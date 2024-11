Psychologie des Glücksspiels: Warum Online-Casinos so fesselnd sind

Teile die Wahrheit!

Glücksspiele sind unglaublich beliebt und in den letzten Jahren hat sich ihre Popularität nur noch gesteigert. Online Casinos tauchen regelmäßig auf dem Markt auf und bieten eine immense Auswahl an unterschiedlichen Spielen.

Dabei kommen klassische Tischspiele ebenso vor wie moderne Videoslots. Dabei stellt sich die Frage, was dafür sorgt, dass Glücksspiele eine solche Faszination auf uns ausüben? Damit wollen wir uns hier genauer befassen!

Die Anziehungskraft von Glücksspielen allgemein

Glücksspiele faszinieren die Menschen schon lange und es ist belegt, dass schon in antiken Zivilisationen Glücksspiele praktiziert wurden. Der spielerische Aspekt ist dabei natürlich relevant, denn Spiele sollen unterhaltsam sein und eine Ablenkung bieten, was auch Glücksspielen häufig gelingt.

Relevanter ist in dieser Hinsicht aber allerdings, dass man bei Glücksspielen in der Regel die Möglichkeit hat, Geld zu gewinnen. Dadurch entsteht zusätzlicher Nervenkitzel, denn schließlich spielt man nicht mehr nur zum Spaß, sondern weil man ein bestimmtes Ziel erreichen will, in diesem Fall einen Gewinn.

Glücksspiele sind so gut darin, unser Belohnungszentrum zu stimulieren, dass manche Menschen davon abhängig werden können. Das liegt unter anderem daran, dass Gewinne unregelmäßig und zufällig-erscheinend ausgegeben werden.

Statt, dass man nach jeder Runde einen kleinen Verlust hinnehmen muss, kann es passieren, dass man für eine Weile Pech hat und dann plötzlich der große Gewinn ins Haus steht. Es kann sogar vorkommen, dass man für eine Weile nur gute Ergebnisse erzielt und das fühlt sich gut an, weswegen man das gleiche Gefühl wieder einfangen will, indem man mehr spielt.

Da Menschen im Allgemeinen nicht besonders gut darin sind, Wahrscheinlichkeiten zu beurteilen, gehen auch viele Glücksspieler davon aus, dass sie ihre Verluste wieder reinholen können, wenn sie einfach nur weiterspielen, auch wenn natürlich jeder weiß, dass man statistisch gesehen nur verlieren kann.

Besondere Faszination für Online Casinos

Online Casinos haben in der Regel viel mehr Auswahl zu bieten, als es in physischen Spielhallen möglich wäre. Darüber hinaus werden immer wieder Bonusaktionen angeboten, durch die man sich verschiedene Vorteile sichern kann.

Ein Beispiel wäre ein bruce.bet promo code, mit dem man sich Freispiele oder etwas Bonusguthaben sichern kann. Beispiele für einige andere typische Aktionsmodelle in Online Casinos haben wir hier aufgeführt:

Willkommenspaket

Einzahlungsboni

Reload-Boni

Cashback-Boni

Feiertag-Events

Durch diese Aktionen ist es möglich, sehr viel länger in einem Online Casino zu spielen, als man es nur mit Echtgeld-Guthaben könnte. Außerdem locken solche Angebote Kunden an, indem sie die Aussicht auf große Gewinne versprechen.

In der Realität ist es sehr schwer, durch einen Casinobonus hohe Gewinnsummen zu erhalten oder zumindest sich diese auszahlen zu lassen. Grund dafür sind die Konditionen, die mit jeder Aktion einhergehen. So hat man etwa nur wenige Tage Zeit, um die Aktion einzulösen und muss seine Gewinne mehrmals umsetzen, ehe es eine Auszahlung geben kann.

Diese Auszahlung ist in aller Regel auch mit einem Maximum versehen, was man als das Maximum betrachten kann, was man aus einem Bonus herausholen kann. Es ist daher sehr wichtig, dass man sich Bonuskonditionen genau durchliest, ehe man versucht, Profit aus einer Aktion zu schlagen.

Abgesehen von Bonusaktionen und der Spieleauswahl sind Online Casinos natürlich auch wegen ihrer Bequemlichkeit beliebt. Man kann auf das Spiele- und Bonusangebot zugreifen, ohne dass man die eigenen vier Wände verlassen muss.

Durch die Verwendung von Casino Apps kann man sogar unterwegs spielen oder sich mit einem mobilen Gerät auf die Couch legen, während man spielt, wenn man nicht die ganze Zeit vor dem Computer sitzen will.

Nicht nur, dass man keine Zeit mit der Anfahrt verliert, man braucht sich auch nicht an einen Dresscode zu halten oder Eintritt zu bezahlen, was für viele Spieler schon gute Gründe sind, sich für die Online-Casinos zu entscheiden.

Auch durch das Design von Online Casinos werden diese fesselnd gestaltet, denn sie sind in der Regel farbenfroh und einladend, so dass man sich gerne für längere Zeit auf der Webseite aufhält.

Dies scheint keinen großen Einfluss zu haben, doch schon durch simple Grafiken und Designs kann man erheblich beeinflussen, wie attraktiv eine Webseite ist und daher auch, wie gerne Kunden diese nutzen.

Online Casino Psychologie zusammengefasst

Durch die Möglichkeit, bei Glücksspielen echte Gewinne zu erzielen, sind sie bereits sehr anziehend für viele Menschen, vor allem, wenn sie ein paar Mal gewonnen haben. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Unregelmäßigkeit der Gewinne, bei der jeder Dreh oder jede gespielte Hand den Unterschied machen könnte.

Daher gehen viele Spieler davon aus, dass sie Glücks- oder Pechsträhnen haben und einfach dranbleiben müssen, entweder um endlich den großen Gewinn zu bekommen oder Verluste auszugleichen. Online Casinos nutzen dies geschickt aus, indem sie Aktionen anbieten, mit denen man sich regelmäßig Bonusguthaben, Freispiele oder andere Vergünstigungen sichern kann, wenn man eine Einzahlung macht oder einfach mehr spielt.

