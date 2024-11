Apparently Ellen Degeneres has fled to Great Britain because of Trump’s win.

Oddly enough, here is Ellen asking Trump to marry her mother before he ran for office.

Friendly reminder: Ellen was a regular at Diddy freak offs. That’s the real reason she’s fleeing. pic.twitter.com/vq396Xr9AQ

Offenbar ist Ellen Degeneres wegen Trumps Wahlsieg nach Großbritannien geflohen.

Seltsamerweise bittet Ellen Trump hier, ihre Mutter zu heiraten, bevor er für das Amt kandidiert.

Freundliche Erinnerung: Ellen war Stammgast bei Diddy Freak Offs. Das ist der wahre Grund, warum sie flieht.

Die Unterhaltungsindustrie ist in Aufruhr, da eine umfassende FBI-Untersuchung zu Diddys Sex- und Drogen-Erpressungsskandal mit Minderjährigen die mächtigsten Persönlichkeiten Hollywoods in die Knie zu zwingen droht.

Ellen war eine enge Freundin und Vertraute von Diddy, der jetzt mit einer Reihe von Anklagen wegen Kindersexhandels konfrontiert ist. Ellen mochte Diddy so sehr, dass sie für den mutmaßlichen Pädophilen einen eigenen Kosenamen hatte: Cuddle McSnugglestuff.

Laut verschiedenen Nutzern auf X „verbinden sich die Punkte“, da Diddys Anklageschrift Informationen enthüllt, die ihn möglicherweise mit dem bizarren Tod von Anne Heche, Ellens ehemaliger Partnerin, in Verbindung bringen.