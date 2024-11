Teile die Wahrheit!

Das linkssatirische Blatt The Onion gab am Donnerstag bekannt, dass es eine Insolvenzauktion zum Erwerb von Infowars gewonnen habe – der Website, die seit 1999 von Alex Jones gegründet und betrieben wird.

Am Mittwoch sagte Jones, der Treuhänder der Auktion könne jeden beliebigen Bieter auswählen – nicht notwendigerweise den Höchstbietenden. Jones gab den Verkauf am Donnerstagmorgen bekannt.

„Ich habe gerade vor 15 Minuten erfahren, dass meine Anwälte und Leute sich heute Morgen mit dem US-Treuhänder wegen unseres Konkurses getroffen haben und sie sagten, dass sie uns heute Morgen sogar ohne Gerichtsbeschluss schließen“, sagte er. „ Die Demokraten aus Connecticut von der Zeitung The Onion haben uns gekauft. “

The Onion teilte der New York Times mit , dass das Angebot von den Familien der Opfer des Massenmords an der Sandy Hook-Grundschule abgesegnet worden sei, die einen Verleumdungsprozess gegen Jones in Höhe von 1,4 Milliarden Dollar gewonnen hatten.

The Onion gab den Preis, den es für Infowars und seine Vermögenswerte, darunter Jones‘ Produktionsstudio und sein Supplement-Geschäft, bezahlt hat, nicht bekannt .

Ben Collins, CEO von Global Tetrahedron, dem Mutterkonzern von The Onion, sagt, er plane, Infowars im Januar als Parodie seiner selbst neu aufzulegen und sich über „seltsame Internet-Persönlichkeiten“ lustig zu machen. (Deutschland ist der Zensurmeister der EU)

In einem nicht lustigen Beitrag schrieb The Onion :

Was als nächstes für InfoWars ansteht, bleibt ein aktuelles Thema . Die überschüssigen Mittel, die ursprünglich für den Kauf bereitgestellt wurden, werden in unsere philanthropischen Bemühungen reinvestiert, zu denen Stipendien für vielversprechende Sektenführer an Wirtschaftshochschulen, eine Wohltätigkeitsorganisation, die gefährdeten Diktatoren in der Dritten Welt Wahlkampfgelder spendet, und ein neues Pro-bono-Programm gehören, das Waisenkindern feste Fabrikjobs vermittelt, ohne dass den Fabriken Kosten entstehen.

Was die Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel betrifft, stellen wir ihren Verkauf sofort ein . Die utilitaristische Logik diktiert, dass es eine unethische Verschwendung ist, diese Wunderelixiere für den öffentlichen Konsum zu verdünnen, wenn wir das Leben auch nur eines CEOs um 10 Minuten verlängern können.

Stattdessen planen wir, den gesamten Bestand der InfoWars-Lager in einem großen Bottich zu sammeln und den Inhalt zu einem einzigen Omnivitamin in der Größe eines Schokoriegels zu verkochen, das ein Manager (ich werde keine Namen nennen) essen kann, um seine Macht zu vergrößern und vielleicht unsterblich zu werden.

Nachdem Infowars geschädigt und neu gestartet wurde, plant die gemeinnützige Organisation Everytown for Gun Safety, dort Werbung zu schalten .

Collins wollte den Wert des Werbevertrags nicht preisgeben, sagte aber, dass es sich um eine mehrjährige Vereinbarung handele, die Bannerwerbung und gesponserte Artikel auf der Website umfassen werde.

300x250

John Feinblatt , Präsident von Everytown, sagte gegenüber der NY Times : „Dies war für uns eine Gelegenheit, The Onion die Fakten, die Geschichten, die Daten und die Forschungsergebnisse zu liefern, die uns zur Verfügung stehen“, und fügte hinzu: „Und für sie war es eine Gelegenheit, uns die Kreativität zu vermitteln, wie wir all diese Informationen in neue Botschaften für ein neues Publikum umsetzen können.“

Collins sagte, dass das neu gestartete Infowars möglicherweise seine eigenen satirischen Geschichten mit einem Schwerpunkt auf Waffengewalt veröffentlichen werde.

Chris Mattei , ein Anwalt der Sandy-Hook-Familien, sagte in einer Erklärung, die Übernahme von Infowars käme einer Verantwortung für „Alex Jones und sein korruptes Geschäft“ gleich.

300x250 boxone

„Indem sie Jones von den Vermögenswerten von Infowars entbunden haben, haben die Familien und das Team von The Onion der Öffentlichkeit einen Dienst erwiesen und werden Jones‘ Fähigkeit, weiteren Schaden anzurichten, erheblich einschränken“, sagte Mattei.

Laut der New York Times ist „ geplant, die Seite im nächsten Jahr neu zu starten, und zwar mit einem Ansatz, der an Clickhole erinnert , die Schwesterseite von The Onion, die sich über ‚Listicles‘ von BuzzFeed und anderen Anbietern viraler Inhalte lustig machte.“