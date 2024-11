Germanen: 10 Orte, an denen ihr Erbe noch sichtbar ist

Teile die Wahrheit!

Die Welt der Germanen ist versunken, doch ihr Erbe lebt fort. Wir zeigen Ihnen, wo Sie heute noch auf Tuchfühlung mit unseren Vorfahren gehen können. Machen Sie eine Zeitreise in die Welt unserer Ahnen: COMPACT-Geschichte „Die Germanen“ nimmt Sie mit. Hier mehr erfahren. Von Daniell Pföhringer

(Titelbild: Ein altes germanisches Heiligtum: Die Externsteine im Teutoburger Wald, von Südwesten her gesehen.)

1. Teutoburger Wald: Hermannsdenkmal und Externsteine

In der Region des Teutoburger Waldes findet man gleich zwei Sehenswürdigkeiten, die in Verbindung mit unserem germanischen Erbe stehen: Das Hermannsdenkmal erinnert an den Freiheitskampf der Germanen unter Arminius.

Es wurde von Ernst von Bandel Bandel (1800–1876) entworfen, der Bau begann 1838 auf der 386 Meter hohen Grotenburg nahe Detmold. Erst 37 Jahre später, im Sommer 1875, wurde es von Kaiser Wilhelm I. eingeweiht. Das Monument ist noch heute ein echter Touristenmagnet.

Nicht weit entfernt – in Horn-Bad Meinberg – ragen die bis zu 47 Meter hohen Externsteine in die Landschaft. Eine beeindruckende Felsformation – von der Natur geschaffen, von unseren Vorfahren als Heiligtum verehrt und als Sternwarte genutzt. (Die Welt-Illusion: Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien )

Das wird zwar von manchen Frühzeitforschern zwar bestritten, doch in unserer aktuellen Sonderausgabe „Die Germanen – Die Geschichte der ersten Deutschen“ weisen wir nach, dass dies der historischen Wahrheit entspricht.

2. Porta Westfalica: Im Land der Cherusker

Wir bleiben in der Region: Südlich von Minden fließt die Weser durch die Westfälische Pforte, so die deutsche Übersetzung des lateinischen Ausdrucks. Anfang des 1. Jahrhunderts n. Chr. beherrschten die germanischen Cherusker diese Gegend – der Stamm des Arminius, der die Germanen im Jahr 9. n. Chr. zum Sieg in der Varusschlacht führte.

Ein paar Jahre nach dieser Niederlage stieß der römische Feldherr Germanicus zur Weser vor und lieferte sich unweit der Porta Westfalica eine erfolgreiche Schlacht gegen Arminius. Trotzdem gelang es ihm nicht, den Widerstand der Germanen endgültig zu brechen. Umfassende Informationen dazu finden Sie auch dazu in COMPACT-Geschichte „Die Germanen“.

3. Arche Nebra: Das Mysterium der Himmelsscheibe

Unsere Urahnen waren Babyloniern und Griechen weit voraus: Die Himmelsscheibe von Nebra zeugt von einer hochstehenden Kultur schon in der Bronzezeit. In COMPACT-Geschichte „Die Germanen“ erfahren Sie über dieses astronomische Wunderwerk: „Wahrscheinlich um 1.600 vor Christus vergrub man sie.

Ihr Fundort bietet bei guter Sicht einen Blick auf die an sich schon sagenumwobenen Höhenzüge von Harz und Kyffhäuser – und zu allem Überfluss befindet sich die Fundstelle auf demselben Breitengrad wie Stonehenge, dem europäischen steinzeitlichen Kultort und frühgeschichtlichen Enigma schlechthin.“

Und weiter: „Laut Arche Nebra, dem Besucherzentrum vor Ort (An der Steinklöbe 16, 06642 Nebra, Sachsen-Anhalt), haben wir es bei der sogenannten Sonnenbarke auf der Scheibe mit einem mythischen Element zu tun, das das astronomische Instrument endgültig zum Kultgegenstand erhöht:

Wenn es tatsächlich das Schiff darstellt, das die Sonne im Tageslauf von Ost nach West bringt, wäre es die erste Darstellung dieses zentralen Symbols in Europa.“ Die Himmelsscheibe selbst ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle an der Saale (Richard-Wagner-Straße 9) ausgestellt.

4. Haithabu: Auf den Spuren der Wikinger

Die Wikinger zogen nicht nur umher und plünderten, sie schufen auch bedeutende Zentren des Fernhandels. Bestes Beispiel dafür ist Haithabu – eine Siedlung am Haddebyer Noor in der Nähe der heutigen Stadt Schleswig, die um 770 von den aus Schweden stammenden Warägern gegründet wurde.

Das Handelsnetz der Nordmänner erstreckte sich damals über ganz Europa und reichte bis in den Orient. Man tauschte Güter wie Honig, Wachs, Bernstein, Felle, Tierhäute und Waffen gegen Silber, Seide, Brokat, Gewürze, Helme und Rüstungen.

Auf die Spuren der wilden Gesellen können Sie sich im Wikinger-Museum Haithabu (Haddebyer Chaussee, B76, 24866 Busdorf) begeben. Das Ausstellungshaus mit großem Drachenboot wie auch die sieben rekonstruierten Häuser, die sich auf dem historischen Gelände befinden, zeigen eindrücklich, wie die Menschen dort im Frühmittelalter gelebt haben. Ein besonderes Schmankerl des Museums sind übrigens die Runensteine von Haithabu.

5. Ringheiligtum Pömmelte: Kultort der Frühzeit

Südlich von Magdeburg entdeckten Archäologen die Überreste eines mehr als 4.000 Jahre alten Kultortes. Unweit der Elbe wurde die Kreisgrabenanlage am originalen Fundort rekonstruiert. In Größe, Aufbau und Funktion glich das Ringheiligtum Pömmelte (an der L51 in 39249 Pömmelte, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt) dem englischen Stonehenge. Der Bau in Pömmelte bestand jedoch nicht aus großen Steinen, sondern aus Tausenden von Holzpfählen.