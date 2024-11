Teile die Wahrheit!

CDU-Chef Friedrich Merz hat in einem Interview mit dem Stern erklärt, wenn er Kanzler werde, wolle er Russland ein Ultimatum von 24 Stunden stellen, die Kämpfe in der Ukraine einzustellen, ansonsten werde er Kiew Taurus-Raketen liefern und die Erlaubnis geben, damit tief ins russische Hinterland zu schießen. Von Thomas Röper

In Russland hat die Meldung für große Schlagzeilen gesorgt, während deutsche Medien sie bestenfalls nebenbei erwähnen. In einem Interview mit dem Stern hat CDU-Chef und CDU/CSU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz erklärt, er werde Russland ein Ultimatum stellen und es auffordern, die Kampfhandlungen in der Ukraine einzustellen. Dafür werde er Moskau 24 Stunden Zeit geben.

Sollte sein Ultimatum nicht eingehalten werden, will Merz Kiew mit Taurus-Marschflugkörpern beliefern und das Verbot von Angriffen mit Langstreckenwaffen tief in russisches Territorium aufheben.

Das dürfte kein leeres Gerede für den nun beginnenden Wahlkampf sein, denn Merz hat das auch im Bundestag bereits in einer Rede angekündigt. Merz scheint das ernst zu meinen, was zeigt, wie gefährlich dieser Mann für Deutschland und Europa ist.

Warum London und Washington zurückgerudert sind

Und es zeigt auch sein mangelndes Wissen über den Konflikt in der Ukraine, denn Großbritannien und Frankreich, die der Ukraine bereits ihre baugleichen Marschflugkörper vom Typ Strom Shadow und SCALP geliefert haben, hatten bereits angekündigt, Kiew mit diesen Raketen Angriffe tief ins russische Hinterland zu erlauben. (Atomwaffen: Russland hat letzte Woche einen massiven atomaren Gegenschlag trainiert)

Zumindest in Großbritannien wurde das am 11. September offen angekündigt und US-Außenminister Blinken hatte ebenfalls am 11. September in Kiew angedeutet, die USA könnten Kiew solche Angriffe mit den von ihnen gelieferten ATACMS-Raketen erlauben.

Nur einen Tag später sind die aber alle zurückgerudert, denn am 12. September gab der russische Präsident Putin seine Erklärung darüber ab, dass das für die betreffenden Länder bedeuten würde, dass sie im Krieg mit Russland sind.

Putin beendete eine Erklärung mit folgenden Worten:

„Das wird bedeuten, dass sich die NATO-Länder, die USA und die europäischen Länder im Krieg mit Russland befinden. Und wenn das so ist, dann werden wir in Anbetracht der veränderten Natur dieses Konflikts und auf der Grundlage der Bedrohungen, die sich für uns ergeben, die entsprechenden Entscheidungen treffen.“

Seitdem ist davon, dass Kiew erlaubt werden soll, britische oder französische Marschflugkörper oder US-amerikanische ATACMS-Raketen tief ins russische Hinterland zu feuern, keine Rede mehr. Als Selensky genau das Ende September in seinem „Siegesplan“ gefordert hat, hat er in Washington eine sehr deutliche Abfuhr kassiert.

Putin hat sehr deutlich gesagt, dass Kiew nicht die technischen Möglichkeiten für solche Angriffe hat, weil die dafür nötigen Aufklärungsdaten und auch die Navigation nur von Soldaten der entsprechenden NATO-Länder kommen können. Kiew kann solche Angriffe nicht durchführen, das können nur NATO-Soldaten. Und das würde einen heißen Krieg zwischen Russland und den entsprechenden NATO-Ländern bedeuten.

Dass Kiew solche Langstreckenwaffen alleine nicht bedienen kann, ist ja auch nicht neu, denn schon in dem geleakten Telefonat der deutschen Luftwaffengeneräle wurde deutlich gesagt, dass nur die Bundeswehr in der Lage ist, die deutschen Taurus-Raketen für ihre Angriffe zu programmieren. Und die deutschen Generäle sagten auch, dass die Briten ihre Strom Shadows für Kiew programmieren.

Warum die Aussage von Merz so gefährlich ist

Wenn Merz das, was er hier offen androht, umsetzt, würde das bedeuten, dass Deutschland sich im Krieg mit Russland befindet und dass russische Raketen als Antwort auf Angriffe mit deutschen Taurus-Raketen Ziele der Bundeswehr angreifen werden.

Sollten die Taurus auf Ziele in Moskau abgefeuert werden, wie Merz es im Bundestag formulierte, dann dürfte Russland mit dem Beschuss von Zielen in Berlin antworten.

Dass die Briten und Franzosen Kiew solche Angriffe nicht erlauben, hat aber noch einen weiteren Grund. Da die russische Armee das GPS stören kann, müssen Raketen, die Ziele tief im russischen Hinterland treffen sollen, mit Hilfe von Bodenreliefkarten navigieren.