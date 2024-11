Multilateralismus ist Neusprech für „Eine-Welt-Regierung“ und „globaler Totalitarismus“

Die Vereinten Nationen haben am 22. September 2024 einen Pakt für die Zukunft verabschiedet, der einen Globalen Digitalen Pakt und eine Erklärung über zukünftige Generationen umfasst.

Der Pakt zielt darauf ab, die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu beschleunigen und die globale Governance zu verändern.

Oberste Priorität hat die vollständige Kontrolle der weltweiten Finanztransaktionen und -systeme, wie im Leitfaden „The Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums dargelegt.

Die UNO schlägt eine Notfallplattform für den Fall eines globalen Schocks vor, die den Generalsekretär zu einem „globalen Notfallzaren“ machen könnte, der den Nationen die Entscheidungsbefugnis entzieht.

Die Gemeinsame Digitale Zukunft der Vereinten Nationen fördert den gemeinsamen Zugang und die gemeinsame Nutzung digitaler Technologien und versucht, Fehlinformationen, Desinformationen und Hassreden im Internet zu bekämpfen. Ziel ist es, Informationsquellen zu kontrollieren und den öffentlichen Zugang zu Informationen zu steuern, um die Kontrolle über eine gut informierte Öffentlichkeit zu erleichtern.

Globale Tyrannei klang noch nie so gut: UN-Gipfel der Zukunft

Im Trubel der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen und im Pandämonium des aktuellen Weltgeschehens ging im vergangenen Monat ein unangekündigter Gipfel unter, der auf dem Planeten mehr Umwälzungen verursachen könnte als alles, was unsere selbsternannten Weltführer der Bevölkerung bisher vorgesetzt haben.

Am 22. September versammelten sich Vertreter von 193 souveränen Nationalstaaten am Sitz der Vereinten Nationen in New York City, um einen Pakt für die Zukunft zu verabschieden.

Das Dokument, das einen Globalen Digitalen Pakt und eine Erklärung über künftige Generationen enthält, verspricht laut UN-Generalsekretär António Guterres, „die Tür zu neuen Chancen und ungenutzten Möglichkeiten zu öffnen“.

Das wegweisende Abkommen, das Guterres als „Schritt in Richtung eines effektiveren, inklusiven und vernetzten Multilateralismus“ bezeichnete, enthält 56 „Aktionen“, zu deren Umsetzung sich die Länder verpflichtet haben.

Der Nettoeffekt des Pakts für die Zukunft und seiner beiden sogenannten Anhänge soll die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen radikal beschleunigen.

300x250

Vermarktet als Entwurf zur „Schaffung der Grundlagen für eine nachhaltige, gerechte und friedliche globale Ordnung – für alle Völker und Nationen“ (und wer könnte schon gegen eine solch himmlische Vision Einspruch erheben?) – könnte dieser jüngste Schwall von UN-Papierkram neue Rekorde in Bezug auf sprachliche Manöver und Plattitüden pro Seite aufgestellt haben.

Dazu sind einige Fragen zu stellen:

Sich durch das fertige Produkt, 66 Seiten abgedroschene Phrasen, die als tiefgründige Politik ausgegeben werden, durchzuarbeiten, erfordert den Stoizismus eines Heiligen und ein Wörterbuch des Teufels, um das hinterhältige „Globalese“ in eine verständliche Sprache zu übersetzen.

300x250 boxone

Anstatt die obigen Fragen einzeln zu beantworten, können wir uns den beigefügten vierseitigen „Concept Notes for the Interactive Dialogues“ zuwenden, die eine Kurzfassung des seitenlangen Paktes bieten.

Die Concept Notes beginnen damit, dass die Notwendigkeit hervorgehoben wird, „die Global Governance zu transformieren und die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben“.

Diese Notizen geben uns eine klare Vorstellung davon, was die Prioritäten des zweitägigen „Gipfels der Zukunft“ waren und in welche Richtung die UN 2.0 den Planeten lenken will.

So ist in der ersten Zeile des interaktiven Dialogs 1 von der „dringenden Notwendigkeit einer Reform der globalen Finanzarchitektur“ die Rede, um „das System zu modernisieren und gleichzeitig die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.“ Nun, diese Worte beenden unsere Spannung darüber, was die oberste Priorität der UNO sein soll: die totale Kontrolle über die Finanztransaktionen und -systeme der Welt.

Der Rahmen dafür, wie dieses neue globale Wirtschaftssystem aussehen könnte, ist in dem Leitfaden „The Great Reset“ des Weltwirtschaftsforums formuliert.

Ein tiefer Blick in die Details von „The Great Reset“, bekannt geworden durch den Slogan „Ihr werdet nichts besitzen und glücklich sein“, entlarvt dieses prätentiöse Traktat als eine weitere langatmige Begründung für wirtschaftliche Willkür und zentralisierte Kontrolle über das Leben aller Menschen (sprich: Bauern) auf diesem Planeten.

Als nächstes steht auf der To-do-Liste der Globalisten die „dringende“ Notwendigkeit eines vage definierten „verstärkten Multilateralismus“.

Nach Ansicht verschiedener UN-Puhdys steht die internationale Gemeinschaft vor Herausforderungen, die „zu groß sind, als dass eine Nation, ob klein oder groß, sie allein bewältigen könnte“. Natürlich verkünden die Vereinten Nationen, dass diese nicht näher definierten „Herausforderungen“ nur durch die von den Vereinten Nationen und ihren Sponsoren geschaffenen Mechanismen gelöst werden können.

Abgesehen von der Tatsache, dass die UNO und ihre Mitgliedsorganisationen eine Erfolgsbilanz aufweisen, die beweist, dass sie Teil des Problems sind und nicht die Lösung für irgendetwas, müssen die Begriffe „Multilateralismus“ und „Global Governance“ – die in den UN-Dokumenten immer wieder auftauchen – als das entlarvt werden, was sie tatsächlich bedeuten.

Soweit wir feststellen können, hat die UNO offenbar beschlossen, dass die unheimlicher klingenden Begriffe „eine Weltregierung“ und „neue Weltordnung“ nicht mehr willkommen sind und zu Recht die Alarmglocken in der Öffentlichkeit schrillen lassen. Daher wurden freundlichere, sanftere Ersatzbegriffe eingeführt, um die Menschen zu besänftigen und das unscharfe Bild des globalen Totalitarismus zu entschärfen.

Das nennt man Marketing

Zieht man den Vorhang zurück und entlarvt die Spinnmaschine, so stellt man fest, dass die wahre Absicht dieser Autokraten, die behaupten, „die Völker der Welt zu vertreten“, darin besteht, eine globale Regierungsstruktur mit dramatisch erweiterten Befugnissen über alle menschlichen Aktivitäten zu schaffen.

Ein solches zentralisiertes Kontrollsystem würde die Fähigkeit einer Nation, ihre eigene Innen- und Außenpolitik zu kontrollieren, aushöhlen und so „altmodische“ Begriffe wie nationale Souveränität abschaffen.

Ein Beispiel dafür, wie sich dies in der realen Welt auswirken könnte, findet sich in der Art und Weise, wie die UNO die Idee vorantreibt, dass der einzig mögliche Weg zur wirksamen Bewältigung der von ihr als „komplexe globale Schocks“ bezeichneten Probleme der „Multilateralismus“ ist, wie er von der UNO definiert wird.

In einem Strategiepapier vom März 2023 mit dem Titel „Strengthening the International Response to Complex Global Shocks – An Emergency Platform“ (Stärkung der internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks – eine Notfallplattform) schlug der UN-Generalsekretär vor, dass „die Generalversammlung den Generalsekretär und das System der Vereinten Nationen mit einer ständigen Befugnis ausstattet, um im Falle eines zukünftigen komplexen globalen Schocks von ausreichendem Ausmaß, Schweregrad und Reichweite automatisch eine Notfallplattform einzuberufen und in Betrieb zu nehmen.“

In der Praxis könnte dies bedeuten, dass der ständige UN-Generalsekretär zu einem „globalen Notfallzar“ wird, der die Befugnis erhält, jeden internationalen Notfall zu leiten, sei er nun real oder fingiert.

About aikos2309 See all posts by aikos2309