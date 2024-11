Wi-Fi kann zur Beeinflussung von Gehirnströmen genutzt werden – hat Potenzial für hypnotische Effekte und Social Engineering

Folgendes ist in Moskau geschehen: Von den 1950er bis zu den 1970er Jahren wurde die US-Botschaft in Moskau mit schwacher Mikrowellenstrahlung (RF) bombardiert, was als „Moskauer Botschaftsaffäre“ bekannt wurde. Diese verdeckte Operation zielte auf das Botschaftspersonal ab und setzte es HF-Strahlung mit Frequenzen aus, die weit unter der Wärmeschwelle lagen. Dennoch waren die langfristigen Auswirkungen gravierend. Sie löste bei den US-Geheimdiensten Alarm aus und gab den Anstoß zu jahrzehntelanger Forschung über die biologischen Auswirkungen nicht-ionisierender Strahlung. Dabei wurden Zusammenhänge mit kognitiven Beeinträchtigungen, Krankheiten und psychologischen Auswirkungen aufgedeckt.

Anmerkung von The Exposé: Wenn man im Internet nach der ‚Moskauer Botschaftsaffäre‘ sucht, erhält man möglicherweise die Petrov-Affähre , die sich auf eine Reihe von Ereignissen bezieht, in die sowjetische Spione und Spionageaktivitäten in der australischen Botschaft in Moskau in den 1950er Jahren verwickelt waren.

Die Lektion aus der Moskauer Botschaftsaffäre ist klar: Das schädliche Potenzial von HF-Strahlung ist seit über 70 Jahren bekannt, und die Technologie zu ihrer Ausnutzung ist immer ausgefeilter geworden. Wi-Fi und die moderne Verbreitung von Wi-Fi-Geräten mögen harmlos erscheinen. Doch was wir über die Risiken wissen (was wir lieber ignorieren), geht viel tiefer, als den meisten bewusst ist.

Das Hören von Wi-Fi

Beginnen wir mit dem „Hören“ von Wi-Fi. Wenn ein HF-Messgerät audiofähig ist, verfügt es über eine Ton-Demodulationsfunktion oder eine Audio-Ausgangsfunktion. Mit dieser Funktion kann das Messgerät die erkannten HF-Signale in hörbare Töne umwandeln und dem Benutzer helfen, verschiedene HF-Quellen anhand des ausgestrahlten Tonmusters zu unterscheiden. Dies ist von Vorteil, um die Art des HF-Signals, wie z.B. Wi-Fi, Mobilfunkmasten oder andere Quellen, durch Audio-Feedback zu identifizieren.

Ich werde gleich erklären, was der „Russenspecht“ ist, aber zuerst möchte ich ein Beispiel dafür geben, was ich hörte, als ich zum ersten Mal Wi-Fi durch die Klangdemodulationsfunktion meines Messgeräts erlebte, verglichen mit einer historischen Aufnahme des Spechts aus dem so genannten Kalten Krieg. (Hinweis: Wir konnten keine Kopie des Tons laden, bitte lesen Sie den Artikel von Cutter, um ihn anzuhören).

Wir werden gleich darauf eingehen, warum die Ähnlichkeiten in den Geräuschen zwischen Wi-Fi und dem Woodpecker von Bedeutung sind, aber zunächst einmal: Woher kommt Wi-Fi?

Was genau ist Wi-Fi?

Natürlich, es ist überall. In fast jedem Coffeeshop des Landes erhalten Sie zu jedem Kaffee eine Portion Wi-Fi-Strahlung. Es ist in fast jedem Unternehmen und in jedem Haus zu finden. Woher kommt es also? Unsere guten alten Freunde vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), die die Behauptung unterstützten und förderten, dass nicht-thermische Wirkungen wissenschaftlich nicht belegt sind, halfen bei der Entwicklung der absurden SAR-basierten Tests. Es waren dieselben Leute, die 1997 die Einführung von Wi-Fi ermöglichten.

Das IEEE-Komitee 802.11 entwickelte die ersten Standards für drahtlose lokale Netzwerke (WLANs), die den Weg für die kommerzielle Freigabe von Wi-Fi ebneten. Trotz anhaltender Bedenken hinsichtlich möglicher nicht-thermischer biologischer Auswirkungen konzentrierte sich das IEEE in seinen Sicherheitsrichtlinien ausschließlich auf die thermischen Auswirkungen. Es behauptet, dass Wi-Fi und ähnliche Technologien sicher seien, solange die spezifische Absorptionsrate (SAR) unter den Schwellenwerten für die Erwärmung von Gewebe liegt. Dieser Standpunkt ist nach wie vor ein Eckpfeiler der Sicherheitsstandards für drahtlose Kommunikation und bestimmt, wie Geräte getestet und reguliert werden. Danke, IEEE!

Bei Wi-Fi gibt es zwei getrennte modulierte Strahlungsemissionen: eine für die Bake, die kontinuierlich HF-Strahlung aussendet, und eine für die Daten, die zusätzliche HF-Strahlung aussenden.

Der Funksender

Das hämmernde Geräusch der Wi-Fi-Bake ist nicht das Geräusch von Daten, die von einem Gerät zu einem anderen gesendet werden – das geschieht zusätzlich zu dem ständigen Hämmern. Das Hämmern wird als „Bake“ bezeichnet. Diese pulsierende Bake, die mit 10 Impulsen pro Sekunde im extrem niedrigen Frequenzbereich (ELF) arbeitet, hört nie auf. Wenn Sie einen Wi-Fi-„Dienst“ haben, sind Sie nicht nur jeder HF-Frequenz ausgesetzt, sondern auch dieser einzigartigen Frequenz von 10 Hz.

Das funktioniert folgendermaßen: Durch Pulsbreitenmodulation kann eine hochfrequente HF-Strahlung eine niederfrequente Strahlung imitieren, indem die Dauer der Impulse gesteuert wird. Dadurch entsteht ein Effekt, der das Verhalten der niedrigeren Frequenz simuliert, während der ursprüngliche Hochfrequenzträger erhalten bleibt. So kann beispielsweise ein 2,4-GHz-HF-Strahlungsstrom in bestimmten Intervallen ein- und ausgeschaltet werden, wodurch sowohl die 2,4-GHz-Trägeremission, als auch ein gepulstes 10-Hz-Phänomen erzeugt wird. Dadurch wird die niedrigere Frequenz effektiv in die Hochfrequenzemission eingebettet.

Die Sache ist die: Vom technischen Standpunkt aus gesehen ist eine Bake nicht notwendig! Damit Wi-Fi eine standortunabhängige Konnektivität bieten kann (das ist übrigens alles, was es tut, nämlich Sie von der Verwendung eines Kabels für die Verbindung Ihrer Geräte zu befreien), braucht es keine konstante Bake, um zu funktionieren. Der Sender führt zu einer unnötigen und dauerhaften Belastung durch Hochfrequenzstrahlung, sowohl durch die Trägerfrequenz, als auch durch das 10-Hz-Phänomen.

Warum bin ich besorgt über ein ELF-Phänomen bei 10 Hz? Frequenzen im extrem niederfrequenten Bereich (ELF), insbesondere um 10 Hz, können mit biologischen Systemen interagieren. Dies gilt insbesondere für Gehirnströme, die natürlicherweise in ähnlichen Frequenzen schwingen (z.B. Alphawellen). Dies gibt Anlass zur Sorge über mögliche neurologische oder physiologische Auswirkungen.

Es geht hier um unnötige Dauerbelastung durch die Strahlung der Trägerwelle der Bake und die eingebettete 10-Hz-Modulation – Vorsicht.

Datenübertragung

Wi-Fi überträgt Daten durch modulierte HF-Strahlung in bestimmten industriellen, wissenschaftlichen und medizinischen (ISM) Bändern. Die Strahlung wird in Bursts ausgesendet, wobei jeder Burst kodierte Datenpakete enthält. Während der Übertragung der Daten senden sowohl der Router, als auch das empfangende Gerät Strahlung aus und tauschen ständig zusätzliche Strahlung aus, um die Integrität der Pakete zu überprüfen.

Dieser Prozess führt zu einer wellenförmigen Emission von HF-Strahlung von beiden Geräten während der gesamten Kommunikationssitzung, unabhängig von der Datengröße oder Geschwindigkeit. Die höchste Strahlenbelastung tritt in unmittelbarer Nähe der Sendegeräte und Router auf, aber die HF-Strahlung durchdringt die Umgebung und reicht weit über die Sende- und Empfangspunkte hinaus.

Es geht hier um eine konstante Strahlungsemission von der Funkbake und um zusätzliche Strahlungsemissionen mit einem anderen Modulationsschema bei der Datenübertragung – Vorsicht.

Nebenbei bemerkt, vervielfachen hochauflösende Daten (HD) diese Emissionen dramatisch, da HD-Inhalte, wie auch 4K-Videos, wesentlich mehr Bandbreite und häufige Paketübertragungen erfordern. Ein 360p-Video erfordert beispielsweise etwa 0,5 Mbps (Megabit pro Sekunde), während ein 4K-Video bis zu 25 Mbps, oder mehr, erfordern kann – das ist eine 50-fache Steigerung. Dieser erhöhte Datendurchsatz führt zu sehr viel häufigeren und anhaltenden Ausbrüchen von HF-Strahlung, was die Emissionen beim Streaming, oder bei hochauflösenden Aktivitäten, deutlich erhöht. Wenn Sie noch drahtlos arbeiten, sollten Sie die Video- oder Audioauflösung verringern, um die Strahlenbelastung zu reduzieren.

Die Duga-Hauptantenne in der Nähe von Tschernobyl

Was hat es mit diesem „Specht“ auf sich?

Hier ist die offizielle Geschichte über das Duga-Radar, das von den Amerikanern den Spitznamen „Russenspecht“ erhielt. Im Russischen bedeutet das Wort „Duga“ „Bogen“ oder „Kurve“. (Vgl. encycloreader.org) Im elektrotechnischen Bereich bezieht es sich jedoch speziell auf einen Elektrizitätsbogen, der den gekrümmten Weg einer elektrischen Entladung zwischen zwei Punkten beschreibt. Das Duga-Projekt war ein „sowjetisches Über-Horizont-Radarsystem“. Es wurde im Kalten Krieg eingesetzt und sendete gepulste HF-Strahlung auf einem breiten Frequenzspektrum aus. Bei der Demodulation auf einem Kurzwellengerät (wo ich das Geräusch in den 1970er Jahren zum ersten Mal hörte) klang es wie ein sich wiederholendes Klopfgeräusch (10 Hz), das viele Menschen auf der ganzen Welt hören konnten, wenn sie auf aktive Frequenzen eingestellt waren. Das Phänomen wurde wegen seines Klangs als „Russenspecht“ bezeichnet.

Der Effekt von Duga war eine pulsmodulierte HF-Strahlung, die über eine Vielzahl von Frequenzen ausgestrahlt wurde und in erster Linie auf Nordamerika gerichtet war. Das Duga-Radarsystem war riesig, seine Hauptantenne war über 700 Meter lang und 150 Meter hoch. Es operierte mit einer unglaublichen Leistung, die wohl bis zu 10 Megawatt betrug.

Die Duga-Hauptantenne in der Nähe von Tschernobyl (Bild oben) stellte 1986 ihren Sendebetrieb ein, im selben Jahr wie die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl. Einige Jahre später begann sich die moderne Plage des Wi-Fi auszubreiten. Zunächst tauschten Hunderte, dann Tausende und schließlich Millionen kleinerer Quellen von pulsmodulierter 10-Hz-HF-Strahlung, die die einzige Quelle der großen Antenne ersetzten.

Wi-Fi – mehr RF als der “Specht“

Das Gesetz des umgekehrten Quadrats, das besagt, dass die Strahlungsintensität mit der Entfernung rapide abnimmt, bietet hier jedoch keinen Trost. Während Dugas starkes Signal über große Entfernungen abnimmt, befinden sich die zahllosen Wi-Fi-Router und -Geräte direkt in unseren Wohnungen, an unseren Arbeitsplätzen und in öffentlichen Räumen – nur wenige Meter oder Zentimeter von unserem Körper entfernt.

Die Strahlung jedes einzelnen Routers mag zwar weniger stark sein als die von Duga, aber sie ist viel näher. Deshalb ist die Strahlenbelastung auch viel höher. Anstelle einer weit entfernten, massiven Quelle sind wir nun mit einem allgegenwärtigen Netz aus pulsmodulierter HF-Strahlung im Nahbereich konfrontiert.

IoT ist Wahnsinn

Der Wahnsinn des „Internets der Dinge“ (IoT: Verknüpfung eindeutig identifizierbarer physischer Objekte mit einer virtuellen Repräsentation in einer Internet-ähnlichen Struktur) wird diese Belastung exponentiell vervielfachen. Mit jedem neuen „intelligenten“ Gerät (von Kühlschränken über Glühbirnen, bis hin zu Sicherheitskameras) führen wir eine weitere Quelle von pulsmodulierter 10Hz-HF-Strahlung in unsere Umgebung ein. Diese Geräte, die ständig miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren, tragen zu der bereits überwältigenden Belastung durch Wi-Fi bei und sättigen unsere Lebensräume mit Strahlung, die nur schwer zu vermeiden ist.

Anders als in den Tagen von Duga, wo man sich weit genug entfernen konnte, um der Strahlung zu entgehen, schafft das IoT eine Situation, in der es schwierig wird, ihr zu entkommen. Jedes Gerät mag mit geringerer Leistung strahlen. Aber die schiere Anzahl der Quellen in Verbindung mit ihrer Nähe sorgt dafür, dass die Belastung konstant und kumulativ ist.

Mögliche kognitive Auswirkungen von 10Hz-ELF-Exposition

Was ist also das Faszinierende an einem 10Hz-Signal, das in den Strom der HF-Strahlung eingebettet ist? „Entrainment“ (Synchronisation der Gehirnströme mit Faktoren der Umgebung), die Realität eines frequenzfolgenden Effekts: Das menschliche Gehirn arbeitet in einem Frequenzbereich, in dem verschiedene Gehirnwellenzustände mit bestimmten Aktivitäten korrespondieren.

Der durchschnittliche Zustand hängt davon ab, was wir gerade tun. Der Standardzustand wird jedoch von der Schumann-Resonanz bestimmt, einer natürlichen Frequenz von etwa 7,83 Hz, die durch das elektromagnetische Feld der Erde erzeugt wird. Das Gehirn kann sich jedoch zu dieser Frequenz hin bewegen, wenn ein anhaltendes 10-Hz-Signal vorhanden ist. Dieser Prozess des Entrainments bedeutet, dass das Gehirn nicht mehr seinen natürlichen Rhythmus beibehält, sondern dem externen Signal folgt. Mit der Zeit kann dies zu einer potenziell erheblichen Störung der Gehirnfunktion führen, da die ständige Exposition gegenüber den 10-Hz-Impulsen des Wi-Fi das Gehirn in einen unnatürlichen Rhythmus drängt und seine Verbindung zur natürlichen Frequenz der Erde außer Kraft setzt.

Das Gehirn ist Ihre einzige Referenzquelle für die Realität. Wenn das Gehirn selbst verändert wird, verändert sich auch die Wahrnehmung der Geschehnisse. Es ist, als würde man versuchen, die Stabilität eines Schiffes zu beurteilen, während man bei rauer See auf dem Schiff steht – die Perspektive ist verzerrt. Dieser Mitnahmeeffekt schafft mit der Zeit einen Zustand, in dem Sie leichter beeinflussbar sind – einen „beeinflussbaren Zustand“. In diesem Zustand ist das Gehirn empfänglicher für externe Einflüsse, seien es Medien, Marketing oder sogar unterbewusste Einflüsse. Da Wi-Fi und andere Quellen der 10-Hz-Modulation immer allgegenwärtiger werden, könnten diese Signale unser Denken und Reagieren auf subtile Weise verändern, ohne dass wir es überhaupt merken.

Es geht um die Möglichkeit der Gedankenkontrolle, nicht im Sinne von Hollywood, sondern um die Schaffung eines inneren Zustands, der sich vom natürlichen Bewusstseinszustand unterscheidet, in dem wir unwillkürlich von unserer natürlichen Verbindung zur Erde in einen unnatürlichen, beeinflussbaren Rhythmus versetzt werden.

Diese Verschiebung, die durch die ständige Exposition gegenüber der 10Hz-Wi-Fi-Bakenmodulation hervorgerufen wird, verändert auf subtile Weise die natürlichen Rhythmen unseres Gehirns. Anstatt auf die Schumann-Resonanz eingestimmt zu sein, werden wir in die Synchronisation mit einem synthetischen Rhythmus gezogen – ein Bewusstseinszustand, der sich normal anfühlt, aber in Wirklichkeit von unserem natürlichen Zustand abgekoppelt ist. In diesem veränderten Zustand lassen sich unsere Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen leichter von der künstlichen Umgebung um uns herum beeinflussen, da wir uns auf ihre Frequenzen einlassen.

Traumatische Erinnerungen werden außerhalb des Gehirns gespeichert

Der Wi-Fi-Gedächtniseffekt geht davon aus, dass die ständige Exposition gegenüber den gepulsten Wi-Fi-Signalen, insbesondere der 10-Hz-Modulation, einen bleibenden Eindruck, nicht nur im Gehirn, sondern im gesamten Körper, hinterlässt. Es wird angenommen, dass dieses Gedächtnis im strukturierten Wasser gespeichert wird, das einen großen Teil des Körpergewebes ausmacht.

Das strukturierte Wasser, von dem man annimmt, dass es Informationen speichert und die Kohärenz aufrechterhält, dient als Medium für die Speicherung künstlicher Frequenzen, selbst wenn die Strahlungsquelle entfernt wurde. Nach dieser Theorie schwingt der Körper weiterhin auf der künstlichen 10-Hz-Frequenz, ähnlich wie ein Echo, das noch lange nach dem Ende des Schalls anhält. Dies könnte erklären, warum manche Menschen weiterhin unter elektromagnetischer Empfindlichkeit oder kognitiven Störungen leiden, da das strukturierte Wasser in ihrem Körper den Einfluss dieser synthetischen Rhythmen beibehält und eine Rückkehr zu ihrem natürlichen Zustand verhindert.

Dieser Gedächtniseffekt kann sogar jenen winzigen Teil der Bevölkerung betreffen, der über ein Haus verfügt, das die drahtlose Übertretung von Wi-Fi verhindert. Selbst in sorgfältig abgeschirmten Umgebungen, in denen Wi-Fi und andere Quellen von HF-Strahlung ferngehalten werden, kann der Körper weiterhin mit den künstlichen Frequenzen in Resonanz gehen, denen er zuvor ausgesetzt war.

Das strukturierte Wasser im gesamten Körper, das die Erinnerung an diese Frequenzen bewahrt, kann noch lange nach der ersten Exposition anhaltende Auswirkungen haben. Das bedeutet, dass selbst in Umgebungen, die frei von ständigem drahtlosen Eindringen sind, Menschen immer noch Symptome einer elektromagnetischen Empfindlichkeit aufweisen können, da ihr Körper die störenden Muster beibehält, die durch frühere Wi-Fi-Exposition eingebettet wurden.

Dieses Phänomen könnte erklären, warum Opfer elektromagnetischer Vergiftungen (elektromagnetische Hypersensibilität oder EHS-Opfer) in einem chronischen Zustand der Dysautonomie stecken bleiben. Dysautonomie, eine Funktionsstörung des autonomen Nervensystems, ist häufig mit einem Ungleichgewicht zwischen dem Sympathikus und dem Parasympathikus verbunden – allgemein als „Kampf oder Flucht“ und „Ruhe und Verdauung“ bezeichnet. Die ständige Exposition gegenüber pulsmodulierter HF-Strahlung, wie Wi-Fi, kann den Körper in einem erhöhten Sympathikus-Zustand festhalten, wodurch eine chronische „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion aufrechterhalten wird.

Selbst nach dem Entfernen der drahtlosen Strahlungsquellen schwingt der Körper durch den im strukturierten Wasser gespeicherten Memory-Effekt weiterhin mit diesen künstlichen Frequenzen. Dies verhindert eine Rückkehr zur parasympathischen Dominanz, in der Heilung und Erholung stattfinden, und hält den Menschen in ständigem physiologischen Stress gefangen. Dieses Ungleichgewicht könnte erklären, warum sich viele EHS-Opfer nur schwer erholen, da ihr Körper noch lange nach der Milderung der Umweltexposition auf Stress eingestellt bleibt.

Die Stimmgabel-Methode: Ein mögliches Hilfsmittel zur Genesung in RF-Ausschlussgebieten

Für diejenigen, die Zugang zu einer RF-Sperrzone haben, kann die Stimmgabel-Methode von Dr. Christof Plothe dazu beitragen, dass Ihr Körper schneller zu normalen Funktionen zurückkehrt. Ich werbe nicht für die Verwendung von Stimmgabeln im Allgemeinen und auch nicht für die Idee, dass Ihr Leben in Ordnung ist, wenn Sie weiterhin in einer toxischen Umgebung mit gelegentlicher Exposition einer Stimmgabel leben. Stattdessen schlage ich vor, dass Sie, wenn Sie Zugang zu einer Ausschlusszone haben, um sich zu erholen, die Stimmgabel als potenzielle Hilfe zur Wiederherstellung des Gleichgewichts Ihres Systems ausprobieren sollten.

Die Fähigkeit der Stimmgabel, die natürlichen Frequenzen wiederherzustellen, kann dabei helfen, die Rhythmen Ihres Körpers, nach längerer Exposition in einer pulsmodulierten HF-Strahlung, wiederherzustellen und so die Rückkehr zu einem Zustand des Gleichgewichts zu beschleunigen. Hier ist das Interview, bereits auf die richtige Zeit eingestellt, um etwas über die Stimmgabeltechnik zu erfahren:

EMF-Heilmittel: Dr. Christof Plothe Interview, 2. Oktober 2024 (51 Min.)

Ich selbst probiere diese Technik aus. Und ich kenne andere, die zwar in unberührter Umgebung leben, aber auch immer wieder Zeit im „Brennpunkt“ verbringen und die Technik ebenfalls ausprobieren. Ich würde mich freuen, von Ihren Ergebnissen zu hören, wenn Sie sich entscheiden, dies zu versuchen.

Diese Methode und der Zugang zu einer RF-Ausschlusszone können zusätzliche Vorteile für eine schnelle Wiederherstellung und Genesung schaffen. Dies ist keine Empfehlung für jede Art von Stimmgabeln – nur für diese spezielle Idee, die möglicherweise die Rückkehr zur Normalität nach der Rückkehr in eine unberührte Umgebung beschleunigt.

Soziale Programmierung

Die Normalisierung der persönlichen und familiären Strahlenbelastung, z.B. durch Wi-Fi, hat eine Dimension der sozialen Programmierung, die uns hilft zu verstehen, wie es dazu kam. (Vgl. keithcutter.substack.com) Die blinde Übernahme von Wi-Fi in unser Leben lässt sich durch unser kultiviertes und inzwischen tief verwurzeltes Verlangen nach Bequemlichkeit, Unterhaltung und Stimulation erklären. Diese blinde Übernahme von Wi-Fi zieht uns in eine synthetische Existenz, die Gesundheit und Wohlbefinden untergräbt.

Die unbewusste Erwartung und Hingabe an das Ideal der allgegenwärtigen Konnektivität, die nur durch die mit HF-Strahlung betriebene drahtlose Technologie erreicht werden kann, trennt uns von der natürlichen Welt und verstärkt die Belastung durch schädliche elektromagnetische Felder (EMF). Gleichzeitig werden wir von sinnvollen, lebensspendenden Verbindungen und Erfahrungen abgelenkt.

Echte Transformation erfordert, dass wir uns aus diesen gesellschaftlichen Fallen befreien und die Denkweise beherrschen, die notwendig ist, dem natürlichen Leben, anstatt dem synthetischen den Vorrang zu geben.

Zwei wichtige Dinge sind zu beachten:

Alle Ratten starben innerhalb von 3 Minuten, ein einminütiges Video, in dem nicht-modulierte und modulierte Exposition diskutiert werden. (Vgl. All the rats died short) Keine US-Schule will Wi-Fi abschaffen. (Vgl. @emrefemedy)

Lösungen

Sie können noch heute aktiv werden! Je nachdem, wie sehr Sie sich engagieren, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Wi-Fi-Strahlung in Ihrem Zuhause messbar zu reduzieren. Unabhängig davon, ob Sie noch nicht ganz bereit sind, auf Wi-Fi zu verzichten, oder ob Sie es sofort aus Ihrem Haus verbannen möchten, finden Sie hier bewährte Taktiken für jede Situation.

Reduzieren Sie die Wi-Fi-Quellen in Ihrem Haus

Steigen Sie auf einen WLAN-Router um, der das ständige Bakensignal eliminiert und die Strahlungsintensität bei Datenübertragungen reduziert. Diese Router bieten auch Funktionen, wie einstellbare Sendeleistung und Eco-Modi, die die EMF-Emissionen bei Nichtgebrauch minimieren. Kombinieren Sie ggf. mit den Punkten 2-4 unten. Wenn Sie Ihren Router bei Nichtgebrauch, insbesondere über Nacht, vom Stromnetz trennen, können Sie die Belastung durch Wi-Fi-Strahlung erheblich reduzieren. Selbst wenn Sie das WLAN tagsüber eingeschaltet lassen, reduziert das Ausschalten während des Schlafs die Belastung um etwa ein Drittel, ohne dass dies etwas kostet. Dieser einfache Schritt minimiert die ständige Aussendung von HF-Strahlung durch den Router in Zeiten, in denen der Internetzugang nicht benötigt wird. Eine bequemere Möglichkeit, Ihr WLAN ein- und auszuschalten, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie es regelmäßig nutzen, und maximiert so die Reduzierung der EMF-Belastung: Eine Fernbedienung zum Aus- und Einschalten Ihres WLANs. Billig, einfach, effektiv. Sie können die Strahlenbelastung durch Wi-Fi weiter reduzieren, indem Sie das Wi-Fi auf Ihren Geräten ausschalten, wenn Sie sie nicht aktiv nutzen. Dieser einfache Schritt verringert die Strahlungsmenge, die Ihre Geräte aussenden. Außerdem ist es völlig kostenlos – Sie müssen nur daran denken, es zu tun! Kaufen Sie ein geeignetes HF-Messgerät und informieren Sie sich über die Grundlagen der HF-Hygiene, um andere Wi-Fi-Quellen in Ihrer Wohnung aufzuspüren. Die Reduzierung der Audio- und Videoauflösung kann die Datennutzung um das bis zu 50-fache senken und damit die RF-Strahlungsemissionen erheblich verringern. Das liegt daran, dass hochauflösende Inhalte wie 4K-Video (oder hochauflösendes Audio) viel mehr Bandbreite benötigen – bis zu 25 Mbit/s für 4K-Video im Vergleich zu etwa 0,5 Mbit/s für 360p. Je höher die Auflösung, desto mehr Datenbursts treten auf, sowohl in der Frequenz, als auch im Gesamtvolumen. Dies führt zu einer erhöhten HF-Strahlung. Die Verringerung der Video- oder Audioauflösung ist eine einfache, kostenlose und sofortige Möglichkeit, die Belastung zu reduzieren.

Beseitigen Sie Wi-Fi-Quellen in Ihrem Haus

Stellen Sie von drahtloser auf kabelgebundene Datenverarbeitung um, indem Sie die Wi-Fi-Strahlung von Ihrem Router und Ihrem Computer zu 100% eliminieren. Vergessen Sie nach der Installation nicht, das Wi-Fi auf Ihren Geräten zu deaktivieren.

Kaufen Sie ein geeignetes HF-Messgerät und lernen Sie die Grundlagen der HF-Hygiene kennen, um andere Wi-Fi-Quellen in Ihrem Haus zu lokalisieren, einschließlich sogenannter „intelligenter“ Geräte.

Hard Wire-Kit. Schalten Sie Wifi aus, installieren Sie verkabeltes Ethernet und verbinden

Sie alle Geräte mit dem Internet. Telefone, Laptops, Tablets und Computer

Beseitigen oder verringern Sie die Wi-Fi-Belastung von Ihren Nachbarn

Richten Sie bei sich zu Hause einen Schlafplatz mit einem RF-abgeschirmten Betthimmel ein.

Quelle: keithcutter.substack.com

Fazit

Wi-Fi ist im modernen Leben allgegenwärtig und sättigt unsere Wohnungen, Arbeitsplätze und öffentlichen Räume mit ständiger HF-Strahlung. Die Schäden, die es verursacht, können jedoch weit über die erwarteten Auswirkungen der gemessenen HF-Intensität hinausgehen. Warum also ist Wi-Fi so schädlich?

Im Prinzip ist Wi-Fi mehr als nur ein HF-Sender: Es bringt eine Reihe zusätzlicher Stressfaktoren mit sich, die seine Auswirkungen verstärken. Das kontinuierliche Bakensignal, das mit 10 Hz pulsiert, ahmt die Gehirnwellenfrequenzen nach, die unseren natürlichen Rhythmus bestimmen, wie z.B. Alphawellen. Dies gibt Anlass zu der Sorge, dass diese ständige Exposition die normale Funktion des Gehirns stört. Darüber hinaus verstärkt die pulsmodulierte Natur der HF-Übertragung von Daten die potenziellen Schäden durch einen Multiplikatoreffekt. Diese modulierten Strahlungen wirken sich nicht nur auf das Gehirn aus, sondern hinterlassen auch einen Abdruck im Körpergewebe. Das strukturierte Wasser, aus dem ein Großteil des menschlichen Körpers besteht, wird dadurch dauerhaft geschädigt.

Im Gegensatz zu einer einzelnen Strahlungsquelle umgibt uns das heutige Wi-Fi von allen Seiten und ist unserem Körper viel näher, wodurch das Risiko einer langfristigen Exposition noch gefährlicher wird. Die Verbreitung von Wi-Fi-fähigen Geräten im „Internet der Dinge“ (IoT) verschärft dieses Problem noch, da jedes neue Gerät eine weitere Strahlungsschicht zu unserer bereits gesättigten Umgebung hinzufügt. Leider erhöhen viele Menschen („nützliche Idioten“) aktiv und absichtlich die Wi-Fi-Emissionen in ihren Häusern und beeinträchtigen damit unwissentlich die Gesundheit ihrer Familien und ihrer Gemeinden. Da Wi-Fi mit derselben 10-Hz-Frequenz moduliert, die in seinen Signalen eingebettet ist, können unsere Gehirnwellen auf eine Weise verändert werden, die zu kognitiven Störungen, Stimmungsschwankungen und sogar zu einer größeren Anfälligkeit für Beeinflussung führt.

Die Auswirkungen von Wi-Fi sind kumulativ, und je mehr Geräte wir uns damit umgeben, desto größer ist das Risiko. Es gibt zwar Möglichkeiten, sich abzuschirmen und zu erholen, z.B. durch die Einrichtung echter RF-Ausschlusszonen oder die Verwendung potenzieller Hilfsmittel, wie Stimmgabeln, um die Rhythmen des Körpers wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die beste Strategie ist jedoch die Prävention. Die Reduzierung der Wi-Fi-Belastung und das Erkennen ihrer einzigartigen Schädlichkeit ist der erste Schritt zur Wiedergewinnung von Gesundheit und Vitalität in einer zunehmend drahtlosen Welt.

Quelle: The Exposé

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 21.11.2024