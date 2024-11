Was wird passieren? Wird Donald Trump der letzte Präsident der USA sein? (Video)

Die Welt blickt voller Spannung auf die USA. Nur noch wenige Stunden, bis das Ergebnis der US Präsidentschaftswahlen bekanntgegeben wird. Wer wird als 47. Präsident ins Weiße Haus einziehen; Kamala Harris von den Demokraten oder Donald Trump für die Republikaner?

Propheten und Visionäre sehen Donald Trump als eindeutigen Gewinner. Werden sich die Prophezeiungen erfüllen, oder sind sie nur Teil der Wahlkampfstrategie Trumps? Von Frank Schwede

Ein unheimliches Video mit einer Vision des selbsternannten Propheten und YouTubers Brandon Biggs mit über 160.000 Followern machte im Frühjahr die Runde.

Biggs sagte das spektakuläre Attentat auf Donald Trump vom Juli bereits vier Monate zuvor voraus. In dem Video, das er am 14. März 2024 veröffentlicht wurde, sagte Biggs:

„Ich sah einen Angriff auf sein Leben. Die Kugel flog an seinem Ohr vorbei und kam seinen Kopf so nahe, dass sie sein Trommelfell zerstörte. Er fiel auf die Knie und begann, den Herrn anzubeten. Er wurde radikal wiedergeboren. Ich meine, die Leute sagen, er sei jetzt gerettet, aber er brennt wirklich für Jesus.

Ich sah Trump die Präsidentschaft gewinnen, weil die Patrioten hervortraten und wählen gingen. Dann wird es einen großen Wirtschaftschrash geben, schlimmer als die große Depression.

Ich sah Donald Trump im Oval Office beten, Minister und andere Menschen kamen und gingen und ich konnte die Präsenz des Herrn stark spüren. Dann lichtete sich die Dunkelheit. Es gab eine Veränderung, um uns wachzurütteln. Der Herr war nicht fertig mit Amerika, eine große Wiederbelebung wird stattfinden.“

Viele Follower des Videos waren sich einig: Von Zufall kann keine Rede sein. Das Attentat auf Donald Trump lief haargenau so ab, wie er es im Video beschrieben hat. Dass es echt ist und tatsächlich Monate vor dem Attentat aufgenommen wurde, beweisen die älteren Kommentare und die Metadaten.

Biggs Prophezeiung sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. Die Kommentare reichten von Ungläubigkeit bis religiöse Bestätigung.

Auch die landesweit bekannte Hellseherin und Tarotkartenlegerin Deseret Tavares hatte beängstigende Visionen, in denen sie sogar die völlige Verwüstung der USA durch einen Angriff von außen sah. Diese Vision veranlasste das Medium dazu, umgehend dass Land zu verlassen und nach Argentinien auszuwandern. In einem Interview sagte Tavares:

„Ich selbst hatte mehrere Visionen und Träume, in denen ich von einer Invasion aus der Luft, vom Land und vom Meer durch China und Russland erfahren habe. Ich sah, wie die USA vollständig zerstört wurden.“ (Finanzanalyst: Der verzweifelte Tiefe Staat will Chaos – „Wir stehen vor ernsthaften Unruhen, egal wer gewinnt“)

Steht die Zukunft der USA in drei Kinderbüchern

Laut Tavares soll der Überfall noch in diesem, spätestens aber kommenden Jahr erfolgen. Außerdem warnte das Medium, dass das Wasser in den USA vergiftet werden würde und dass die Menschen des Landes unter gesundheitlichen Problemen leiden würden.

Möglicherweise verfügt Tavares über Insiderwissen, immerhin gehört sie zu den Top-Beratern der Weltelite. Konkrete Aussagen über einen Sieg Donald Trumps machte Tavares nicht.

Nicht uninteressant sind in diesem Zusammenhang zwei als verschollen gegoltene Kinderbücher des US amerikanischen Anwalt Ingersoll Lockwood, die erst im Juli 2017 von Nutzern eines Internetforums wiederentdeckt wurden, die auf eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Protagonisten der Geschichte und Donald Trump hinweisen.

Lockwood veröffentlichte seinen ersten Roman, „Reisen und Abenteuer des kleinen Baron Trump und seines wunderbaren Hundes Bulger“, im Jahr 1889. Die Fortsetzung, „Baron Trumps wunderbare unterirdische Reise“, folgte im Jahr 1893.

Beide Romane erzählen die Abenteuer des deutschen Jungen Wilhelm Heinrich Sebastian von Troomp, der sich Baron Trump nennt, wie er seltsame unterirdische Zivilisationen entdeckt, die Eingeborenen beleidigt, vor seinen Verstrickungen mit einheimischen Frauen flieht, bis er eines Tages wieder zu Hause in Castle Trump ankommt.

Zu den Romanen gibt es zwei interessante Rezensionen, deren Rezensenten ebenfalls eine verblüffende Parallele zu Donald Trump sehen. So schreib Jaime Fuller vom Magazin Politico:

„Baron Trump ist frühreif, ruhelos und neigt dazu, Ärger zu machen. Er erwähnt oft sein riesiges Gehirn und hat für die meisten Leute, denen er begegnet, eine persönliche Beleidigung parat…“

Fuller fiel außerdem auf, dass Baron Trump in einem Gebäude lebt, das nach ihm selbst benannt ist, „Castle Trump“, während der echte Donald Trump jahrzehntelang im Trump Tower in New York City gelebt hat.

„Außerdem heißt Donald Trumps jüngster Sohn Baron Trump und Donald Trump benutzte in den 1980er Jahren das Pseudonym „John Barron“, schreibt Fuller weiter.

Und Chris Riotta stellt in Newsweek fest, dass Baron Trumps Abenteuer in Russland beginnen. Riotta erwähnt auch ein weiteres interessantes Buch von Lockwood, „1900 oder Der letzte Präsident“, in dem New York City von Protesten erschüttert wird, nachdem ein populistischer Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 1886 überraschend gewonnen hat und damit den Untergang der amerikanischen Republik herbeiführt. Wörtlich heißt es in dem Roman:

„Große Menschenmengen organisieren sich unter der Führung von Anarchisten und Sozialisten (…) Das Hotel an der 5. Avenue wird als erstes die Wut der Menge zu spüren bekommen.“

Donald Trumps Beziehung zu seinem Onkel

In diesem Zusammenhang darf man nicht vergessen, dass sich auch der Trump-Tower in der 5. Avenue befindet. In Lockwoods Roman enden die politische Unruhen mit der Zerstörung der Kuppel des Kapitols durch eine Explosion, die auch das Ende des Präsidenten besiegelt.

Hatte auch Lockwood Visionen, die ihn zum Schreiben der drei Romane bewegten? Möglicherweise ist ja alles bloß ein Zufall. Aber der Roman endet mit tiefgründigen Sätzen:

„…diese zerstörte Kuppel, glorreich selbst in ihren Ruinen, ein einziges menschliches Auge, erfüllt von einem teuflischen Glanz, blickte lange und intensiv hin, und dann war ihr Besitzer gefangen und verloren in der Menschenmenge, die das Kapitol umgab…“

Theorien zur Person Donald Trump gibt es eine ganze Menge. Einige vermuten sogar, dass Trump ein Zeitreisender ist, der aus einem völlig anderen Jahrhundert oder gar aus einer anderen Galaxie auf die Erde gekommen ist, um die Menschheit vor ihrer endgültigen Zerstörung zu bewahren.

Immerhin war Trumps Onkel, John G. Trump, Wissenschaftler am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und hat sich nach Nikola Teslas Tod mit dessen Nachlass beschäftigt. Es soll sich dabei um bislang geheime Dokumente gehandelt haben.

1943 soll John Trump vom FBI beauftragt worden sein, an der Auswertung und Untersuchung der persönlichen Aufzeichnungen von Tesla mitzuarbeiten, die bereits kurz nach seinem Tod am 13 Januar desselben Jahres an die US Bundespolizei übergeben wurden.

Nikola Tesla wurden weltweit über zweihundert Patente erteilt. Er war eine Genie, die Physik seine Welt. John Trump studierte die Aufzeichnungen akribisch. Er verstand den Inhalts ehr gut. Immerhin war er ein Mann vom Fach. Das wußte auch das FBI.

