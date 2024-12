Wenn linksgrüne Kriegstreiber Gas geben: „Kriegstüchtig“, „Bunkerpläne“, „Schlachten gewinnen“:

Teile die Wahrheit!

Während im Linksstaat Deutschland überall imaginäre Nazis bekämpft werden, macht sich das System zugleich die Parolen des echten damaligen Nationalsozialismus zu eigen, um die Bevölkerung wieder „kriegstüchtig“ zu machen – und zwar gegen den alten Feind aus Russland.

Innerhalb kürzester Zeit ist der „Russe“ wieder zum allseits akzeptierten und bedienten Feindbild geworden.

Bei Maischberger behauptete Bundeswehr-Generalinspekteur Carsten Breuer, Wladimir Putin betrachte den Krieg als einen „Krieg gegen das westliche System“. Durch den Einsatz der westlichen Waffen erkämpfe sich die Ukraine lediglich Zeit, die „uns im Westen“ gerade durch die Selbstverteidigung der Ukraine „erkauft“ werde.

Die „Militärexpertin“ Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik, redete noch aggressiveren Unsinn zusammen. Zwischen 1.000 und 1.900 russische Soldaten würden derzeit angeblich täglich fallen oder kampfunfähig werden, fabulierte sie.

Russland sei aber bereit, diese Verluste auf sich zu nehmen, um sich in eine gute Verhandlungsposition zu bringen, falls es ab Januar unter Donald Trump zu Verhandlungen kommen sollte.

„Wir glauben immer noch so ein bisschen, dass das ein Krieg in der Ukraine ist. Aber es ist ein Krieg, der gegen uns geht. Wir haben heute schon an vielen Punkten diese Zeitline gehört.“

Es gebe Analysen, die sagten, dass Russland in fünf bis acht Jahren wieder komplett einsatzfähig sei. “Das kann man übersetzen und sagen, wir haben eine Deadline für unsere Verteidigungsfähigkeit“, so Major weiter. (Deutschland: Weihnachtlicher Atombunker: Du kommst hier nicht rein!)

Major betete dabei das Gerede von SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius nach, bis 2029 müssten „wir“ in der Lage sein, “einen russischen Angriff abschrecken zu können, also Russland zu signalisieren, es lohnt sich nicht, weil die Kosten höher wären als der Gewinn, das ist die Idee von Abschreckung.

Und wenn Abschreckung nicht funktioniert, müssen wir verteidigungsfähig sein“. Auch Breuer bekräftigte noch einmal ausdrücklich: „Wir müssen kriegstüchtig werden“ – nicht etwa nur verteidigungsfähig, sondern kriegstüchtig. Das ist die Parole des in jeder Hinsicht ruinierten Deutschlands. (Warum weisen so viele europäische Länder ihre Bürger plötzlich an, sich auf einen Krieg vorzubereiten? (Video))

Die “Pazifisten” von einst in ihrer charakterlichen Verkommenheit

Es sind nicht einzigen Beispiele für die hemmungslose Verwendung von Begriffen, die man aus gutem Grund in Deutschland nicht mehr hören wollte – und die nun ausgerechnet von denen kommen, die jahrelang jede sinnvolle und immer gebotene Vorhaltung einer funktionierenden Parlamentsarmee mit Bezug zur und Bindung an die Bevölkerung, die die Bundeswehr bis Merkel war, sabotiert haben und ironischerweise mit der Abschaffung der Wehrpflicht jene Verteidigungsbereitschaft und Wehrfähigkeit, die heute von ihnen lautstark gefordert wird, beseitigt haben.

Dass sie sie jetzt nicht nur zurückfordern, sondern auch noch ganz schamlos “Kriegstüchtigkeit” nennen, zeigt die Radikalisierung der einstigen vermeintlichen “Pazifisten” in ihrer charakterlichen Verkommenheit.

Die völlig abgehalfterte SPD wirbt im Wahlkampf mit einem Plakat, das Pistorius im Panzer und die martialische Schrift: „Wir kämpfen für deine Sicherheit. Kämpfst du an unserer Seite?“ zeigt.

Auf Instagram oder X liest man da solche Dinge: „Bei mir löst die Kampagne nur eines aus: Angst!“, „Ihr habt sie nicht mehr alle“, man findet die Nationalflaggen „mega cringe und grenzwertig“. Und anscheinend sind es nicht nur die üblichen Trolle oder politischen Gegner, die dagegenhalten – einer, der offenbar SPD-Mitglied ist, schreibt: „Solche Plakate hänge ich nicht auf.“

Der aus unerfindlichen Gründen als „Militärexperte“ geltende und seit Beginn des Ukraine-Krieges medial omnipräsente Politikprofessor Carlo Masala faselte von einer „Koalition der Willigen, die im Zweifel auch bereit ist, Bodentruppen in die Ukraine zu entsenden“ – das alles, weil der designierte US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, diesen Krieg zu beenden.

Verantwortungslose Elfenbeinturm-Strategen schwadronieren den Dritten Weltkrieg herbei und wissen in ihrer völligen Realitätsferne überhaupt nicht mehr, was sie anrichten.

Schlimmer noch: Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) arbeitet an einem nationalen “Bunker-Plan”. Da es zu lange dauern würde, neue zu bauen, sollen alle frei zugänglichen Gebäude wie Ämter und Behörden, U-Bahn-Stationen und Bürogebäude erfasst werden, von denen man annimmt, dass sie bei einem Raketenangriff Schutz bieten könnten.

Eine App soll die entsprechenden Gebäude dann ausweisen, damit der nächstgelegene Schutzraum gefunden werden kann.

Im heimischen Keller Schutz vorm Atomkrieg?

Damit nicht genug, sollen Bürger auch noch dazu aufgerufen werden, im eigenen Heim Schutzräume zu schaffen, etwa durch Hochrüsten von Garagen und Kellern.