Während die Gerüchteküche weiter brodelt und Eltern Gerechtigkeit fordern, melden sich Scharen von Whistleblowern aus der Branche, um ihr Wissen über Hanks und seine beschämende Vergangenheit in Hollywood weiterzugeben.

Den Ermittlern zufolge hat sich Hanks jahrzehntelang vor aller Augen versteckt, mit der Öffentlichkeit gespielt und gleichzeitig durch die Verwendung von Zeichen und Symbolen offen die schlimmsten Exzesse der Elite gefördert.

Im Jahr 2024 holt ihn Hanks‘ Vergangenheit ein und Insider aus Diddys berüchtigter Partyszene in L.A. melden sich, um ihr Wissen preiszugeben.

Den Ermittlern zufolge hat das FBI Diddys Gefängniszelle Anfang dieser Woche untersucht und alle seine persönlichen Schriftstücke und Briefe beschlagnahmt. Sie bauen offensichtlich einen weiteren Fall gegen ihn auf und sein Verteidigerteam ist nicht glücklich darüber.

Man drohte dem People’s Voice, die Berichterstattung über Diddy einzustellen, und als wir darauf bestanden, dass wir uns nicht einschüchtern ließen, bot man uns Geld an, wenn wir die Darstellung seiner Person bei X und Rumble änderten.

Es stellte sich heraus, dass wir nicht die einzigen waren, die Besuch von seinem Volk bekamen.

Es ist eine groß angelegte Desinformationskampagne im Gange und es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir sie jetzt aufdecken – bevor sie sich noch weiter ausbreitet. Wir können es uns nicht leisten, dass sich diese Geschichte durchsetzt und von der Wahrheit ablenkt.

Kein Geldbetrag der Welt ist es wert, ihn anzunehmen, wenn er damit dazu beiträgt, dass die Verbrechen der Elite ungestraft bleiben.

Ermittler warnen, dass Tom Hank eines der krankesten Mitglieder der Sekte sein könnte. Hier trägt er einen Adrenochromring, eine Kappe mit einem Kronensymbol und hält das Bild eines kleinen Kindes in der Hand.

Ihre wahre Natur wird durch ihre Symbole und Zeichen offenbart und dies wird der Schlüssel sein, um sie ans Licht zu bringen.

Es ist ein großer Club und Gott sei Dank gehörst du nicht dazu.

Tom Hank might be one of the sickest members of the Cult. He seems proud of it. 🔊 pic.twitter.com/5uXWIcmPux

