2025 ist der Punkt, von dem es kein Zurück mehr gibt, warnen indigene Älteste

„Jetzt versammeln sie sich für die kommende Katastrophe und Zerstörung des weißen Mannes durch seine eigenen Hände, mit seinen eigenen fortschrittlichen, hochentwickelten, technologischen Geräten, die nur der amerikanische Indianer abwenden kann.

Jetzt ist die Zeit nahe. Und nur der Indianer kennt das Heilmittel. Nur der Indianer kann diese Plage stoppen. Und dieses Mal wird das Unsichtbare sichtbar sein. Und das Ungehörte wird gehört werden. Und wir werden gesehen und man wird sich an uns erinnern.“ —Doria Melliadis, Irokesin

„Die Welt ist bis zum Äußersten geplündert, und alle ihre Höhen sind ihrer Blumen beraubt und bestehen nicht mehr.“ —Virginia Woolfe, „Die Wellen“ 1931

Ich habe einmal einen bemerkenswerten Dine Navajo-Ältesten gefragt, woran er arbeitet. Er antwortete, wir bereiten uns auf die nächsten 500 Jahre vor. Verwirrt fragte ich: „Werden wir in 500 Jahren noch hier sein?“

Er antwortete: „Das werden wir. Ich weiß nicht, wie es euch geht!“ Die Dine leben nach einer Kosmologie, die die Erde ehrt. In der modernen Welt haben wir einen Marktplatz, der unsere Welt durch Maschinen steuert.

Die beiden haben nichts gemeinsam. Leon sagte mir vor Jahren, dass 2025 der Punkt sein würde, an dem es für die Menschheit kein Zurück mehr gibt. 2025. Nicht 2205. 2025.

Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die im Südwesten leben, schaut nie hinter die Kulissen dessen, was ihnen das Land erzählt. Ein Zuhause zu haben, zur Schule zu fahren und seinen Lebensunterhalt zu verdienen, scheint irgendwie genug zu sein. Es ist ein Leben an der Oberfläche der Dinge. (Schockierende Prophezeiungen für 2025 – Überprüfung der Vorhersagen für 2024)

Sie haben selten den Wurzeln zugehört, die diesen Teil der Welt so bemerkenswert machen. Es ist, als würden sie immer noch auf der Oberfläche der Erde und seiner maschinengemachten Unwirklichkeit laufen.

Aber was die Älteren zu sagen haben, ist eine Weisheit, die der westlichen Zivilisation vorausgeht. Ihre Wurzeln liegen viel tiefer und basieren nicht auf bloßen Machenschaften und Wissenschaft, sondern auf einer ganzen Kosmologie, die wir vielleicht zuletzt bei den alten Griechen hatten.

Sie haben die Veränderungen gesehen und sie sind hier und jetzt. Die meisten Menschen leben den amerikanischen Schrei des Hin- und Herhetzens zur Arbeit, des Kaufens, Leben, Ausgebens, Konsumierens und vielleicht Überlebens.

Aber das wahre Genie dieses Teils der Welt sind seine Ureinwohner, deren Vision immer so weit war wie der Horizont. Und was sie zu sagen haben, lässt erahnen, was die dominierende Gesellschaft schließlich lernen muss.

300x250

Dieser Älteste lebte in Tahajiilee, auf dem Weg zur Grenze zu Arizona. Da sein Volk Dine-, Hopi- und Apache-Vorfahren ist, hat es der Erde viel länger zugehört und sie beobachtet als irgendjemand in der technologischen Gesellschaft. Jetzt müssen wir aufpassen.

Um die Jahrhundertwende hatte ich nur eine Ahnung von dem, was Leon sagte. Eine von Leons Lebensaufgaben war es, das Wissen der Navajo an Physiker und Wissenschaftler weiterzugeben. Vor allem an diejenigen, die zuhören wollten, was nicht einfach war. Er wusste, dass eine Lebensweise zu Ende ging.

Er wusste, dass diese Zivilisation zu Ende ging. Was er nicht wusste, was ich mir ganz sicher nicht vorstellen konnte, war, wie schnell sich die Veränderungen auf der Erde vollziehen würden. Der große Kreislauf des Lebens, die technologische Gesellschaft begann sich aufzulösen, hat nun die Form eines Quadrats oder Rechtecks ​​angenommen.

300x250 boxone

Quadratische Häuser, Büros, Computer, Handys, Fernseher und jede Menge Bürokratie auf Quadraten oder Rechtecken. Der Kreislauf des Lebens wurde buchstäblich amputiert. Für Leon ist der Mythos die Grundlage für das Verständnis der Realität.

Die griechischen Götter waren keine bloße Fiktion. Im Westen haben wir vergessen, wie man Poseidon und die „Götter“ ehrt. Nicht abstrakte körperlose, religiöse Götter, sondern die tellurischen, geologischen, elementaren Wesenheiten, die die Welt zusammenhalten. Für die Navajo sind die Kachinas Darstellungen der Elemente und des Schlüsselkonzepts von Hozho – Schönheit.

Hozho besteht aus drei Schichten … Schönheit, die im Zentrum des Kosmos steht … wie sie Bestand hat und auf die Welt einwirkt, ihre heilige physische Dauerhaftigkeit, Schönheit, die auch Leere bedeuten kann, und auch kosmische Energie. Die drei Schichten von Geist, Seele und Körper haben im tibetischen Buddhismus eine Spiegelkosmologie.

Jetzt, da die Elemente voneinander getrennt wurden, haben sich Veränderungen in der Welt zu manifestieren begonnen. Laut Leon begannen die Winde der Veränderung vor vielen Jahren. Unsere Wissenschaft ist kopflastig und hat laut Leon keine informierende Präsenz … sie trennt, analysiert, löst auf, bricht zusammen, fragmentiert und hat keine vertikale Beziehung zurück zur Quelle, die das Universum ist.

Deshalb graben wir immer noch, unterwerfen und erschrecken die Welt mit unseren Maschinen. Die kontinuierliche Membran des Himmels, die die Erde informiert, und der Erde, die den Himmel informiert, ist zerbrochen.

Ist irgendjemandem in letzter Zeit das Wetter aufgefallen? Deshalb hieß der Dokumentarfilm der Navajo-Matriarchin Roberta Blackgoat über ihr Leben, der 1985 den Oscar gewann, „Broken Rainbow“. Kein Zufall.

Jetzt versucht unsere Gesellschaft, aufzuholen. Elektroautos, Fusionsenergie, Windkraft, Solarenergie. Allein die Suche nach seltenen Erden wie Lithium, die als Antrieb für eine neue Zivilisation benötigt werden, wird enormen Schaden anrichten. Catch-22 im großen Maßstab.

Leon erklärte, dass sich das Universum in einer Hülle befindet und hinter dieser Hülle ein anderes Universum liegt. Alles ist miteinander verbunden. Die westliche Wissenschaft hat kaum unter die Oberfläche geblickt und in weniger als hundert Jahren haben wir das Gebäude der Existenz in die Knie gezwungen und glauben immer noch, dass wir das Problem mit genau den Maschinen lösen werden, die uns hierher gebracht haben. Fabelhaft.

Auf der anderen Seite des Kontinents könnten die Algonkin den ganzen Tag lang kein einziges Substantiv aussprechen. Denn für sie wie für viele Ureinwohner ist Existenz ein Verb. Wir im Westen haben die Welt zu einem Ding gemacht. So funktioniert unser kapitalistisches System. Privateigentum, Geld, Dinge. So funktioniert Wall Street, oder eben nicht.

Es ist ein System, das Nicht-Leben vorwegnimmt. In Wirklichkeit ist die Welt ein Quantenfeld und alles ist in Bewegung und beeinflusst alles andere. Aber unsere Wissenschafts-, Finanz-, Bildungs- und Gesundheitssysteme haben die Existenz in Einzelteile zerlegt. Die Welt ist kein Substantiv, sondern ein Verb. Das Leben entstand aus einem fließenden, vernetzten Fluss. Was einst kohärent und vernetzt war, wird auseinandergerissen.

Die Drogen, die Depression, der Alkoholismus, die Selbstmorde von heute – sie sind die Wurzel unserer körperlosen Art, die Welt zu ordnen. Unsere große Krankheit ist sowohl geistiger als auch körperlicher Natur.

Einige tun ihr Bestes, um das Schiff zusammenzuhalten. Aufforstungsprogramme, Gezeitenenergie, Windturbinen, riesige Luftreiniger, aber insgesamt benutzen wir Regenschirme, um Tsunamis abzuwehren. Wenn 2024 eine Regierung an die Macht kommt und zu den alten Bohrmethoden zurückkehrt und die Umweltverschmutzung ignoriert, besteht keine Chance, dass die Zivilisation durchhält.

Wenn die Globalisierung nachlässt und Lieferketten unterbrochen werden, werden die alten Methoden, Dinge lokal zu regeln, immer sinnvoller. Unsere senile Zivilisation verschwindet schnell.

Mir wurde gesagt, ich solle mich von den Küsten fernhalten, weil sie ertrinken würden. Es werden Dinge passieren, die das Land bis zur Unkenntlichkeit machen werden. In Geist, Körper und Seele. Wir müssen unser Verhalten und unsere Denkweise ändern, sonst gehen wir zugrunde.

2025 ist das Jahr, in dem eine neue Regierung ins Spiel kommt. 2025 steht vor der Tür.

Der amerikanische Weg des Streits, der in die ganze Welt exportiert wurde, führte zu der Landschaft, die wir heute haben. In ökologischer, politischer und sozialer Hinsicht können wir nicht zu archaischen Vorgehensweisen zurückkehren.

Frauen das Recht auf ihren eigenen Körper zu nehmen, die wahre Geschichte Amerikas, die von Sklaverei, Eroberung und Rassismus geprägt ist, zu ignorieren oder zu leugnen, in Gegenden der Welt nach Öl zu bohren, in denen niemals Öl gefördert werden sollte, wird die dualistische Denkweise, die wir geschaffen haben, nur noch verstärken.

About aikos2309 See all posts by aikos2309