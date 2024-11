Faeser erwirkt Strafbefehle gegen Herausgeber des „Deutschland-Kurier“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Chefredakteur des Deutschland-Kurier hat zwei Strafbefehle erhalten, mit denen er wegen „Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wird.

Der Journalist hatte unter anderem ein bearbeitetes Foto von Nancy Faeser geteilt.

David Bendels, Herausgeber und Chefredakteur des Deutschland-Kurier, ist zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 480 Tagessätzen verurteilt worden. Das berichtete das der AfD nahestehende Onlinemedium am Mittwoch.

Demnach erhielt Bendels wegen „Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ zwei Strafbefehle des Amtsgerichts Bamberg.

Anzeige gestellt hatte in beiden Fällen Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Ein Strafbefehl bezog sich auf eine Foto-Collage, die Bendels im Februar 2024 auf dem Netzwerk X gepostet hatte.

Darauf zu sehen ist eine bedeutungsvoll in die Kamera blickende Faeser, die ein Blatt mit der Aufschrift „Ich hasse die Meinungsfreiheit!“ in den Händen hält. (Zuviel Gegenwind für den Mainstream Journalismus in „X“?)

Dazu schrieb der Journalist: „Faeser HASST Meinungsfreiheit!“

Der beanstandete Post von Bendels aus dem Februar 2024Screenshot: deutschlandkurier.de

In der Originalversion des Bildes stand auf dem Blatt „We remember“ – damit sollte in einer Aktion der UNESCO und des Jüdischen Weltkongresses der Opfer des Nazismus gedacht werden.

In dem Strafbefehl, dessen erste Seite der Deutschland-Kurier abbildet, heißt es, Bendels habe bewusst den Eindruck erweckt, dass das manipulierte Bild echt sei. Der Post sei „13.200-mal aufgerufen“ worden:

300x250

„Sie zielten dabei auf das Amt der Bundesinnenministerin und wollten die Amtsinhaberin damit diffamieren.

Dieser wurde dieser Post mit Schreiben der KPI Bamberg [Kriminalpolizeiinspektion, d. Red.] vom 03.05.2024 bekanntgemacht, woraufhin diese, unter dem 28.05.2024, eingegangen bei der KPI Bamberg am 03.06.2024, schriftlich Strafantrag gestellt hat.“

Die Staatsanwaltschaft habe zudem das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung Bendels bejaht. Laut dem Springerblatt Welt wird der Journalist beschuldigt, „gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB) eine Verleumdung (§ 187 StGB) aus Beweggründen begangen zu haben, die mit der Stellung des Verleumdeten im öffentlichen Leben zusammenhängen, wobei die Tat geeignet ist, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren.“

300x250 boxone

Mit dem Strafbefehl vom 1. November wurde Bendels nun zu einer Geldstrafe in Höhe von 210 Tagessätzen verurteilt. Auch die Kosten des Verfahrens hat der Verurteilte laut Strafbefehl zu tragen.