kamala Harris‘ „höllische Dystopie“ würde Orwell fassungslos zurücklassen

Der Auslöser für die Unruhen könnte natürlich die Wahl sein. Alex Jones warnte jedoch, dass ein Vorfall wie der mit George Floyd im Jahr 2020 erneut ausgenutzt werden könnte, um weitreichende Unruhen auszulösen.

Jones wies darauf hin, dass, während die Demokraten Trump beschuldigen, den Einsatz des Militärs gegen das amerikanische Volk zu planen, die Regierung bereits Schritte unternimmt, um genau das zu tun.

DoD-Richtlinie 5240.01

Zu all den Dingen, die schief gehen können, kommt noch die Direktive 5240.01 des US-Verteidigungsministeriums hinzu, die ein absoluter Alptraum ist.

Diese Richtlinie gibt dem Verteidigungsministerium die Befugnis, innerhalb der US-Grenzen tödliche Gewalt sogar gegen die eigenen Bürger einzusetzen, wenn sie der Meinung ist, dass Leben in Gefahr ist.

Sie wollen keine Maske tragen? Sie setzen Leben aufs Spiel. Tödliche Gewalt könnte technisch gegen Sie eingesetzt werden. Sie möchten sich nicht impfen lassen? Die gleiche Geschichte gibt es. Das Potenzial für Missbrauch ist hier grenzenlos.

Die Tragweite dieser Befugnis ist abschreckend, denn in der Richtlinie heißt es ausdrücklich, dass die Entscheidung über die Anwendung tödlicher Gewalt nur der Zustimmung des Verteidigungsministers bedarf. Sobald tödliche Gewalt genehmigt ist, kann alles passieren.

Jahrelang hat Alex Jones vor Kriegsrecht und militärischer Kontrolle im Inland gewarnt, und jetzt sehen wir, wie sich dieses Schreckensszenario direkt vor unseren Augen entfaltet.

Amerikanischer Hitler oder Verhinderung des Dritten Weltkriegs… die illusorische Wahl für die US-Wähler

Die wirkliche Wahl, die die Amerikaner treffen müssen, ist folgende: das bestehende System beibehalten oder ein anderes, radikal anderes System schaffen.

Weniger als zwei Wochen vor dem Wahltag am 5. November geht das enge Rennen um die US-Präsidentschaft in die letzte Runde. Ob Kamala Harris für die Demokraten oder Donald Trump für die Republikaner – es ist nicht abzusehen, wer als Sieger aus dem Rennen hervorgehen wird.

Da die beiden Kandidaten Kopf an Kopf liegen, wird eine Handvoll unentschlossener Wähler in einigen wenigen Bundesstaaten über das Ergebnis entscheiden. Beide Parteien versuchen frenetisch, diese entscheidenden Stimmen zu gewinnen. Mit dieser frenetischen Atmosphäre geht auch eine fieberhafte Rhetorik einher.

Letztlich ist es jedoch eine bedeutungslose Clownshow.

Die amerikanische „Demokratie“ stellt uns vor eine bizarre Wahl. Einerseits heißt es, Trump sei der Mann, der den Dritten Weltkrieg und ein nukleares Armageddon verhindern könne. Das ist die neueste Behauptung von Tulsi Gabbard und Robert F. Kennedy Jr., beides ehemalige Präsidentschaftskandidaten, die aus dem Lager der Demokraten übergelaufen sind.

Auf der anderen Seite wird Trump mit potenziell schädlichen Warnungen von ehemaligen Top-Mitarbeitern konfrontiert, er sei ein „Hitler-Bewunderer“ und „ein Faschist durch und durch“. John Kelly, der während Trumps Präsidentschaft (2016-2020) als Stabschef diente, gab diese Woche der New York Times und dem Atlantic Interviews, in denen er behauptete, dass The Donald ein großer Fan des Führers sei und sich danach sehne, Nazi-Wehrmachtsgeneräle an die Spitze des US-Militärs zu stellen.

Diese reißerischen Behauptungen decken sich mit denen eines anderen ehemaligen hochrangigen Trump-Beraters, General Mark Milley, der als Vorsitzender der Vereinigten Stabschefs diente. Milley wird in einem neuen Buch des erfahrenen Washington Post-Journalisten Bob Woodward zitiert, in dem er Trump als „Faschist durch und durch“ und als „größte Bedrohung für unsere Demokratie“ bezeichnet.

