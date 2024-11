Nahtoderfahrung: „Dann waren sie da. Der Hang war voller Engel“

Teile die Wahrheit!

Der Zuger Daniel König hatte eine Nahtoderfahrung und ist überzeugt: Es gibt ein Jenseits. Der Philosoph Keith Augustine kämpft im Internet gegen solche Überzeugungen. Der Sozialwissenschaftler Stefan Nadile untersucht, wieso die Gesellschaft so polarisiert über das Thema diskutiert. Eine Spurensuche nach dem Jenseits.

Das Snowboard blieb im Schnee stecken, und Daniel König wurde weggeschleudert. Sein Kopf prallte auf das Eis. Stundenlang lag er im Schnee. Kurz vor der Nacht fand ihn das Rettungsteam – es brachte ihn sofort ins Spital in Davos. Seine Schwester wachte die ganze Nacht an seinem Bett. Am nächsten Morgen öffnete er die Augen.

Ein Arzt kam ins Zimmer und sagte: «Herr König, eigentlich müssten Sie tot sein.»(Nahtoderfahrung: Polizist stirbt, was er im Jenseits sieht, ist unglaublich (Video))

Daniel König (59), Lebensberater und Buchautor aus dem Kanton Zug, hatte in jener Nacht am 25. Dezember 2007 eine Nahtoderfahrung. Diese Erfahrungen faszinieren. Der Tod macht Angst. Viele glauben, solche Erlebnisse könnten zeigen, was nach unserem Ableben geschieht.

«Sie haben mich angeschaut, und ich habe ihre Liebe, ihr Wohlwollen gespürt.» Daniel König, Nahtod-Betroffener

Gemäss der Informationswebsite nahtod.ch sagt rund ein Fünftel der Menschen, welche einmal reanimiert worden sind, dass sie eine solche Erfahrung gehabt haben.

Viele Betroffene glauben danach an ein Jenseits und berichten über ähnliche Wahrnehmungen: etwa das Verlassen des eigenen Körpers, eine Begegnung mit anderen Wesen oder ein summendes Geräusch. So auch Daniel König. (An den Grenzen der Realität – Neue Erkenntnisse zu Nahtoderfahrungen)

Im Auftrag der Engel

Er sei aus seinem Körper gezogen worden und habe durch die Berge hindurchblicken können, als seien sie ein Hologramm, erzählt König am Telefon über seine Nahtoderfahrung.

Ein tiefes Summen habe er gehört, als stünde er neben einer Hochspannungsleitung. Dann habe er aufgeblickt und Wesen gesehen, die ausgesehen hätten wie die Figuren aus Barbapapa, der französischen Zeichentrickserie.

«Sie haben mich angeschaut, und ich habe ihre Liebe, ihr Wohlwollen gespürt.» Diese Lichtwesen, König nennt sie manchmal auch Engel, hätten ihm gezeigt, dass der Körper lediglich eine Hülle sei, die man beim Tod abstreift. Deshalb müssten Hinterbliebene nicht trauern. «Diese Trauer, das wollen die Toten nicht. Das tut auch den Toten weh», sagt König.

Die Wesen hätten ihm weiter gezeigt, dass sich die Menschen zu fest mit negativen Gedanken aufhalten. Er glaubt, dass sie dies daran hindere, Botschaften der Lichtwesen zu erhalten. Dann hätten die Engel ihm kommuniziert: «Jetzt gehst du das den Menschen erzählen.» Und unter riesigen Schmerzen sei er in seinen Körper zurückgepresst worden.

Die Erfahrung allein beweist nicht viel

König dürfte ein sehr intensives Erlebnis gehabt haben. Seine Wahrnehmungen fühlten sich für ihn wahrscheinlich absolut echt an. Das hinterfragt auch Keith Augustine nicht.

Augustine ist ein amerikanischer Philosoph, der die Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod intensiv studiert hat. Er lebt in Colorado und setzt sich mit seiner Internetfirma «Internet Infidels» für ein naturalistisches Weltbild ein.

«Ich will wissen, was wahr ist», sagt er über seine Motivation. In vielen verschiedenen Wissenschaften wird das Phänomen untersucht. Die Zahl der aktiven Forscher ist aber sehr begrenzt.