Katastrophe im Anmarsch: FDA genehmigt Phase-1-Studien des von Bill Gates finanzierten, selbstreplizierenden Vogelgrippe-Impfstoffs

Klinische Studien – finanziert von der US-Regierung und der Bill & Melinda Gates Foundation – beginnen für einen selbstreplizierenden mRNA-Impfstoff gegen das Vogelgrippevirus H5N1 .

Arcturus Therapeutics gab Anfang dieser Woche bekannt, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) eine Mitteilung mit dem Titel „ Studie kann fortgesetzt werden “ für ihren Prüfimpfstoff ARCT-2304herausgegeben hat

Der Epidemiologe Nicolas Hulscher sagte gegenüber The Defender , dass die FDA-Mitteilung „bedeutet, dass Arcturus Therapeutics mit seinem ‚Experiment zur Injektion von H5N1-Vogelgrippe-Replikon-mRNA bei Menschen‘ beginnen kann.“

Selbstverstärkende mRNA-Injektionen enthalten ein Enzym, das den Körper anweist , mehr mRNA zu produzieren . Arcturus sagt, der Impfstoff sei „in einem Lipid-Nanopartikel formuliert“ und „so konzipiert, dass er viele Kopien der mRNA in der Wirtszelle erstellt“. Dies ermögliche „geringere Dosen als herkömmliche mRNA-Impfstoffe“.

Hulscher sagte, die Replikationsmaschinerie selbstreplizierender Impfstoffe verhalte sich „wie ein synthetisches Virus“ und „ ermögliche eine unbekannte Zeitspanne der toxischen Antigenproduktion“.

Die Immunologin und Biochemikerin Jessica Rose, Ph.D., schrieb auf Substack, dass der neue Impfstoff „ schwere Warnsignale “ aufweist . Sie sagte gegenüber The Defender: „Selbstreplizierende mRNA-Produkte sollten nicht verwendet werden. Das ist eine absolute Katastrophe, die darauf wartet, passiert.“ („Tsunami an Todesfällen“ wird Covid-Geimpfte innerhalb von „5 Jahren“ auslöschen (Video))

Laut Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense , „birgt die Selbstreplikationsplattform von Arcturus alle Gefahren der anderen synthetisch modifizierten mRNA, die in einem Lipid-Nanopartikel verpackt sind, nur viel schlimmer.“ Durch Selbstreplikation kann es unsterblich werden und Ihr Immunsystem – oder das Ihres Fötus – für immer mit Antigenen bombardieren.“

Christof Plothe, DO , Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltrats für Gesundheit , stellte die Einführung selbstreplizierender mRNA-Impfstoffe in Frage, da weiterhin Bedenken hinsichtlich der Sicherheit herkömmlicher mRNA-Impfungen bestehen. Er sagte zu The Defender:

„Die selbstreplizierende Technologie hebt mRNA-Impfstoffe auf ein neues Niveau. Der Impfstoff enthält das Gen für das Spike-Protein und das Gen für ein Protein namens Replikase, das die Vermehrung der RNA ermöglicht.

„Nach der Einführung des ersten globalen genetischen Experiments mit mRNA-Technologie … scheint es unglaublich, dass ein noch aggressiverer Angriff auf unseren Körper und unsere Genetik versucht werden sollte.“

Auf Substack schrieb Rose , dass selbstverstärkende Impfstoffe genetisch verändert sind, weil „die Kodierungsvorlage ein modifiziertes Alphavirus -Genom [eine Art RNA-Virus] ist, bei dem die subgenomischen Teile des Virus herausragen und das Spike-Gen „in“ ist.

„Der Einsatz von GVO [genetisch veränderten Organismen] erfordert spezielle Lizenzanträge und -verfahren“, schrieb Rose und fragte sich, ob dies auch für selbstreplizierende Impfstoffe gilt.

Kleine Dosen Replikon-mRNA sind wahrscheinlich „gefährlicher“ als größere Dosen herkömmlicher mRNA-Injektion

An der klinischen Phase-1-Studie von Arcturus werden in den USA etwa 200 gesunde Erwachsene teilnehmen.