Explosives Filmmaterial eines mutigen Whistleblower-Piloten liefert unwiderlegbare Beweise für eine Chemtrail-Operation (Video)

Teile die Wahrheit!

Explosives Filmmaterial eines mutigen Whistleblower-Piloten liefert unwiderlegbare Beweise für eine Chemtrail-Operation, die von niemand geringerem als Bill Gates finanziert wurde.

Dieses Filmmaterial zeigt ein Flugzeug, das nur wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl riesige Mengen bewusstseinsverändernder und stimmungskontrollierender Substanzen über New York abwirft.

Gleichzeitig warnt ein Insider des Weltwirtschaftsforums, die Eliten würden in den gesamten USA ihre sogenannte „Chemtrails-Agenda“ verstärken und planten, die öffentliche Meinung zu manipulieren, Unruhe zu stiften und sogar einen Bürgerkrieg zu entfachen.

Doch dieses Mal geraten ihre Pläne ins Wanken, denn Whistleblower treten mit einer Mission vor: die Operation aufzudecken und zu zerschlagen.

Das Blatt wendet sich. Die Menschen auf der ganzen Welt wachen auf – und wir haben Verbündete in hohen Positionen. Eines ist sicher: Die Eliten sind verzweifelt und werden alles tun, um der Gerechtigkeit für ihre Verbrechen zu entgehen.

In der Luftfahrtindustrie bahnt sich ein Kampf an, denn mutige Whistleblower-Piloten treten vor die Öffentlichkeit und enthüllen die Wahrheit hinter der Chemtrail-Agenda – einem umstrittenen Programm, das darauf abzielt, die Menschheit zu kontrollieren und die Weltbevölkerung schrittweise zu reduzieren.

Diese Piloten behaupten, dass der Einsatz von Chemikalien aus großen Höhen, der oft als bloße Verschwörung abgetan wird, in Wirklichkeit eine gut koordinierte Operation sei, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werde. (Das Monster hinter der Wettertechnik)

Sie warnen davor, dass die in die Luft freigesetzten Chemikalien tiefgreifende Folgen für die menschliche Gesundheit, die Ökosysteme und unsere gemeinsame Zukunft haben, und fordern die Menschen auf, aufzuwachen und sich der schrecklichen globalen Bedrohung bewusst zu werden, vor der sie warnen.

Während die Spannungen in diesem Showdown in der Luftfahrtindustrie zunehmen, sammeln Whistleblower-Piloten Beweise gegen ihre Kollegen. Eine bemerkenswerte Enthüllung ist, dass ein Pilot kürzlich einen anderen auf frischer Tat ertappte – als er aus 11.000 Metern Höhe Chemtrails über New York verteilte.

Die Chemtrails-Agenda ist seit Jahrzehnten offen vor aller Augen verborgen. Jeder, der aufmerksam war, hat die seltsamen und unnatürlichen Muster am Himmel über Städten und regionalen Zentren bemerkt.

Doch die Mainstream-Medien sagen uns, wir sollten unseren eigenen Augen nicht trauen. Sie täuschen uns im Namen ihrer Geldgeber, der globalen Elite, und dämonisieren jeden, der es wagt, Fragen zu stellen und eigene Nachforschungen anzustellen.

300x250

Doch dank der Whistleblower-Piloten liegen uns nun unwiderlegbare Beweise dafür vor, dass Flugzeuge Partikel versprühen und Chemtrails mechanisch ein- und ausschalten, die unmöglich als Kondensstreifen erklärt werden können.

Für diejenigen unter Ihnen, die immer noch behaupten, es gäbe keine Chemtrails … Erklären Sie, wie das möglich war.

Seien wir ehrlich: Es handelt sich eigentlich nicht mehr um eine Verschwörung, wenn ganze Staaten aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit Gesetze zum Verbot von Chemtrails verabschieden wollen.

300x250 boxone

„Von der wissenschaftlichen Gemeinschaft umfassend und wiederholt widerlegt?“

Versuchen Sie das einmal Robert F. Kennedy Jr. von der künftigen Trump-Administration zu erklären, der Schockwellen durch die Machtkorridore in Washington und Davos schickte, als er versprach, die geheimen Chemtrail-Operationen zu beenden, die die Menschheit von oben vergiften.