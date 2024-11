Projekt Red Sun: Die geheime bemannte Mission zum Mars? (Video)

Ein angeblich von der NASA produzierter Film zeigt verschwommene Aufnahmen einer bemannten Mission zum Mars im Jahr 1973. UFO-Anhängern sehen ihn als Beweis, dass bereits Menschen auf dem Mars waren. Gab es tatsächlich eine Mars-Mission und warum werden die Informationen darüber bis heute unter Verschluss gehalten? Von Frank Schwede

Mariner 4 war die erste Raumsonde, die Aufnahmen vom Mars zur Erde schickte. Sie startete am 28. November 1964 vom Weltraumbahnhof Cap Canaveral. Nach 228 Tagen Flug erreichte die Sonde am 15. Juli 1965 den Roten Planeten und flog dicht an ihm vorbei.

Die Aufnahmen eines von Kratern übersäten toten Planeten veränderte die Sicht der Wissenschaft auf das Leben auf dem Mars grundlegend und sorgten bei der NASA für große Aufregung, weil sie einige bis dahin unbekannte Merkmale des bizarren Roten Planeten zeigten. (Die Welt-Illusion: Die Saturn-Mond-Matrix)

Sechs Jahre später umkreiste Mariner 9 den Mars. Die Sonde konnte die gesamte Oberfläche des Mars fotografieren. Die Aufnahmen zeigten alte Flussbetten, einen dreitausend Meilen langen Grand Canyon, riesige Vulkane und weitere künstliche Formationen.

Es wird behauptet, dass die spektakulären Aufnahmen die NASA dazu veranlasst hat, eine bemannte Mission zum Mars zu starten, das sogenannte Projekt Red Sun. Das Ziel soll darin bestanden haben, den Roten Planeten zu besiedeln.

Aber was waren die Gründe dafür? Dachten sie, dass es dort außerirdisches Leben gibt? Sollte es tatsächlich eine solche Mission gegeben haben, warum hat die NASA nicht öffentlich erklärt, dass sie auf dem Mars gelandet ist? (Warum Barack Obama nie auf dem Mars war und die Elite noch immer die Hoheit über die Wahrheit hat)

Vierzig Jahre später erfährt die Öffentlichkeit durch den italienischen Journalist und UFO Forscher Luca Scantamburlo von der Mission. Im April 2011 erklärte er auf einer Pressekonferenz:

„Ich stelle ihnen eine Aussage in Form einer Pressemitteilung vor, die ich verfasst habe, um die mutmaßliche Existenz eines geheimen militärischen Raumfahrtprogramms namens „Projekt Red Sun“ zu diskutieren, das in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführt wurde, um eine stationäre Basis auf dem Mars, dem Roten Planeten, zu errichten.

Meine Informationsquelle – von mir als „bravoxsierrea24“ bezeichnet – hatte mich per E-Mail kontaktiert. Es ist möglich, die Seiten der Pressemitteilung und das hier gezeigte Bild zu reproduzieren.“

Am Ende des Presseberichts befindet sich ein grobkörniges Foto, das angeblich Buzz Aldrin bei einem Marsspaziergang zeigt.

Falsches Logo der NASA

Wie Scantamburlo von seiner Quelle erfuhr, waren an dem Projekt neben den US amerikanischen Astronauten Buzz Aldrin, Neil Armstrong auch ein sowjetischer Kosmonaut namens Wladimir Iljuschin beteiligt.

Als Beweis wird ein Video genannt, das angeblich aus 16-mm-Filmmaterial zusammengestellt wurde. Der Film eröffnet mit dem NASA-Logo und dem Schriftzug „Nicht zur öffentlichen Verbreitung“.

Es zeigt, wie Astronauten an Bord eines Moduls, vermutlich das Raumschiff „ISV´Columbus“, die Erde verlassen. Einige Merkmale des Roten Planeten werden während des Fluges deutlich, beispielsweise der berühmte Südpol des Mars.

Zuschauern ist sofort aufgefallen, dass der Film das falsche Logo der NASA verwendet. Doch das ist noch nicht alles. Die Aufnahmen, die die Erde zeigen, stammen von Apollo 8, die Innenaufnahmen von Apollo 17, die Außenaufnahme der Landers ist ein Wikipedia-Foto der ISS aus dem Jahr 2001, wobei die Sojus-Kapsel im Hintergrund entfernt wurde.

Die Landung auf dem Mars ist eine Filmsequenz aus dem Film „Alternative 2“ aus dem Jahr 1973. Es gab noch einen zweiten Film, in dem auf die Apollo-Aufnahmen verzichtet wurde, offenbar mit dem Ziel, dass der Betrug nicht ganz so offensichtlich ist.

Tatsache ist also, dass die meisten Aufnahmen von Apollo-Missionen stammen, eine weitere aus einer BBC-Doku über die Erkundung des Mars und die Aufnahme vom Mars wurde der Mariner-7-Mission entnommen. Hinzu kommen Aufnahmen viele Aufnahmen von der ISS.

In der Geschichte wird behauptet, dass der Start der Rakete am 23. März, andere Quellen behaupten am 28. August, 1973 aus einer isolierten Zone in Brasilien erfolgte.

Der Grund, warum der Start an einem so ungewöhnlichen Ort stattfand, war, dass die NATO den Start einer Rakete in den USA und in der Sowjetunion registriert hätte, bis auf Brasilien.

An Bord der Saturn-Rakete befand sich das interplanetare Raumschiff „ISV Columbus“. 158 Tage nach dem Start soll das Raumschiff mit der Besatzung an Bord auf dem roten Planeten gelandet sein.

Die Aufzeichnungen und Protokolle landeten direkt im Kontrollzentrum der NASA, das sich angeblich in Cocoa Beach im US Bundesstaat Florida befand, von wo aus die ersten drei Starts des Projekts überwacht wurden. Anschließend soll die Kontrolle von der Area 51 erfolgt sein.

Nachdem das Video öffentlich war, wies die NASA jede Art von Beteiligung an einer bemannten Mission zum Mars zurück.

Ein amerikanisch-sowjetisches Gemeinschaftsprojekt?

Den Anstoß zu dieser Mission soll das „Projekt Horizon“ aus dem Jahr 1959 gegeben haben. Der Plan war eine nuklear bewaffnete Militärbasis auf dem Mond zu errichten. Sie hätte den USA zu einer unübertroffenen Macht über den gesamten Planeten verholfen. Die Sowjetunion hätte nicht die geringste Chance gegen die USA gehabt.

Doch während des atomaren Wettrüstens erfolgte schließlich die Einsicht und beide Seiten haben erkannt, dass ein Atomkrieg die Menschheit auslöschen würde, also entschieden sich die USA und die Sowjetunion für eine Alternative für den Fall eines Atomkriegs oder einer Naturkatastrophe.

Sie dachten darüber nach, eine Kolonie auf dem Mars zu gründen, wo die Menschheit derartige Ereignisse überleben könnte. Allerdings ist es nicht ganz einfach, dorthin zu gelangen.

Eine Reise zum sechzig Millionen Kilometer entfernten Mars dauert rund sieben Monate. Dagegen ist der dreitägige Flug zum 384.000 Kilometer entfernten Mond nur ein Katzensprung.

Es wird behauptet, dass die Mars-Mission mit der Super-Schwerlastrakete Saturn V durchgeführt wurde, die im Rahmen des Apollo-Programms entwickelt wurde. Sie verfügte über drei Stufen, wurde mit flüssigem Treibstoff angetrieben und brachte es auf 160 Millionen PS. Im Gegenzug soll die Sowjetunion die Sicherheitssysteme und Lebenserhaltungstechnologie geliefert haben, heißt es.

Wie aber ist es möglich, dass eine so großangelegte Mission über Jahrzehnte geheim gehalten werden kann? Unabhängig der Tatsache, dass das Video definitiv eine Fälschung ist, spricht alles für einen großen Schwindel. Ganz neu ist die Behauptung, dass es in der Vergangenheit bereits bemannte Missionen zum Mars gab, nicht.

