Machtkampf um Ruinen: Die Suche nach Atlantis – Epsteins geheimer Besuch in Kuba und eine Expedition im U-Boot (Video)

Statuen von Pan und Poseidon vor dem Tempel auf Little St. James, Epsteins Pedo-Insel

Poseidon war der griechische Gott des Meeres, sein Sohn Atlas war der König von Atlantis. Der größte Tempel in Atlantis war zu Ehren von Poseidon. Pan war halb Mensch und halb Ziege und symbolisiert in okkulten Kreisen Versuchung, Lust und Männlichkeit.

Epstein war keineswegs ein Wissenschaftler, nicht einmal hochgebildet, aber er verfügte über unglaublich starke Verbindungen in die Banken-, Politik- und Wissenschaftswelt. Darüber hinaus war er Mitglied der Trilateralen Kommission .

Er umgab sich mit Wissenschaftlern und schaffte es auf vielfältige Weise, in die akademische Welt einzudringen. Zur Harvard University pflegte er eine besonders herzliche Bindung, nicht zuletzt aufgrund seiner großzügigen Spenden in Höhe von insgesamt neun Millionen Dollar.

Dass er 2008 in Florida wegen Pädophilie verurteilt wurde, war für die renommierte Universität kein Problem. Seitdem besuchte er den Universitätscampus mehr als 40 Mal und hatte dort sogar sein eigenes Büro, das innerhalb der Universität als „Jeffreys Büro“ bekannt ist, mit „uneingeschränktem Zugang zu einem Forschungszentrum, das er mit aufgebaut hat“, schrieb CBC News . Epstein besuchte außerdem etwa neun Mal das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und spendete der Universität 750.000 US-Dollar.

Ab 2002 organisierte Epstein alle zwei Jahre ein wissenschaftliches Symposium über St. Thomas, die Insel neben Epsteins Great St. James und dem berüchtigten Little St. James.

Neben Spitzenwissenschaftlern verschiedener amerikanischer und ausländischer Universitäten waren auch Forscher von Technologieunternehmen eingeladen, etwa von Cycorp , einem Softwareunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz und „menschenähnliche maschinelle kognitive Verarbeitung“ konzentriert.

In den Jahren 2002 und 2004 lag der Schwerpunkt auf der Entwicklung von KI, wobei unter anderem Professor Marvin Minsky , der amerikanische Wissenschaftler für künstliche Intelligenz und Mitbegründer des AI Laboratory des MIT , anwesend war.

Dass auch einige Wissenschaftler von Epstein erpresst wurden, geht aus der Klage von Virginia Roberts Giuffre gegen ihn hervor , in der sie aussagte, dass sie gezwungen wurde, Sex mit einer „großen Anzahl von Menschen“ zu haben, darunter auch mit dem verstorbenen Marvin Minsky.

Stephen Hawking, David Gross, Kip Thorne und Lisa Randall auf Epsteins Insel

War das der Grund für Epstein, Wissenschaftler auf seine Privatinsel Little St. James oder das nahe gelegene St. Thomas zu locken, um sie in kompromittierende Situationen zu manövrieren und zu erpressen? Das mag ein Nebeneffekt gewesen sein, aber ich denke, es gab eine tiefere Motivation, warum Epstein sich mit Elite-Intellektuellen umgab. Es waren speziell Wissenschaftler oder Big-Tech-Leute, die sich mit Transhumanismus, Eugenik, Kosmologie und künstlicher Intelligenz befassen, die Epstein gesponsert hat, was das Gegenteil von Erpressung und Erpressung ist.

Einer der von Epstein geförderten und später wegen „sexuellen Fehlverhaltens “ diskreditierten Wissenschaftler war der Kosmologe Lawrence Krauss . Seit 2019 ist er Vorsitzender der Origins Project Foundation , die Forschungen zu den Ursprüngen des Universums, den Ursprüngen des Menschen sowie den Ursprüngen von Bewusstsein und Kultur durchführt und Veranstaltungen organisiert.

Er war auch Organisator von Epsteins Symposium 2006 zum Thema „Konfrontation mit der Schwerkraft“. Ziel des Treffens war es, „den Blick auf die Schlüsselthemen der Grundlagenphysik und Kosmologie zu richten“.

Der niederländische Physiker und Nobelpreisträger Gerard ‚t Hooft war einer von 21 eingeladenen Gästen des von Epstein finanzierten Symposiums . Weitere bemerkenswerte Gäste waren der Physiker Stephen Hawking und Maria Spiropulu vom CERN, die am Large Hadron Collider arbeitet.

Links: Stephen Hawking und Lawrence Krauss auf dem Weg zum U-Boot Atlantis. Rechts: Krauss taucht bei Atlantis.

Expedition im U-Boot Atlantis

Neben Vorträgen und Diskussionen gab es während des Symposiums auch Raum für Spaß. Das an den Rollstuhl gefesselte Genie Hawking hatte auch Epsteins Privatinsel Little St. James besucht, wo er neben einem Grill- und Bootsausflug auch an einer U-Boot-Expedition teilnahm, berichtet The Mirror.

Der Reisebericht der bemerkenswerten U-Boot-Reise kann auch auf der Website der Edge Group gelesen werden , einer exklusiven Organisation von Intellektuellen und einem von Epsteins Haupteingängen in Elitekreise der wissenschaftlichen Akademie und der Big Tech.

Der Mirror berichtet, dass Hawking auch Epsteins Pedo-Insel Little St. James besuchte und dort eine Expedition im speziell angepassten U-Boot Atlantis unternahm

Hawking hätte im Gegensatz zu Prinz Andrew nicht an einer Orgie mit minderjährigen Mädchen teilgenommen, heißt es in einer E-Mail von Epstein, die er als Reaktion auf Vorwürfe von Virginia Roberts Giuffre verschickte. Auf jeden Fall ist die Geschichte der U-Boot-Fahrt richtig, wie aus Fotos von Lawrence Krauss hervorgeht. Epstein ließ das U-Boot wegen seines Rollstuhls speziell für Hawking umbauen. Und zufällig heißt dieses U-Boot Atlantis!

Die Atlantis war nicht das einzige U-Boot, das Epstein zur Verfügung stand. Ghislaine Maxwell war bekanntermaßen U-Boot-Pilotin und besaß auch eine Pilotenlizenz zum Fliegen eines Hubschraubers.

Ghislaine Maxwell steigt aus dem U-Boot und war eine erfahrene U-Boot-Pilotin.

Angesichts ihrer Rolle bei Menschenhandel und Erpressungspraktiken kam der Verdacht auf, dass das U-Boot eine Rolle dabei spielte, Kinder unbemerkt auf Epsteins Insel zu schmuggeln.

Aber mit dem Wissen um Maxwells Faszination für Atlantis und die Erforschung der Ozeane (auf die ich im nächsten Abschnitt ausführlicher eingehen werde) gibt es möglicherweise einen wichtigeren Grund, warum sie unter die Oberfläche wollte.

Wissen gewinnen

Es muss eine tiefe Motivation dafür geben, warum Epstein sich mit bestimmten Wissenschaftlern umgab. Obwohl diese manchmal Epsteins Erpressungspraktiken zum Opfer fielen, war das meiner Meinung nach nicht der Hauptgrund. Er gehört zur Belial-Sekte (siehe Kasten), die nach spezifischer Wissenschaft und insbesondere nach Wissen über verlorene Technologien aus dem antiken Atlantis sucht.

Technologische Artefakte, die auf dem Meeresgrund ruhen. Wissen über die Ursprünge des Menschen, die Funktionsweise des Kosmos und wie wir das Potenzial der Dunklen Materie erschließen können. Wie Eugenik und Implantationstechnologie einen Übermenschen erschaffen können. Es ist das antike Atlantis, das all diese Dinge verbindet.

Belial

Belial ist ein Begriff, der seinen Ursprung in hebräischen Texten hat. Im Alten Testament der Bibel ist „Belial“ keine bestimmte Person, sondern ein Begriff, der für Bosheit, Gesetzlosigkeit oder Wertlosigkeit steht. Belial wurde auch in den Schriftrollen vom Toten Meer beschrieben, die den Kampf der „Söhne des Lichts“ gegen die „Söhne der Dunkelheit“ beschreiben.

Die letzte Gruppe wird von Belial angeführt, dem Anführer aller Söhne der Finsternis, der sich mit den Ägyptern verschworen hat. In frühchristlichen Texten wurde Belial als Dämon oder gefallener Engel der Lust und Verwirrung personifiziert, der unmittelbar nach Satan erschaffen wurde.

Belial und Baal sind unterschiedliche Figuren in alten religiösen und mythologischen Traditionen, obwohl sie in späteren Interpretationen oft beide mit dem Bösen oder der Dämonologie in Verbindung gebracht werden. Baal ist eine semitische Gottheit, die von den alten Kanaanitern und Phöniziern verehrt wurde und mit Fruchtbarkeit, Stürmen und Landwirtschaft in Verbindung gebracht wurde, wobei seine Verehrung aus Opfern und Ritualen bestand. In satanisch-okkulten Sekten, denen auch Epstein angehörte, werden beide Figuren oft verehrt.

Der Garten von Epsteins Zorro Ranch in New Mexico erinnert mit seinem konzentrischen Kreismuster (links) an die Form des antiken Atlantis (rechts), wo in der Mitte der Poseidon-Tempel stand.

Jeffrey Epstein und Eugenik Epstein manipulierte seine wissenschaftlichen Verbindungen, um seine Faszination für Eugenik , Transhumanismus und die Wissenschaft der Schaffung eines „Übermenschen“ durch genetische Veränderung und künstliche Intelligenz zu schüren . Auf diese Weise wollte Epstein seine eigene Rasse züchten und nutzte sein Zorro-Ranch-Anwesen in New Mexico als „Ground Zero“ für seine Gemeinde. Dort würde er 20 ausgewählte Frauen mit seinem Sperma besamen. Jeffrey Epstein gründete auch die VI Foundation , die aufgrund ihrer Verbindung zur Eugenik bzw. zu Eugenikern Kontroversen auslöste. Epstein war beispielsweise ein langjähriger Förderer von George Church, einem Harvard-Genetiker, der auch Verbindungen zur Edge Group hatte. Der Kirche wurde vorgeworfen, Eugenik und Ersatz für „auferstandene“ Embryonen ausgestorbener Arten zu fördern. Epstein hatte auch enge Beziehungen zu Martin Nowak, einem Mathematikprofessor und Direktor des Program for Evolutionary Dynamics , einem Forschungszentrum, das 2003 mit 6,5 Millionen US-Dollar von Epstein und einer Zusage von 30 Millionen US-Dollar gegründet wurde.

Erpressung der Enkelin von Jacques Cousteau

Einer der Forscher, der viele Erkenntnisse darüber gewonnen hat, was sich auf dem Meeresboden befindet, ist Jacques Cousteau , der französische Entdecker und Forscher, der das Meer und die darin vorkommenden Lebensformen untersuchte. Er war auch der Erfinder mehrerer U-Boote und Unterwassergehäuse. Es ist seine Enkelin Alexandra Cousteau, die als Filmemacherin, Rednerin und Umweltaktivistin die Arbeit ihres 1996 verstorbenen Großvaters fortführte.

Die Aussage von Virginia Roberts Giuffre zeigt, dass Epstein Alexandra Cousteau erpressen wollte . Giuffre behauptete, sie habe ihr bei ihrem ersten Treffen mehrmals Massagen gegeben.

Sie sagte auch, dass Epstein sie „ermutigt habe, sich in lesbischen Vorspiel- und Penetrationsakten als Liebhaber auszugeben“, und dass Epstein dies damit begründet habe, dass er Alexandra Cousteaus laufende Meeresforschungsprojekte gesponsert habe.

Angesichts der Spenden ging es Epstein nicht um Geld, aber was war der Grund für die Erpressung von Alexandra Cousteau? Die wahrscheinlichere Erklärung ist, dass sie oder ihre Familie über Kenntnisse verfügten, an denen Epsteins Gruppe interessiert war.

Wissen über die Ozeane, den Meeresboden und vielleicht antike Ruinen, die auf dem Meeresboden liegen. Nicht nur auf dem Meeresboden an der Nordwestküste Kubas, sondern auch an anderen Orten in der Hot Zone , einem Gebiet, das sich vom Golf von Mexiko und Yucatan im Westen, dem Karibischen Meer im Süden und den Jungferninseln im Osten erstreckt und Bermuda im Norden.

Die heiße Zone erstreckt sich vom Golf von Mexiko im Westen über Bermuda im Nordosten bis zum Karibischen Meer mit Kuba und den Jungferninseln im Süden.

Die Hot Zone soll mehrere Schätze aus dem antiken Atlantis enthalten. Wie etwa die Bimini Road auf den Bahamas östlich von Miami, Florida, eine Felsformation aus gleichförmigen Steinen, die in geraden Linien auf dem Meeresboden liegen.

Die Ruinen im Golf von Mexiko nördlich von Yucatán, wo ein Amateurarchäologe vor der Küste Louisianas eine antike Stadt gefunden hatte, darunter eine große, 280 Fuß hohe Pyramide und elektromagnetische Energiefelder. Das Alter der Stadt wurde auf 12.000 Jahre geschätzt und der Standort weist magnetische Störungen auf, die denen im Bermuda-Dreieck ähneln. Und schließlich natürlich Paulina Zelitskys Entdeckung der antiken „Maya“-Metropole mit Pyramiden und Hieroglyphen im Nordwesten Kubas.

Links: George Gelé zeigt seine Forschungen zur Entdeckung von Ruinen und einer Pyramide auf dem Meeresboden in der Nähe von New Orleans, Louisiana. Rechts: Sonarbilder des Fundes.

Machtkampf um Ruinen

Es gibt noch viele weitere Gründe zu der Annahme, dass insbesondere Ghislaine Maxwell ein besonderes Interesse an der Suche nach Atlantis und dem, was auf dem Meeresboden in der Hot Zone liegt, hatte.

Mehr dazu in Teil 3 von „Die Suche nach Atlantis“. Es ist daher ein wenig zu zufällig, dass Epsteins außergewöhnlicher Besuch bei Fidel Castro in Kuba mit der spektakulären Entdeckung und der anschließenden Untersuchung der versunkenen Stadt durch Paulina Zelitsky zusammenfällt.

Daniel Liszt von Dark Journalist, der eine Reihe von Videos über die Hot Zone und die Suche nach Atlantis gemacht hat, glaubt, Epstein habe Kuba besucht, um Zelitskys Forschung von der öffentlichen Bühne zu nehmen und von anderen Wissenschaftlern übernommen zu bekommen. Er sprach persönlich mit Paulina Zelitsky, die ihm erzählte, dass sie ursprünglich von Castro selbst zu Ermittlungen eingeladen worden sei, doch nach der Entdeckung der versunkenen Stadt und Epsteins Besuch bei Fidel Castro befahl die kubanische Marine ihr, die Ermittlungen abzubrechen. Sie landete sogar in einem mexikanischen Gefängnis.

All dies riecht nach einem enormen Machtkampf hinter den Kulissen, in dem verschiedene Gruppen versuchten, die Bedeutung zu wahren, die die Menschen den Ruinen beimessen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Am 15. Oktober 2024 erschien: „Die Welt-Illusion: Archonten, Anunnaki, Reptiloiden, Vatikan, Alte Welt Ordnung und andere Programme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die große Fälschungsaktion der Jesuiten und der geheime Krieg gegen Germanien“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle zehn Bücher für Euro 300,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 31.10.2024