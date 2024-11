Bericht: Verzweiflung über den Konflikt nimmt in Kiew zu

Unter ukrainischen Beamten macht sich die Verzweiflung über den Verlauf des Konflikts mit Russland immer mehr breit, berichtet Bloomberg mit Verweis auf Quellen in Kiew.

Dies sei laut dem Bericht auf die Erfolge der russischen Armee auf dem Schlachtfeld zurückzuführen. In der vergangenen Woche habe Russland mehr Gelände gewonnen als je zuvor seit Jahresbeginn.

Nach der US-Präsidentenwahl könnte die Ukraine zu einem Frieden unter unvorteilhaften Bedingungen gezwungen werden. Darüber hinaus sei es möglich, dass die Ukraine den Konflikt mit Russland alleine fortsetzen werden müsse.

Bloomberg betont außerdem die zunehmende Unzufriedenheit und Kriegsmüdigkeit in der ganzen Ukraine. Laut einer Umfrage vom September glauben mehr als zwei Drittel der Ukrainer, es sei an der Zeit, Friedensverhandlungen mit Russland zu starten.

The Russians recently launched a large offensive in eastern and southern Donetsk, on a 70 kilometers wide front.

The attack has breached Ukrainian defences in just a few days in many areas, and there can be some dangerous developments ahead, which I’ll discuss in this thread. 1/ pic.twitter.com/pHMCTz7mkt

— Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) October 29, 2024