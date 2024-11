Valencia-Unwetterkatastrophe – die Rolle der Meerestemperatur und des Klimawandels und ein angebliches HAARP-Schiff (Videos)

Diese Rolle der Sonne wird von den Sonnenleugnern in Regierungs- und Konzernmedien und den diversen CO2-Klima-“Wissenschaftlern“ ignoriert.

Am 31. Oktober gab es wie hier berichtet einen offenbar von der Regierung Marokkos gewünschten Artikel, in dem über 70 Cloud-Seeding Aktionen im Jahr 2024 bestätigt werden. Die Überflutungen in Marokko hätten aber damit sicher nichts zu tun, wird mitgeteilt. Die Erwähnung von Spanien und Valencia wird penibel vermieden.

Jedenfalls sind solche Regenfälle an den Bergen dieses Küstenstrichs durchaus nicht ungewöhnlich:

Neither in Spain nor in the province of Valencia is there any increase in the frequency or intensity of torrential rainfall events (defined as those greater than 100lt/m2 in 24h). If there is any trend, it is downward. The causes of the great catastrophe in Valencia are political https://t.co/hwjOSI2nG1 pic.twitter.com/ZWVSxB9slE

— JOSE GEFAELL (@ChGefaell) November 3, 2024