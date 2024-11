Gesundheit: DMSO ist das Ivermectin für Schlaganfälle und neurologische Schäden

Teile die Wahrheit!

Dimethylsulfoxid („DMSO“) ist das andere Ivermectin. Es ist ebenso unbekannt wie Ivermectin einst und vielleicht ebenso wundersam.

Es wurde erstmals im späten 19. Jahrhundert als Nebenprodukt des Kraftprozesses zur Papierherstellung aus Holzzellstoff entdeckt . Etwa zur gleichen Zeit synthetisierte es der russische Chemiker Alexander Zaytsev durch Oxidation von Dimethylsulfid.

Es handelt sich um eine bemerkenswert sichere Chemikalie, die Zellen vor tödlichen Stressfaktoren schützt und daher besonders hilfreich bei Erkrankungen des Herzens, des Gehirns und des Rückenmarks ist.

Es schützt die Zellen vor dem Absterben, ist hilfreich bei einer Vielzahl von Durchblutungsstörungen, ist eine vielversprechende Behandlungsmethode für Herzinfarkte, ist eine bahnbrechende Schlaganfalltherapie, behandelt viele kritische Aspekte traumatischer Hirnverletzungen, Hirnblutungen, Gehirnerschütterungen und Rückenmarksverletzungen, und Entwicklungsstörungen und viele kognitive Störungen reagieren auf DMSO.

DMSO könnte Millionen von Menschen vor Hirn- und Rückenmarksverletzungen bewahren, sagt ein Arzt aus dem Mittleren Westen. Und es gibt auch einige Daten über den Nutzen von DMSO in der Psychiatrie.

Darüber hinaus hat es sich bei Krankheiten, die auf fehlgefaltete Proteine ​​zurückzuführen sind, als vielversprechend erwiesen, darunter Mukoviszidose, Creutzfeldt-Jakob-Krankheit und Amyloidose. Amyloidose ist eine der bekanntesten Erkrankungen mit Proteinfehlfaltung, die auch mit den Covid-„Impfstoffen“ in Verbindung gebracht wurde. Bei Amyloidose scheint DMSO die Amyloidaggregate aufzulösen und aus dem Körper zu entfernen.

In einem Artikel mit dem Titel „ Das andere Ivermectin: DMSO “ sagte der Arzt und Autor Justus R. Hope: „Die Katze ist in Sachen Ivermectin aus dem Sack, aber es gibt ein anderes Medikament, das ebenso unbekannt ist wie Ivermectin einst und vielleicht ebenso wundersam … DMSO.“

Als er seine „DMSO-Erweckungserfahrung“ mit seinen Lesern teilte, bezog er sich auf einen Aufsatz von A Midwestern Doctor („AMD“), einem Pseudonym für einen amerikanischen Arzt, der Artikel auf einer Substack-Seite mit dem Titel „ Die vergessene Seite der Medizin “ veröffentlicht.

Obwohl AMD seine Forschungsergebnisse in neutralem Ton präsentiert hat, „können Worte meine Verachtung über die Art und Weise, wie mit DMSO behandelt wurde, oder die menschlichen Kosten der herzlosen bürokratischen Diktate, die seine Übernahme in das medizinische System verhindert haben, nicht ausdrücken“, sagte er .

„Die FDA konnte [DSMO] unterdrücken … [Es] ist besonders tragisch, wenn man bedenkt, wie viel Leid (und welche wirtschaftlichen Kosten) viele der [im folgenden Artikel] diskutierten Krankheiten verursachen und dass uns Jahrzehnte der Forschung und Milliarden von Forschungsdollars der Lösung dieser Krankheiten keinen Schritt näher gebracht haben.“

DMSO könnte Millionen vor Hirn- und Rückenmarksverletzungen bewahren

AMD verbrachte drei Monate mit der Recherche und Zusammenstellung von Tausenden von Seiten Literatur, um die Bedeutung von DMSO und seine Vorteile genau darzustellen. AMD behandelte dies in einer Artikelserie, beginnend mit den wichtigsten Eigenschaften und den Bedingungen, unter denen es die größten Vorteile bietet.

Im ersten Essay mit dem Titel „ DMSO könnte Millionen vor Gehirn- und Rückenmarksverletzungen bewahren “, der letzten Monat veröffentlicht wurde, beschrieb AMD die jahrzehntelangen Beweise, die zeigen, dass DMSO die Behandlung vieler „unheilbarer“ Kreislauf- und neurologischer Erkrankungen revolutioniert.

Der vollständige Aufsatz ist kostenpflichtig. AMD hat jedoch einen wesentlichen Teil davon kostenlos lesbar gemacht, so umfangreich, dass es sich um den vollständigen Aufsatz zu handeln scheint. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung des kostenlos lesbaren Teils. Wir haben unten ein PDF des Aufsatzes angehängt, da es einfacher ist, in einem PDF-Dokument nach bestimmten Begriffen zu suchen, falls einer unserer Leser zu einem der von uns zusammengefassten Punkte weitere Einzelheiten lesen möchte.

Überblick

DMSO ist eine bemerkenswert sichere Chemikalie, die Zellen vor tödlichen Stressfaktoren wie Einfrieren, Verbrennungen, Stoßwellen und Ischämie schützt, [1] was es besonders nützlich für Erkrankungen des Herzens, des Gehirns und des Rückenmarks macht.

[1] Ischämie ist ein Zustand, bei dem der Blutfluss zu einem bestimmten Körperteil reduziert oder behindert ist, was zu einem Mangel an Sauerstoff und Nährstoffen für die betroffenen Gewebe führt. Dies kann in verschiedenen Organen auftreten, wie zum Beispiel im Herzen, im Gehirn, in den Nieren und in den Gliedmaßen.